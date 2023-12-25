Bakan Özhaseki: Birçok örgüt aynı yerden besleniyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, DHKP-C gibi bir örgüt, IŞİD gibi bir örgüt, FETÖ gibi bir örgüt, PKK gibi bir örgüt, bir sürü örgütler emin olun aynı yerden besleniyor. Aynı ülkeler bunlara destek veriyor. Lojistik destek sağlıyor. Amaçları da bugün Filistin'de olanlara göz yumanlar, çocukların ve kadınların katline 'ateşkes' bile diyemeyenler, bu ülkede de aynı şekilde tahrik etmeye teşvik, etmeye devam ediyorlar dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'nin açılışı için Isparta'ya geldi. Süleyman Demirel Havalimanı'nda Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Özhaseki, ilk olarak Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Aydın Baruş'tan kent ile ilgili brifing aldıktan sonra yaya olarak restorasyonu devam eden tarihi Üzümcüler Arastası'na geçen Bakan Özhaseki, esnafla sohbet etti. Bölge esnafı Bakan Özhaseki'ye çeşitli ikramlarda bulundu.

MHP VE AK PARTİ'YE ZİYARET

Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Mehmet Özhaseki, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret etti. AK Parti'de partililerle bir süre sohbet eden Bakan Özhaseki'ye İl Başkan Vekili Mehmet Ali Ertuğrul tarafından gül mamullerinden oluşan hediye takdim edildi. Isparta Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Özhaseki, Başkan Şükrü Başdeğirmen'den çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldıktan sonra Isparta Tren Garı yanında Haziran 2022'de yapımına başlanan ve tamamlanan Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı.

'BUNLAR BİR ÜLKENİN BELKİ DE TARİHTE BİR KERE KARŞILAŞABİLECEĞİ BELALAR'

Bakan Mehmet Özhaseki, açılıştaki konuşmasında Millet Bahçesi ve 100. Yıl Millet Camisi'nin Isparta'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Anadolu'nun dünyanın en eski yerleşim coğrafyasında olduğunu ancak iki dezavantajı bulunduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu

Bunlar iki tane. İkisi de yer altında. Biri fitne odakları hiç bitmez bu coğrafyada. İkincisi depremsellik. O da yerin altında. Düşünsenize son yıllarda Türkiye'de ihtilal denemesi, ülkeyi bölme denemesi ve bu ülkeyi karıştırma denemesi; bir tarafta Gezi eylemleri, bir tarafta o zamanki hukuk darbesi, devam eden süreç içerisinde Güneydoğu'da bir kısmı içimizden koparmak ve Türkiye'yi bölmek için çukur eylemlerinin ortaya çıkması, daha sonra 15 Temmuz gibi bir meşhun gece. Bunlar bir ülkenin belki de tarihte bir kere karşılaşabileceği belalar. Fakat bizde bunlar son birkaç yıl içerisinde oldu. Şimdi PKK belasından söz ediyoruz değil mi Değerli dostlar 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde okurken duvarda 'Biji Azadi Kurdi Azadi' sloganını gördüm. O günkü aklımla 'Ne diyor bunlar, ya neden bahsediyorlar Neyin özgürlüğünü istiyorlar Neyi bölmek istiyorlar' dedim. Bir hak arama mücadelesi gibi yapılan o günkü eylemler nihayetinde bu ülkeyi bölmek istediklerini çok net bir tavır olarak ortaya koydu. Dünyanın neresinde eline silah alıp da askerine, polisine, siviline, öğretmenine, orada yaşayan, kendine hizmet eden insanına çevrili olarak, bu ülkeyi bölme gibi bir amaç için vahşiyane bir şekilde kullanılıyor ki Afrika kabilelerinde bile kalmadı. DHKP-C gibi bir örgüt, IŞİD gibi bir örgüt, FETÖ gibi bir örgüt, PKK gibi bir örgüt, bir sürü örgütler emin olun aynı yerden besleniyor. Aynı ülkeler bunlara destek veriyor. Lojistik destek sağlıyor. Amaçları da bugün Filistin'de olanlara göz yumanlar, çocukların ve kadınların katline 'ateşkes' bile diyemeyenler bu ülkede de aynı şekilde tahrik etmeye, teşvik etmeye devam ediyorlar dedi.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Bakan Özhaseki'ye bu güne kadar Isparta'ya yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Eylül 2020 tarihinde Isparta'ya gelen Bakan Mehmet Özhaseki'nin bugün açılışı yapılan Millet Bahçesi, Üzümcüler Arastası, Damgacı Sokak, İmam Hasan Sokak, Meydan AVM projelerinin hayata geçmesinde büyük emeği olduğunu belirterek, kendisine hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua okundu ve açılış kurdelesi kesildi. Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki daha sonra 100. Yıl Millet Camii'nde şehitler için belediye tarafından okutulan mevlidi şerife katıldı. Sonrasında ikindi namazı kılan Bakan Özhaseki, Isparta programını tamamladı. (DHA)