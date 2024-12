Bakan Göktaş: Zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık

Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler, millet olarak hiçbir zaman zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık. Türkiye olarak hem Suriye hem Filistin meselesinde, tarihin doğru tarafında yer almaya devam edeceğiz. İnşallah, Gazzeli kardeşlerimiz için de adalet yerini bulacak ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak" dedi.

Trabzon'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlen kongrede konuşan Bakan Göktaş, "Sevgili Gençler, bugün, AK Parti'nin umut dolu gençliğiyle bir aradayız. Bu salonda, sadece bir kongre yapmıyoruz. Bu salonda, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını inşa eden genç yüreklerin heyecanını, kararlılığını ve birlik ruhunu paylaşıyoruz. Türkiye'yi 23 yıldır geleceğe taşıyan, Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran bir hareketin gençlerinin çok büyük sorumlulukları var. Bu sorumluluk, sadece bir siyasi görevi yerine getirmekten ibaret değildir. Bu sorumluluk, milletimizin huzurunu, bağımsızlığını ve istikbalini koruma görevini omuzlarınızda taşımaktır" diye konuştu.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ'

Partili gençlere tavsiyelerde bulunan Bakan Göktaş, "Gençler, toplumun refahının, kalkınmasının ve ilerlemesinin güvencesidir. İşte bu nedenle, 23 yılı aşkın süredir, AK Parti siyasetinin odağında her daim gençlerimiz oldu. 16 yaşından beri siyasetin her kademesinde görev almış Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli yol arkadaşları her zaman gençler oldu. Bir asırda yapılabilecek binlerce projeyi sizlerin enerjisiyle 23 yıla sığdırdık. İnşallah sizler de, eğitimde, bilimde, teknolojide, sporda, sanatta ve hayatın her alanında öncü nesiller olarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak ve dünyada güçlü bir şekilde temsil edeceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz" dedi.

'MAZLUMU ASLA YALNIZ BIRAKMADIK'

Hiç bir zaman zulme rıza göstermeyip, mazlumu asla yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, "Bizler, millet olarak hiçbir zaman zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık. Türkiye olarak hem Suriye hem Filistin meselesinde, tarihin doğru tarafında yer almaya devam edeceğiz. Suriye halkının refahı ve esenliği için daha adil bir dünya mümkündür diyen liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda siz kıymetli gençlerimizle mücadelemizi sürdürmek hepimiz için büyük bir onurdur. İnşallah, Gazzeli kardeşlerimiz için de adalet yerini bulacak ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak. Bu inançla, hem ülkemizin hem de mazlum coğrafyaların yarınlarını inşa edeceğiz. Sizler, adalet, barış ve kardeşlik uğruna yılmadan çalışacak bir gençlik olarak, tarih yazmaya devam edeceksiniz. Sizlere olan inancımız, güvenimiz tamdır" diye konuştu.

'BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Her daim gençlerin yanında olacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Bizler de sizlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için her zaman yanınızda olacağız. Bütün imkanlarımızla sizlerle beraber olmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz. İnşallah sizler de ülkemizin geleceğini inşa ve ihya edeceksiniz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimize hizmet yolunda birlikte yol yürümek, bu davanın neferi olarak bugün sizlerle birlikte olmak bizler için bir bahtiyarlık. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.