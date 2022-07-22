Bakan Lavrov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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Bakan Lavrov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

22.07.2022 20:32
Bakan Lavrov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılmasına yönelik İstanbul'da imzalanan "tahıl koridoru" anlaşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılmasına yönelik İstanbul'da imzalanan "tahıl koridoru" anlaşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında bugün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Lavrov, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden görüntülü mesaj yayınlayarak, anlaşmanın detayları hakkında bilgi verdi. ABD ve müttefiklerinin bu durumu daha önce sürekli sabote etmek istediğini savunan Lavrov, "Rusya bu alandaki yükümlülüklerine sadık kalmaya devam edecektir. ABD ve müttefikleri tarafından jeopolitik maceralar için gıda kullanımı kabul edilemez ve insanlık dışıdır. Washington ve Brüksel'in bugünkü anlaşmaların gerçekleştirilmesine engel olmaktan vazgeçmeleri memnuniyet verici. Sonuç olarak özellikle Rus delegasyonunun çabalarıyla paket anlaşmanın geniş bir çerçevede depolitize edilmiş niteliğini korumak ve böylece gelişmekte olan gıda ithalatçısı ülkelere yönelik en geniş hareket alanını sağlamak mümkün oldu" dedi.

Bakan Lavrov, Batılı ülkelerin bu anlaşmaya sahip çıkması gerektiğini söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde bu anlaşmaların etkin bir şekilde uygulanması için gerekli tüm çabaların gösterileceğini umuyoruz. Bu bağlamda BM'nin vicdani yardımı ve Batı ülkeleri de dahil olmak üzere bir bütün olarak uluslararası toplumun yapıcı yaklaşımı önemsiz değildir. Rus ve Ukrayna tarım ürünlerinin dünya pazarlarındaki önemli payı göz önüne alındığında kesintisiz ihracatlarının sağlanması, özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler için gıda güvenliğini sağlamanın acil görevlerini karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında anlaşmanın imzalanması için yoğun gayret gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Lavrov, "Sonuç olarak bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Lavrov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

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