Bakan Kacır\'dan Antalya\'da diplomasi trafiği

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek' temasıyla düzenlenen 5'inci Antalya Diplomasi Forumu marjında çeşitli ülkelerden temsilcilerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Diplomasi Forumu marjında, Kosova Başbakan Yardımcısı Sayın Fikrim Damka, Sırbistan Dışişleri Bakanı Sayın Marko Duric, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawat, Singapur Devlet Bakanı Sayın GanSiow Huang, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı, önceki dönem Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Celso Luiz NunesAmorim, Uluslararası Uzay Federasyonu İcra Direktörü Sayın Christian Feichtinger ile verimli görüşmeler yaptık. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış, istikrar ve refah adına ortaya koyduğu küresel vizyona, sanayi ve teknolojide güçlü iş birlikleriyle katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.