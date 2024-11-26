Bakan Kurum, EBRD Başkanı Renaud-Basso'yu kabul etti - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum, EBRD Başkanı Renaud-Basso'yu kabul etti

Bakan Kurum, EBRD Başkanı Renaud-Basso\'yu kabul etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.

26.11.2024 20:17  Güncelleme: 20:19
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'yu ile görüştü. Bakan Kurum, Renaud-Basso'ya deprem bölgesinde devam eden 'Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi' hakkında bilgi verdi. Yıl sonuna kadar 202 bin, 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin ev ve iş yerinin teslim edileceğinin altını çizen Bakan Kurum, deprem bölgesi için 520 milyon Avro'luk yatırımla çevresel altyapı projelerinin yürütüleceğini belirtti.

'TÜRKİYE'NİN AKILLI ŞEHİRLER PROJESİ VE SIFIR EMİSYON HEDEFİ'

Bakan Kurum Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma vizyonunda kararlı olduğuna vurgu yaptı. Hayata geçirilen 2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Bakanlık olarak bir yandan şehirlerimizi geleceğe hazırlarken diğer yandan çevreye ve doğaya hassasiyetimizi en üst seviyede tutuyoruz. Bu kapsamda binalarda enerji performansı iyileştirme politikaları çalışmalarına özen gösteriyoruz" dedi.

'6 ŞUBAT'TAKİ DAYANIŞMALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Bakan Kurum görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud Basso ve beraberindeki heyetle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantımızda deprem bölgemizde aralıksız devam eden çalışmalarımız ve Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi kapsamında hayata geçireceğimiz 520 milyon Avro'luk 8 çevresel altyapı projesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. İklim değişikliği ile mücadele noktasında hedeflerimizi ve yatırımlarımızı anlattık. Şehirlerimizin inşa ve ihyası için planladığımız projeler hakkında bilgi verdik. Sayın Basso'ya 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyor, 15 yılı aşan ortaklığımızın, güçlü iş birlikleri ile daha da gelişmesini temenni ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum, EBRD Başkanı Renaud-Basso'yu kabul etti - Son Dakika

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