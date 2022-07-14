Bakan Kurum'dan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddiasına cevap: Söz konusu değildir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'daki ithal atık dökümü iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İTHAL ATIK DÖKÜMÜ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Gündeme getirilen görüntülerin eski olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz" ifadelerini kullandı.

"ÇÖP DEĞİL ATIK ALIYORUZ"

Açıklamasının devamında çöp değil dönüştürmek için atık aldıklarını belirten Bakan kurum, "Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık" dedi.

İşte Bakan Kurum'un o paylaşımı;

Adana'ya gelen İngiliz Gazetesi Daily Mirror ekipleri İngiltere'nin Türkiye'ye gönderdiği atıkları yazdı. Basına yansıyan bu kareler de büyük tartışma yarattı;