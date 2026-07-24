Bakan Gürlek: "Haluk Levent tarafından şahsi kullanım için çekilmesi, suç olan kısım bu"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili "Başsavcılığın görevi burada özellikle vatandaşlarımızın tamamen hayırseverlik ve iyi niyet kuralları çerçevesince deprem için göndermiş oldukları paraların Haluk Levent tarafından şahsi kullanım için çekilmesi ve bundan sonra işte kumar, bahis vs. kullanılması. Suç olan kısım bu" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber canlı yayınında Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya dair açıklamada bulundu.

Soruşturmanın nasıl başladığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Gürlek, sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Şile Belediyesi soruşturması sırasında elde edilen bulguların ardından şekillendiğini kaydetti. İncelemeler sırasında Ahbap Derneği hesaplarından bazı kişilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara rastlandığını vurgulayan Bakan Gürlek, para hareketlerinin savcılık tarafından şüpheli bulunarak soruşturmanın kapsamının genişletildiğini söyledi. Gürlek, "Şile Belediyesi'nde Berkant Acil diye bir şahıs var. Berkant Acil isimli şahıs aynı zamanda Haluk Levent'in üvey kardeşi. Bir şirketi var bu işte belediyelere konser organizasyonu, reklam organizasyonları yapıyor. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı, Şile Belediyesinde aynı zamanda Yeliz Kaya var. Bu da daha sonra Ahbap ile irtibatlı çıktı. Yeliz Kaya da gözaltına alındı. Savcı arkadaşlar bütün hesap hareketlerini inceliyorlar, hem Berkant Acil'in hem de Yeliz Kaya'nın. MASAK raporları alınıyor, banka hareketleri bulunuyor. Berkant Acil'in hesap hareketleri incelenirken çok ilginç bir şekilde Haluk Levent'le bir para trafiği var. Olabilir yani sonuçta kardeşler arasında para trafiği var. Ama burada dikkat çekici konu Yeliz Kaya. Yeliz Kaya'nın Ahbap'ta bir sıfatı yok. Bir yönetim kadrosunda sıfatı yok, dernek gibi de bir vasfı yok. Yeliz Kaya'ya Ahbap Derneği'nden inanılmaz rakamlar transfer ediliyor. 1 milyar, 5 milyar. Daha sonra bunlar Haluk Levent'e transfer ediliyor. Bu tabii savcı arkadaşların dikkatini çekiyor. Yeliz Kaya'nın ifadesini alıyorlar, hesap hareketleri var. Ahbap ile senin ne ilgin var? Sen normalde belediye soruşturmasında gözaltına alındın. Orada tabii Yeliz Kaya diyor ki 'Bu hesap bana ait değil. Bu hesap Haluk Levent'in hesabı.' Arkadaşlar da hemen bir MASAK raporu alıyorlar" diye konuştu.

Haluk Levent'in yurt dışına kaçmasının söz konusu olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek şöyle konuştu:

"Birden gündem Haluk Levent'e kilitlendi. Haluk Levent de birden ürktü. Yani panik içerisinde bulundu. Daha sonra pazar günü sanıyorum yurt dışına çıkmak için havalimanına giderken 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Tabi orada telefonu kapattı. Yani telefon sinyali kesildi. Savcılarımız aynı zamanda takip ediyorlar. Sinyal kapanınca birden kaçma girişiminde olduğunu düşündüler ki doğru. Normalde İzmir'e gitmeyi düşünüp İzmir'den de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu. Yanında bir şahıs var. Muzaffer isimli şahısla birlikte o halen firari yakalanamadı. Burada savcılarımız bir takdir aldılar. Sonuçta soruşturmanın gizlilikle yürütülmesi gerekiyor. Aynı zamanda da şüphelinin ele geçirilmesi gerekiyor. Asıl amaç bu. Pazar günü bir gözaltı kararı verdiler ve Haluk Levent'i aldılar. Soruşturma bu şekilde başlıyor."

Soruşturmanın temel dayanağının MASAK raporları olduğunu belirten Bakan Gürlek, Ahbap Derneği'nde resmi görevi bulunmadığı belirtilen bazı kişilerin hesaplarına dernek hesaplarından yüksek tutarlarda para aktarıldığının tespit edildiğini, bu transferlerin daha sonra farklı hesaplara yönlendirildiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın derinleştirildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, ilgili banka kayıtları, hesap hareketleri ve mali verilerin ayrıntılı şekilde incelendiğini kaydetti.

