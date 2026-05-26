Bakan Güler Edirne'de

26.05.2026 21:14
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti ve geceyi şehirde geçirecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı öncesinde Edirne'ye geldi. Vali Yunus Sezer'i ziyaret eden Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk eşlik etti.

Valilik önünde törende AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve kurum müdürleri de yer aldı.

Bakan Güler ve beraberindeki heyet Vali Yunus Sezer ile bir süre basına kapalı görüştü. Bakan Güler ile beraberindeki komutanların sınır birliklerinde incelemelerde bulunacağı ve geceyi kentte geçirecekleri öğrenildi.

Görüntü dökümü

-Bakan B Yaşar Güler'in Edirne Valiliği'ne gelişi

-Bakan Güler'in karşılanması

-Tören mangasının karşılaması

-Bakan Güler'e tekmil verilmesi

-Bakan Güler'in tören mangasını selamlaması

-Çocuklar tarafından Güler'e çiçek takdimi

-Güler'in Valilik anı defterini imzalaması

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER/ EDİRNE,

2) ÖZEL: ÖFKE SÖZLERİ DEĞİL, UMUT SÖZLERİNİ HEP BİRLİKTE HAYKIRALIM

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, İzmir'den sonra memleketi Manisa CHP İl Başkanlığı önünde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisini bekleyen partililere seslenen Özel, partinin bina ve imkanların ellerinden alınabileceğini ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Özel, "Biliyorum bu defa sokakta öfke hakim. Ama kendi memleketimde sizden rica ediyorum; öfkenizi içinizde tutun, mücadele için direnç olarak tutun. Öfke sözleri değil, umut sözlerini hep birlikte haykıralım. Bu mücadeleden ölmek var, dönmek yok. Her şeyi alabilirler, otobüslerimizi aldılar, araçlarımızı aldılar, binamızı aldılar, personelimizi aldılar. Biz o binaya geldiğimizde o binanın ışıklarını seçim akşamları erkenden söndürmemenin, sabaha kadar yanmasının sözünü vermiştik. Benim o binayla ilişkim, seçim akşamı ışıklarının sönmemesi üzerindedir" dedi.

'BU PARTİ NE ZAMAN SOKAĞA İNDİ, O ZAMAN BİRİNCİ PARTİ OLDU'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş dönemine de değinen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi ilk kurulduğunda da genel merkezi yoktu. Önce ülkeyi kurtarmak vardı. Kurtuluş mücadelesi vardı. Ordu kurmak vardı, düşmanı atmak vardı. Sonra ülkeye Cumhuriyeti kurmak, demokrasiyi getirmek, ardından da sandığı getirmek vardı. Bu parti binalarda kurulmadı, binalardan yönetildiğinde yükselmedi. Bu parti ne zaman bu binalardan çıktı, sokağa indi, meydana koştu, vatandaşla buluştu; o zaman birinci parti oldu" diye konuştu.

'BAŞ VERİRİM BOYUN EĞMEM'

Özel, konuşmasının devamında partiyi bırakmayacaklarını belirterek, "Bundan sonra birlikte olmaya, iktidar için mücadele etmeye, partimizi geri almaya ve ardından Türkiye'de iktidarı değiştirmeye kararlıyız. 'Sus, Ankara merkezli siyaset yap. Git partinin başında otur, huzur bul. Arkadaşlarını sat. Bizimle anlaş' diyenlere verdiğim cevap nettir. Manisalılar beni bilir, yatılı okul arkadaşlarım beni bilir; baş veririm, boyun eğmem. Kimseyi satmadım, bundan sonra da satmayacağım. Bu partiyi de kimseye bırakmam, kimseye teslim etmeyeceğim" dedi.

