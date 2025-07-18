Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye İçin El Birliği - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye İçin El Birliği

18.07.2025 21:54
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1) BAKAN GÖKTAŞ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ EL BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaparak, "Vatandaşımızın yanında olmayı, bu süreci el birliğiyle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

1) BAKAN GÖKTAŞ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ EL BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaparak, "Vatandaşımızın yanında olmayı, bu süreci el birliğiyle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Muş'taki programlarının ardından Bitlis'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik binası önünde Vali Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullan Tağlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Göktaş, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra il ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

'BU TOPRAKLAR İSLAM MEDENİYETİNİN TAŞIYICI SÜTUNLARINDAN BİRİDİR'

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiğini belirterek, "Bu topraklar sadece Anadolu'nun değil, İslam medeniyetinin aslında taşıyıcı sütunlarından biridir. Biz de bugün Bitlis ziyaretimiz kapsamında hem bakanlığımızın yereldeki ihtiyaçlarına il bazında bütün belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızla bir araya gelerek şehrin ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu ziyaretler bizlere sahadaki ihtiyaçların aslında resmini çıkarıyor. Bir yandan da şehrin kendine özgü ihtiyaçlarını bizim görmemizi, bu minvalde çözüm odaklı çalışmalar yürütmemize vesile kılıyor. Her kesimin yaşam kalitesini yükseltecek projeler hayata geçiriyoruz. Kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikaları merkeze alıyoruz. Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru bizim için çok kıymetli. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız. Şehit yakınları ve gaziler her zaman başımızın tacıdır. Şehitlerimizin emanetlerine her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz Bitlis'te 76 milyar 200 milyon yatırım yaparken, bakanlık destek ve hizmetlerimiz için 12,5 milyar lira ile 3 Sosyal Hizmet merkezi ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kuruluş bakımında 34 çocuğumuz var. Ailesi yanında destek verdiğimiz 1153 çocuğumuz var. Bu çocuklarımıza sosyo- ekonomik destek veriyoruz. 2012 yılından bu yana Bitlis'te 238,9 milyon liralık sosyo- ekonomik destek sağladık. 'Maziden Atiye Ahlat'ö projesini hayata geçirdik. 67 şehit ve gazi çocuklarımıza burada bir hafta boyunca kamp düzenledik. Bundan sonra bu programı burada terörsüz Türkiye sürecinde de sürdüreceğiz" dedi.

'CUMHUBAŞKANIMIZ, 2025 YILINI AİLE YILI İLAN ETTİ'

Tarih bilinci kazandırmak için geziler, seminerler, sanat ve kitap okuma etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Bakan Göktaş, "Bu projenin yanı sıra eğitimlerine destek olmak amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. 2002- 2025 yıllarında Bitlis'e sosyal yardımlara 10.69 milyar lira kaynak aktardık. Bu yıllar arasında 6 yatırım projesini de tamlayarak hayata geçirdik. 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Aileyi güçlendirmek her türlü zarardan korumak ve çağın getirdiği tehditlere karşı güçlendirmek görevimiz. Ailenin önemine dair farkındalık oluşturup çeşitli farkındalık programları yürütüyoruz. Bu anlamda Türkiye genelinde 7 bin 848 faaliyet gerçekleştirdik. Bunlardan 111'i Bitlis'te gerçekleşti. Bunların arasında ekonomik faaliyetleri en başta hayata geçirdik. Bilinçlendirme ve aynı zamanda etkenliklerle beraber aile kurumunun önemini özellikle işleyeceğimiz etkinlikler hayata geçiriyoruz. Hizmetlerimizi büyük bir özveri ile hayata geçiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak hem de gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde vatandaşımızın yanında olmayı, bu süreci el birliğiyle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Göktaş'a, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya tarafından boynuzdan yapılma tarak hediye edildi. Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Göktaş ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Bitlis Belediyesini ziyaret ettikten sonra Ahlat ilçesindeki Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini de ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye İçin El Birliği - Son Dakika

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