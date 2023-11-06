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İşveren temsilcisi TİSK'ten asgari ücret mesajı: Son 6 görüşmenin hiçbirinde muhalefet şerhi yok - Son Dakika

İşveren temsilcisi TİSK'ten asgari ücret mesajı: Son 6 görüşmenin hiçbirinde muhalefet şerhi yok

Son Güncelleme: 06.11.2023 15:28

Asgari ücret pazarlığında geri sayıma geçilirken, işveren temsilcisi TİSK'ten sürece dair ilk açıklama geldi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari ücret müzakerelerinde masada olmayı her daim önemsedik. TİSK olarak hep masadaydık, hiç kalkmadık. Son 6 asgari ücret görüşmesinin hiçbirinde muhalefet şerhimiz yok" diyerek sürecin uzlaşma ile sonuçlanacağının sinyalini verdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi" Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Çalışma Hayatı" paneli düzenledi. Panele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Programda konuşan Bakan Işıkhan, "Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanımıza hem de işverenimize kalkan olmaya devam ediyoruz." derken, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise son 6 toplantıya ilişkin bir istatistik paylaşarak uzlaşma mesajı verdi.

İşveren temsilcisi TİSK'ten asgari ücret mesajı: Son 6 görüşmenin hiçbirinde muhalefet şerhi yok

"YAPISAL SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATTIK"

Çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözümü için çok ciddi adımlar atıldığına işaret eden Bakan Işıkhan, "Önce uluslararası standartlara uygun şekilde mevzuatımızı düzenledik. Yasal düzenlemeler yaparak sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırdık. Çözülemez olarak görülen sorunlarımızı dosya dosya ele alıp çözüme kavuşturduk. EYT'yi gündemimizden kaldırdık. Salgınlar, yangınlar, depremler ve bunlarla beraber gelen küresel finans krizleri gibi son yıllarda birçok ülkenin üstesinden kolay kolay gelemeyeceği bu zor zamanları büyüyerek ve gelişerek atlattık. Kolay kolay yıkılmayacak sağlam ekonomik yapımız sayesinde her şeye rağmen büyümeye devam ettik. Bu şartların sebep olduğu enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanımıza hem de işverenimize kalkan olmaya devam ediyoruz." ifadelerini

İşveren temsilcisi TİSK'ten asgari ücret mesajı: Son 6 görüşmenin hiçbirinde muhalefet şerhi yok

TİSK'TEN UZLAŞMA SİNYALİ

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TİSK olarak son 6 asgari ücret görüşmesinin hiçbirinde muhalif bir imza atmadıklarını vurgulayarak, "21 üye işveren sendikamız ve yaklaşık 2 milyon çalışanıyla Türkiye istihdamına, üretimine, ekonomisine ve büyümesine katkıda bulunuyoruz. Ekosistem olarak gayrısafi yurtiçi hasılaya yaklaşık 200 milyar dolar, ihracata 100 milyar dolarlık katkı sağlıyoruz. Sosyal güvenlik kurumu gelirlerinde yüzde 15'lik bir paya sahibiz. İSO500'de yer alan ilk 10 şirketin 7'si TİSK ekosisteminden. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Gücümüzü devletine ve çalışanına sorumluluklarını tam olarak yerine getiren, üreten rekabetçi kayıtlı ve güçlü işletmelerden alıyoruz. Aldığımız bu güçle işletmelerimizi yurtiçinde 40'tan yurtdışında ise 10'dan fazla kurum ve kuruluşla temsil ediyoruz. Asgari ücret müzakerelerinde masada olmayı her daim önemsedik. TİSK olarak hep masadaydık, hiç kalkmadık. Son 6 asgari ücret görüşmesinin hiçbirinde muhalefet şerhimiz yok" ifadelerini kullandı.

İşveren temsilcisi TİSK'ten asgari ücret mesajı: Son 6 görüşmenin hiçbirinde muhalefet şerhi yok
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Vedat Işıkhan, Türkiye, Tisk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İşveren temsilcisi TİSK'ten asgari ücret mesajı: Son 6 görüşmenin hiçbirinde muhalefet şerhi yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşveren temsilcisi TİSK'ten asgari ücret mesajı: Son 6 görüşmenin hiçbirinde muhalefet şerhi yok - Son Dakika
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