Savcılık tarafından yürütülen teknik ve mali incelemelerin ardından gerekli adli tedbirlerin uygulandığını ifade eden Gürlek, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, deprem sonrasında derneğe kamuoyunun yoğun desteğiyle önemli miktarda bağış topladığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında elde edilen MASAK raporlarında bazı bağış paralarının kişisel hesaplara aktarıldığının değerlendirildiğini aktaran Bakan Gürlek şöyle konuştu:

"Burada ilgilendiren konu ben öncelikli olarak 6 Şubat depremlerinde biliyorsunuz çok büyük bir deprem. 11 ilde hissedilen deprem. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah rahmet eylesin diliyorum. Burada Haluk Levent'in şahsi eylemleri dışında bizi ilgilendiren kısmı aktif olarak, yoğun olarak bu dernek yaşanan bir hadiseden sonra özellikle sosyal medyada, kamuoyunda birçok kişinin, birçok sanatçının sosyal medya ünlülerinin yönlendirmesiyle bir yardım topluyor. Burada bizim insanlarımız, vatandaşlarımız hayırsever Türk milleti. Ben o zaman Hatay'daydım, Bakan Yardımcısıydım deprem zamanı. Koordinasyonda görev aldım. Vatandaşlarımız gerçekten kenetlendi. Yurt içinden, yurt dışından. Burada tabii herkes bir şekilde cebinden, çocuklar, öğrencilerimiz haçlıklarını biriktirdiler, gönderdiler deprem bölgesine. Özellikle deprem zamanı toplanan yardımlarda gündeme geldi. Burada önemli olan derneğin kamu derneği olması ya da özel vakıf olması neden değil. Burada bir sorumluluk üstlenmesi. Ahbap da burada inanılmaz bir sorumluluk üstlendi."

Deprem zamanı toplanan paradan bahseden Bakan Gürlek, "Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki dolar, o zamanki Türk Lirası hesabına göre 4.3 milyar TL. Şu an o zaman ki kurdan çevirdiğimiz zaman 245 milyon dolar para toplanmış. Ama burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. Yani bizde suç olup olmadığı bu. Burada ilgilendiren, önemli olan konu bu. Biz bunu gördük. MASAK raporlarında Haluk Levent de zaten ikrar etti. Maalesef kumar ve bahis sebebiyle bir bataklığa düştüğünü, burada bir sarmala düştüğünü, bu sebeple dernekten borç aldığını kendisi kabul etti" diye konuştu.

Haluk Levent'in kumar borçlarından bahseden Bakan Gürlek, "Bakın Haluk Levent bizim yasal bahis dediğimiz legal şirketlerde 990 milyon TL bahis oynamış. Bunların hepsi tespit edildi. Yani bir kamu derneğinden bir vatandaşımızın cebinden deprem zamanı tasarruf ederek tamamen hayırseverlik ve gönüllülük uyarınca yardım gönderdiği paraları Haluk Levent şahsi hesabına almış. Bu suç. Nerede olursa olsun suç. Bizi ilgilendiren kısmı da bu. Kumar oynaması elbette yanlış. Haluk Levent zaten kendisi de itiraf etti bir kumar illetine düştüğünü, bu sebeple borçlandığını" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten Bakan Gürlek, şu ana kadar 28 kişinin tutuklandığını, 21 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek, yargı makamlarının tek amacının depremzedeler adına toplanan yardım paralarının hukuka uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, "Özellikle ben şunu vurgulamak istiyorum. Burada bizi ilgilendiren Adalet Bakanlığı ya da Başsavcılığın görevi burada özellikle vatandaşlarımızın tamamen hayırseverlik ve iyi niyet kuralları çerçevesince deprem için göndermiş oldukları paraların Haluk Levent tarafından şahsi kullanım için çekilmesi ve bundan sonra işte kumar, bahis vs. kullanılması. Suç olan kısım bu" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın yalnızca dernek hesaplarındaki para hareketleriyle sınırlı olmadığını, elde edilen yeni deliller doğrultusunda kapsamının genişlediğini söyledi. Bakan Gürlek, iddiaya göre deprem yardımları kapsamında toplanan bazı paraların farklı hesaplar ve şirketler üzerinden aktarıldığının değerlendirildiğini belirterek, bu süreçte kurulduğu öne sürülen bir kripto şirketi ile çeşitli taşınmaz devirlerinin de soruşturma dosyasında yer aldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında incelenen mali hareketlere ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, bazı taşınmazların önce Ahbap Derneği'nde resmi görevi bulunmadığını söylediği Yeliz Kaya adına, ardından kısa süre içinde Esin Çağlar isimli başka bir kişi adına devredildiğinin aktardı. Bu işlemlerin ayrıntılı şekilde araştırıldığını kaydeden Bakan Gürlek, soruşturmanın mali boyutunun MASAK raporları, banka kayıtları ve tapu hareketleri üzerinden sürdürüldüğünü söyledi.

