Bakan Kacır'dan Antalya'da diplomasi trafiği - Son Dakika
Bakan Kacır'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Bakan Kacır\'dan Antalya\'da diplomasi trafiği
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek' temasıyla düzenlenen 5'inci Antalya Diplomasi Forumu marjında çeşitli ülkelerden temsilcilerle bir araya geldi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek' temasıyla düzenlenen 5'inci Antalya Diplomasi Forumu marjında çeşitli ülkelerden temsilcilerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Diplomasi Forumu marjında, Kosova Başbakan Yardımcısı Sayın Fikrim Damka, Sırbistan Dışişleri Bakanı Sayın Marko Duric, Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Sayın Hind Kabawat, Singapur Devlet Bakanı Sayın GanSiow Huang, Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı, önceki dönem Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Celso Luiz NunesAmorim, Uluslararası Uzay Federasyonu İcra Direktörü Sayın Christian Feichtinger ile verimli görüşmeler yaptık. Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış, istikrar ve refah adına ortaya koyduğu küresel vizyona, sanayi ve teknolojide güçlü iş birlikleriyle katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Politika Bakan Kacır'dan Antalya'da diplomasi trafiği - Son Dakika

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Galatasaray seçime gidiyor Tarih belli oldu Galatasaray seçime gidiyor! Tarih belli oldu

11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
02:05
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
