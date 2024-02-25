Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye\'de Spor Tesisleri Devrim Yaşıyor

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok sayıda spor tesisi yapıldığını ve Türkiye'nin bu anlamda devrim yaşadığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milyonlarca gencimize hizmet ediyoruz. Bizim için en öncelikli konulardan birisi bağımlılıkla mücadele. Başta internet bağımlılığı, uyuşturucu, alkol başta olmak üzere gençlerimizin geleceklerini tehdit eden, toplumumuzun değerlerini tehdit eden pek çok konuda önleyici olarak etkin bir mücadele yürütüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Düzce'de KYK Soğancı Konferans Salonunda düzenlenen "Gençlik ve Spor Buluşması"na katıldı. Düzce'nin spor ile iç içe olan bir şehir şehir olduğuna dikkat çeken Bakan Osman Aşkın Bak, geçmişte futbol başta olmak çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Düzceli sporular ile bir araya geldiğini söyledi. Türkiye'nin dört bir yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok sayıda spor tesisi kazandırıldığına ve Türkiye'nin bu anlamda devrim yaşadığını söyleyen Bak, "Müthiş tesisler yapıldı ve yenileri de yapılmaya devam ediyor. Gençlerimizin, vatandaşlarımızın, sporcularımızın talepleri oldu. Onları birlikte paylaşacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak öncelikle milli ve manevi değerlere sahip, ülkesini seven, kültürünü benimseyen, kültürünü takip eden ama bunun yanında da özgüveni yüksek gençlerle beraber büyümeye devam edeceğiz. Sayısı 400'lere ulaşan gençlik merkezlerimizle, sayısı 300'lere yaklaşan genç ofislerimizle ve sayısı 50 civarında olan gençlik kamplarımızla gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bizim için en öncelikli konulardan birisi bağımlılıkla mücadele"

Belediyeler ile ortak çalışmalar yürüttüklerini de vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, "Onlarla beraber gençlik merkezlerimize yatırımlar ve spor tesisleri yapıyoruz. Malumunuz Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen biri, yıllarca spor kulüplerinde yöneticilik yapmış. Gençlik merkezinde pek çok konuyu gençlerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Milyonlarca gencimize hizmet ediyoruz. Bizim için en öncelikli konulardan birisi bağımlılıkla mücadele. Başta internet bağımlılığı, uyuşturucu, alkol başta olmak üzere gençlerimizin geleceklerini tehdit eden, toplumumuzun değerlerini tehdit eden pek çok konuda önleyici olarak etkin bir mücadele yürütüyoruz. Gençlere yapılan yatırımları önemsiyoruz. Özellikle gençlerimizin öz güveninin yüksek olması çok önemli. 'Ben yaparım, biz yaparız' demek çok önemli" diye konuştu.

"Erdoğan etkin bir politika yürütüyor"

Bakan Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizin başarılı olmasını istiyoruz. Gençlerimizin ışığı olmak istiyoruz ama en önemli şey bu vatanı sevmelerini istiyoruz. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyada Rusya- Ukrayna savaşı oldu. Takip ediyorsunuz, orada yaşananları, insanların yaşadığı durumları görüyorsunuz. Suriye'de, Gazze'de yaşananları görüyorsunuz. Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayan bir ülke Türkiye. Lideri olarak da Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya orada yaşanan soykırımı anlatmak ve dikkatini çekmek için sürekli çaba harcıyor. Bu noktada da etkin bir politika yürütüyor. Biz her platformda bulunduk. Orada dün Brezilya Devlet Başkanının konuşmasını dinledik. Ona çok baskı yaptılar. O şunu ifade etti; cumhurbaşkanımızın ifadesi gibi, 'Orada kadınlar ve çocuklar öldürülürken, katledilirken biz buna sessiz kalamayız. Sesimizi yükseltmemiz lazım'. İşte bu bilinci görmemiz lazım. Yaklaşık 30 binin üzerinde kadın ve çocuk katledildi. Biliyorsunuz hepiniz bebekler uyurken sessiz kalınır, çocuklar bebekler öldürülürken sessiz kalınmaz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu tip soykırımlara, bu tip zulme sessiz kalamayız. Bu millet zalimin her zaman karışında olmuştur. Zulmü hiçbir zaman desteklememiştir, zulmün karşısında olmuştur. Kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir. Bu ülkenin genleri, bu gençlerimizin genleri de bu. Bunlar çok önemli. Sessiz kalamayız. 'Nasıl katkıda bulunuruz' 'Nasıl destek oluruz' hepimiz bunları gerçekleştiriyoruz. Bu milletin genlerinde çok şükür bunlar var"

"Uçak indikten sonra piste koşan o genç mühendislerin heyecanını gördünüz mü"

Bakan Osman Aşkın Bak, zor günlerin birlikte aşılacağına da dikkat çekerek, "Akıllı, araştıran, bilim teknolojiyi takip eden, sporda da en iyi şekilde ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, uluslararası arenada başarı elde eden gençliğe ihtiyacımız var. Sonuçlarını da görüyoruz, hep beraber takip ettik. KAAN 5. nesil uçak. 'Siz bu uçağı nasıl yapacaksınız?' dediler. Biz zeki, çabuk algılayan ve çok çalışkan bir milletiz. Bizim içerideki muhalefet dedi ki 'Kalorifer peteğine benziyor, işte şuna benziyor' Uçtu. 'Yok tekerleği şöyle oldu, böyle oldu' denildi. Pilot uçurdu 'Motor yerli değilmiş' denildi. Yerlisini de yapacağız ama teknoloji kazanıyoruz. Uçak indikten sonra piste koşan o genç mühendislerin heyecanını gördünüz mü? İşte Türkiye bu. Başardığı şeyle gurur duyan çılgın Türkler işte bunlar. Hakikatten ben çok gurur duydum. O uçağı yapan mühendisler gece gündüz çalıştılar, ailelerinden uzak kaldılar. Ama o mutluluğu heyecanı gözlerinde gördünüz. Büyük bir başarı hikayesi ve devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak daha sonra proje tanıtımı toplantısına geçti. - DÜZCE