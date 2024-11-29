Bakan Tunç: (Ayşenur Ezgi Eygi'nin şehit edilmesiyle ilgili) "Soruşturma devam ediyor"

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgalci İsrail tarafından Ayşenur Ezgi Eygi'nin hedef alınarak şehit edilmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda, Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrailli askerler tarafından Nablus'ta barışçıl gösteri sırasında kasıtlı şekilde hedef alınarak şehit edilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın devam ettiğini belirtti. BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da şehit Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını aktaran Tunç, şunları dile getirdi:

"Komisyon yetkilileri elde ettikleri bilgileri, BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulmak üzere hazırlayacakları ayrıntılı resmi raporlarına yansıtacaktır. Komisyon, tüm delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iletecek ve mahkemenin dikkatine sunacaktır.

Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar, sadece Filistinlilerin değil tüm insanlığın sorunudur.

Soykırımcı İsrail'e destek verenler, binlerce masum insanın hayatını kaybetmesini görmezden gelenler, yaşanan insanlık suçlarına ortaktır."

İsrailli yetkililerin işledikleri suçların cezasını uluslararası hukuk önünde çekeceğinden bahseden Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi. - ANKARA