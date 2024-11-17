Bakan Işıkhan, İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan, İş İnsanlarıyla Buluştu

Bakan Işıkhan, İş İnsanlarıyla Buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Türkiye Yüzyılı' kapsamında iş insanlarıyla bir araya gelerek yerli iş gücüne vurgu yaptı ve sosyal güvenlik sisteminin dünya ölçeğinde örnek alındığını belirtti.

17.11.2024 00:08  Güncelleme: 00:10
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İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kongrenin ardından valilik, belediye ve AK Parti il başkanlığını ziyaret etti. Daha sonra 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' kapsamında iş insanları ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, burada katılımcılara seslendi. Bakan Işıkhan, "Sektörümüzün kıymetli temsilcileri hedefimiz, tam bağımsız bir kalkınma sürecini, yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirebilmek. Bunu gerçekleştirebilmenin en önemli yollarından birinin ise; sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminden geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu noktada sizleri rahatlatmak, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde, bölgemizdeki çay ve fındık tarımındaki çalışmalara katkı sağlayacak bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon illerinde, mevsimlik tarım alanında ihtiyaç duyulan iş gücünün temini bakımından çay ve fındık faaliyetlerine ilişkin 6 aya kadar çalışma izni muafiyeti düzenlenebileceği uygulamayı başlattık. Bizim tercihimiz elbette yerli iş gücünden yana, ancak tarımsal faaliyetlerin devamı noktasında ihtiyaç olması halinde bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Bunun dışında; İŞKUR vasıtasıyla işverenlerimizi ve işçilerimizi bir araya getiriyor, işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına yardımcı oluyoruz. İşçisi, işvereni, yatırımcısı, üretimcisi ile birlikte el ele verip Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz" dedi.

'DÜNYA ÖLÇEĞİNDE ÖRNEK ALINAN ÜLKE KONUMUNDAYIZ'

Sosyal güvenlik sisteminde dünyada örnek alınan ülke konumunda olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Bugün özellikle sosyal güvenlik sisteminde dünya ölçeğinde örnek alınan ülke konumundayız. Aynı şekilde istihdamda ve iş gücünde göstergelerimiz yükselme eğiliminde. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin desteğiyle daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum. Bu noktada; hepimize düşen önemli görevler var. Özellikle çalışma hayatımızın siz değerli paydaşları, şehrimizin kalkınmasında ve geleceğinde çok önemli roller oynamaktadır. Rize'ye, çalışma hayatı da dahil olmak üzere son 22 yılda yapılan 149 milyar liralık yatırımı, önümüzdeki süreçte inşallah yeni yatırımla yeni istihdam alanlarıyla ve yeni girişimlerle çok daha yukarı çıkaracağız. Sizlerden beklentimiz ise istihdama, ihracata, üretime daha fazla destek olmanızdır. Biz 'bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız' sözümüzün arkasındayız. Bu hususla yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız. Siz yeter ki Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. Bakanlık olarak; ülkesinin ve şehrinin istikbali için, halis niyetle ve alın teriyle çalışan, üreten, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından toplantı basına kapalı olarak sürdürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan, İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika

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