Haluk Levent'in sosyal medyada ünlü kişilerin çağrılarıyla popüler olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, "Tamamen ihtiyaç sahiplerine ulaşılması amacıyla toplanan vatandaşlarımızın iyi niyetli olarak yapmış olduğu maddi yardımların Haluk Levent'in bahis, kumar ya da özel hayatında bu paraları usulsüz bir şekilde tamamen normalde dernek hesabından olmaması lazım. Dernek hesabından şahsi hesabını alarak kullanılması var. Haluk Levent sosyal medyada özellikle belirli sosyal medyada ünlü kişilerin çağrısıyla çok ünlendi, çok popüler bir kişi oldu. Şu anda savcı arkadaşlar bilgi sahibi olarak onların ifadelerini alıyor, almak zorunda. Çünkü burada atmış olduğu tweetler, yapmış olduğu yönlendirmeler var. Önemli olan maddi gerçeğe ulaşmak. Burada soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında elbette yeni dalgalar, yeni gözaltılar da olabilir. Çünkü sonuçta çok büyük bir organizasyon var burada" şeklinde konuştu.

Haluk Levent'in kripto şirket kurduğunu söyleyen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bir kripto şirketi var. Haluk Levent bir kripto şirketi kuruyor. İlk başta bu kripto şirketine paralar aktarıyor. Daha sonra Yeliz Kaya taşınmazlar var. Yeliz Kaya'ya taşınmazlar aktarılıyor. Bir iki gün sonra da bu taşınmazlar Esin Çağlar isimli başka birine aktarılıyor. Şimdi şu ana kadar 70 civarında bildiğim kadarıyla bir müşteki var. Yani vatandaşlarımız yeni yeni Haluk Levent tutuklandıktan sonra şikayetçi oluyor. İnanılmaz bir senet var. Taşınmaz devri yapılmış. Borç senetleri ortaya çıkıyor. Şimdi ismi ben buradan vermek istemiyorum. Bir sürü vatandaşımız geldi şikayetçi oldu. 'Ben Haluk Levent'e güvenerek borç verdim' dedi. Baktık gerçekten senetler var. Taşınmaz devirleri var. Şu ana kadar 68 tane taşınmaz çıktı. Haluk Levent zaten kendi üzerine almıyor. Önce Yeliz Kaya'ya alıyor. Yeliz Kaya'nın bir resmi sıfatı yok. Bunu tamamen mali işlerin takiben. Yeliz Kaya'dan da birkaç gün sonra 3. bir şahsa geçiyor. Esin Çağlar isimli bayana geçiyor. Burada da soruşturma devam ediyor. Bilgi sahibi olarak başsavcılık bu şekilde bir takdir kullandı. Elbette onların da dinlenmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta vatandaşlarımızın tamamen iyi niyetlerle göndermiş olduğu yardımların yerine ulaşması gerekiyor. Savcılık da buna bakıyor. Savcılık bunun hesabını sormak zorunda. Elbette sormak zorunda. Bu sebeple o kapsamda da sanatçıların o tarihlerde özellikle sosyal medyada, televizyonda işte vatandaşlarımızı yönlendirip işte 'devlet kurumları çalışmıyor. İşte Ahbap görevini yapıyor.' Bu şekilde oraya yönlendiren önemli şahısların beyanlarının alınması önemli. Onlar da zaten siz az önce söylediniz, pişman olduklarını söylediler. Haluk Levent'in gerçek yüzünü görmediklerini söylediler. Muhtemelen bu kapsamda yeni beyanlar da olacaktır."