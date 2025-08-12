Bakan Kurum'dan Sındırgı depremi sonrası önemli açıklamalar - Son Dakika
Bakan Kurum'dan Sındırgı depremi sonrası önemli açıklamalar

12.08.2025 23:05  Güncelleme: 23:12
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı depremi sonrası hasar tespiti yapılmamış, ağır ve orta hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunarak konteyner, köy evi, TOKİ konutları ve hayvancılık desteği ile ilgili detayları paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı depremi sonrası hasar tespiti yapılmamış, ağır ve orta hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunarak konteyner, köy evi, TOKİ konutları ve hayvancılık desteği ile ilgili detayları paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, hasar tespiti yapılmamış veya ağır hasarlı, orta hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu. Bakan Kurum, "Tabii hasar tespit çalışmalarımızla birlikte vatandaşlarımızdan hasar gören, yine depremden bilhassa ağır hasar görmüş, acil yıkılacak ya da yıkık binalarda yaşayan vatandaşlarımız, yine kendisini binasında huzurlu hissetmeyen vatandaşlarımız varsa valiliğimiz koordinasyonunda 2 bini aşkın şu an misafirhanemiz, otel noktasında otellerimiz, yine barınma imkanlarımız mevcuttur. Burada sınır kutusunu, sınırdaki vatandaşlarımız talep etmesi halinde kaymakamlıklarımızdan, valiliğimizden bu barınmaya ilişkin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde giderebiliriz. Yine depremden hasar görmüş, bilhassa köyde yaşayan vatandaşlarımızın konteyner ihtiyacı için AFAD'ımız bugün yaklaşık altmış konteynerin donanımını bitirmiş olacak. ve buna ilaveten valiliğimizin yine çalışmalarıyla birlikte bugün konteyner isteyen, depremde hasar görmüş evi yıkılmış tüm vatandaşlarımızı inşallah akşam itibarıyla konteynerlere yerleştirmiş olacağız" dedi.

Cuma gününe kadar Sındırgı'nın tamamında talep gelse de gelmese de taramaların tamamlanacağını belirten Bakan Kurum, "Fotoğrafı net bir şekilde Sındırgılı hemşehrilerimizle paylaşmış olacağız. Tüm bunlar tamamlanır tamamlanmaz, bir taraftan AFAD'ımızın hak sahipliği çalışmaları devam edecek. Sındırgı merkezde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca yapmış olduğumuz konutlarımız var. Buradan yüz konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlarımıza vereceğiz ve inşallah Mayıs ayı içerisinde de bu konutların teslimini yapmış olacağız. Yine köy konutlarına ilişkin arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Bir buçuk ay içerisinde köy konutlarımızın inşası başlayacak. Hak sahibi olan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde yerinde çelikten köy evlerini de yapıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Telef olan hayvanlara ilişkin de açıklama yapan Kurum, "Valiliğimiz gerekli desteği ve yardımı Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yürütüyor olacak. 48 ahırımız depremden hasar görmüş. Vatandaşlarımızın geçici ahırlarıyla ilgili desteklerimizi valiliğimizin, AFAD'ımızın koordinasyonunda yapıyor olacağız" dedi.

"Devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür ve hükümetimiz, devletimiz her depremde, selde, afette olduğu gibi vatandaşımızın yanındadır" diyen Kurum, "Her bir vatandaşımızın burada derdiyle birebir ilgileniyoruz ve çözüm noktasında da hızlı bir şekilde çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun, ne gerekiyorsa devletimiz tüm birimleriyle yapılması gerekenleri gerçekleştirecektir. On bir ilimizi 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde nasıl ayağa kaldırdıysak, geçmişte İzmir, Van, Elazığ- Malatya depremlerinde vatandaşlarımıza sözlerimizi nasıl tuttuysak Balıkesir'de de Manisa'da da aynı şekilde çalışmalarımızı yapacağız ve evini kaybeden vatandaşlarımıza yuvalarını tez zamanda kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Yaşadığımız coğrafya bir deprem coğrafyası. Bu durumu hepimizin çok iyi anlaması, etüt etmesi, kabullenmesi ve hayatlarımızı da bu deprem gerçeğine göre şekillendirmemiz elzemdir. Yuvalarımızı, evlerimizi en kısa sürede deprem şehirlerinde yeniden gözden geçirmeliyiz, depreme karşı dirençli hale getirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle milyonlarca konutun yenilendiğini belirten Kurum, "Bu yeter mi? Yetmez. Gelin hep birlikte kentsel dönüşümü gerçekleştirelim. Bakanlığımız, belediyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü desteği verecektir. Belediyelerimizden kentsel dönüşüm noktasında daha aktif olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Bakan Murat Kurum, açıklamasını "Bu acıları bir kez daha yaşamayalım" diyerek tamamladı ve Manisa, Balıkesir ile Sındırgı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

