Politika

Bakan Şimşek ve Kacır Batman'da

Bakan Kacır: "TEKNOFEST'le gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda onların yanında yer alıyoruz

BATMAN - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği memleketi Batman'da TÜBİTAK, Batman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi" imza töreni ile Esentepe Külliyesindeki Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Programda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

492 okul 160 bin kitap ile buluşturuldu

Bu proje ile bilimin toplumla buluşturulmasının hedeflendiğini belirten Bakan Kacır, "Batman'da anaokulundan liseye kadar 492 okulumuza 160 binin üzerinde popüler bilim kitabı ve binlerce dergi armağan etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projemize İstanbul ile başlamış, geçtiğimiz hafta da Eskişehir'de devam etmiştik. Bugün de ülkemizin güzide şehirlerinden Batman'da devam etmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Batman merkezdeki tüm okullarımıza 75 bin kitap armağan etmiştik ama bugün sadece Batman merkezde değil Hasankeyf'ten Gercüş'e, Beşiri ve Kozluk'tan Sason'a kadar tüm ilçelerimizde TÜBİTAK kitaplıkları kuruyor, çocuklarımız ve gençlerimizin bilime ilgisini artırıyoruz. Bilgiye erişimi kolaylaştırıp, onların ufkunu genişletmeyi amaçladığımız projemizin TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, tüm Batmanlı öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Gençlere yatırım geleceğe yatırım

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'tam bağımsızlık' anlayışıyla kutlu yürüyüşe devam ettiklerini vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye için insan kaynağına gereken yatırımı yapıyor, bilim ve teknolojide güçlenen, kendinden emin, ayakları yere sağlam basan bir Türkiye'ye hep birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Konuşmasında gençlerin önemine değinen Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılında yediden yetmişe, adeta toplumsal bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Bu inşa ve ihya yolculuğunda en değerli yol arkadaşlarımız, elbette ki yarınlarımızın umudu gençlerimiz. Bizler; imkan tanındığında, gerekli ortam sağlandığında gençlerimizin neleri başarabileceğini çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla gençlerimizi bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların bu alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak hamleleri teker teker gerçekleştiriyoruz. Bu hamlelerin başında kuşkusuz TEKNOFEST yer alıyor. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le; gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyor, bilim ve teknoloji yolculuğunda onların yanında yer alıyoruz".

Türkiye'nin farklı illerinde TEKNOFEST'in düzenlendiğine dikkati çeken Bakan Kacır, "Gençlerimizin geleceğe dair ufkunu şekillendirdiğimiz TEKNOFEST'lerde; biyoteknolojiden roket mühendisliğine, yapay zekadan iklim teknolojilerine kadar 44 teknoloji yarışmasında 1 milyon gencimizin rekabetine şahit olduk. TEKNOFEST kuşağımızın; akamete uğramış bilim ve teknoloji yolculuğumuzu yeniden dirilten, geleceğin Türkiye'sine giden yolun köşe taşlarını döşeyen, yarınlarımız adına ümidimizi yeşerten nesil olacaktır. Araştırma ve proje yarışmalarının yanı sıra bilim olimpiyatları ile de bilim kültürünü güçlendiriyoruz. 81 ilimizin tamamında kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 16 bin ortaokul ve lise öğrencimize; robotik kodlamadan, tasarımdan programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine birçok yenilikçi teknoloji alanında 36 aylık ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Öte yandan bilim merkezlerimiz vasıtasıyla, genç nesillerimizi bilimle buluşturuyor, onları denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyoruz. Hizmet vermekte olan 10 büyük ölçekli bilim merkezimizde bugüne kadar 11 milyon ziyaretçi ağırladık" dedi.

Bilimin temelinde merak ve keşfetme arzusunun yattığını kaydeden Bakan Kacır, "İnsanoğlu merak ettikçe okur, okudukça merakı artar. Bizler de bu sebeple; TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarıyla 30 yılı aşkın bir süredir her yaştan okura sesleniyor, bilime yönelik ilgiyi ve merakı artırıyoruz. Bugüne kadar yayımladığımız 1167 eserde, 28 milyonu aşan baskı adedine ulaştık. Tüm arzumuz, tüm gayemiz bilimi gençlerimizle, gençlerimizi bilimle buluşturabilmek. Çünkü gençlerimiz yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatı. Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa ederken, gençlerimizle beraber yürüyoruz. Bu sebeple, gençlerimize küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmayı ve her bir gencimizin birer bilim okuryazarı olmasını istiyoruz. Biliyorum ki; Biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onların yanında durdukça, onlara güvendiğimizi hissettirdikçe, Türkiye Yüzyılında da yeni başarı hikayelerinde gençlerimizin imzasının bulunacağına yürekten inanıyorum. Bizler bu yolculukta gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yeter ki gençlerimiz okumaktan düşünmekten, hayal etmekten vazgeçmesin" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından proje imza töreni gerçekleştirildi. İmza sonrası Batman Valisi Ekrem Canalp, Bakan Kacır'a dijital fotoğraf hediye etti.

Daha sonra Esentepe Külliyesi'ndeki Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.