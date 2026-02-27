Bakan Kacır: Tam bağımsız Türkiye yolculuğumuza devam ediyoruz - Son Dakika
Bakan Kacır: Tam bağımsız Türkiye yolculuğumuza devam ediyoruz

Bakan Kacır: Tam bağımsız Türkiye yolculuğumuza devam ediyoruz
27.02.2026 19:49
BAKAN KACIR, TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de açılış törenlerinin ardından Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen TOKİ kura çekimi törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de açılış törenlerinin ardından Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen TOKİ kura çekimi törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yıla asırlık hizmetler, vizyoner projeler, temeli sağlam politikalarla ilmek ilmek örülmüş nice kazanımlar sığdırdık. Bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sini kararlılıkla inşa ettik. Tabii yürüdüğümüz bu yol dikensiz gül bahçesi değildi. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kutlu yürüyüşte her adımımıza taş koymaya çalışanlar, tökezlememizi isteyenler oldu. Yarın takvim 28 Şubat'ı gösterecek. Hatırlıyoruz. Karanlık günlerden, bin yıl sürecek denilen, bu milletin iradesine ket vurulan günlerden geçtik. O karanlık günleri asla unutmadık. Öğrenilmiş çaresizlikleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde silip attık. Bugün inancını özgürce yaşayan, demokrasisiyle, kalkınmasıyla, büyümesiyle tarih yazan bir Türkiye var. Milletinin bağrından kopmuş, hakkın ve hakikatin sesi olan büyük bir liderle yola devam eden bir Türkiye var. Teknoloji geliştirmede ve üretmede elde ettiğimiz kazanımların meyvesi olarak milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil özlemini; akıllı ve elektrikli otomobilimiz Togg'la gerçeğe dönüştürdük. Bayraktarla, Ankayla, Akıncıyla, Aksungurla, Hürkuşla, Hürjetle, Atakla, Gökbeyle, Kaanla, Kızılelmayla aziz milletimizin mührünü gökyüzüne vurduk. MİLGEM projeleriyle, TCG Anadolu'yla Mavi Vatan'da gücümüzü tahkim ettik. Allah'ın izniyle hiç kimsenin Türk milletinin kılına dahi zarar vermeyi aklının ucundan bile geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine adım adım ilerliyoruz. Bu gurur tablosu bugünlük değil, inşallah daimi olacak" dedi.

'1 MİLYON 757 BİN KONUT İNŞA ETTİK'

AK Parti hükümetleri döneminde TOKİ vasıtasıyla gerçekleştirilen konut hamlelerinin dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi olduğunu belirten Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 81 ilimizde toplam 1 milyon 757 bin konut inşa ettik. Vatandaşlarımızı sosyal donatıları, yeşil alanları, altyapısı planlanmış; sağlam, güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarla buluşturduk. 6 Şubat depremlerinin ardından da okullarıyla, hastaneleriyle, kamu binalarıyla; yollarıyla, içme suyu ve kanalizasyon hatlarıyla, enerji ve iletişim altyapısıyla; sanayi projeleriyle, çarşılarıyla, sosyal donatı alanlarıyla şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ediyoruz. Sahada yoğun mesai harcayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız; 3 yıl gibi kısa sürede 455 bin bağımsız bölümü tamamladı ve teslim etti. Şehirlerimizin çehresi; modern mimarinin güvenliğiyle, kadim medeniyetimizin estetik dokusunun harmanlandığı yeni yaşam alanlarıyla her geçen gün değişiyor. Vatandaşlarımız, devletimizin gücü ve şefkatiyle yeniden kurulan yuvalarında yarınlarına güvenle ve umutla bakıyor. Bunlar kolay işler değil. Ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi ömrünü milletine adamış, 'yapılamaz' denilenleri gerçeğe dönüştüren lideriniz varsa mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdelediği Yüzyılın Konut Seferberliğiyle; hem afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak, hem de vatandaşlarımızın uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamak üzere adım attık. 81 ilimizde 500 bin konut inşa edeceğimiz projeyle, vatandaşlarımız bütçelerini zorlamadan talep ettikleri evlere sahip olabilecek, yaşam standartlarını yükseltecek. Proje kapsamında gençlerimize, şehit ailelerimize, engelli kardeşlerimize ve emekliliklerimize özel kontenjan ayırdık. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak bu konutların 6 bin 370'i Denizli'de inşa edilecek. Konutların tamamı yatay mimari esas alınarak, şehrimizin geleneksel dokusuna ve yerel dokusuna uygun bir estetikle yükselecek."

'ADIM ADIM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Bugün dünyanın ekonomik dalgalanmaların, jeopolitik gerilimlerin ve bölgesel çatışmaların gölgesinde zorlu bir sınavdan geçtiğini ifade eden Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Müesses nizamın taşıyıcısı kurumların işlevsizleştiği, uluslararası hukukun kağıt üzerinde kaldığı, pek çok ülkenin kendi içine kapandığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Tedarik zincirlerinin koptuğu, enerjinin bir silah haline geldiği ve korumacılık duvarlarının yeniden yükseldiği bu zaman diliminde, pek çok devlet yönünü tayin etmekte zorlanıyor. Böylesi bir ortamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye; güçlü üretim kapasitesi, derinleşen teknoloji ekosistemiyle sahada inisiyatif alan, masada sözünün ağırlığını hissettiren bir ülke olarak öne çıkıyor. İnşallah; birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza ederek, üretimden vazgeçmeden, yatırım ve istihdamı önceleyerek yolumuza daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye Yüzyılını; milletimizin ortak emeğiyle inşa edilen büyük bir yürüyüş olarak hep birlikte adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz."

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA

