Bakan Tunç: "Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder"

Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen iftar programında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder. Yani o noktada devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tunç, iftar yemeğinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder"

Silahlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı hakkında konuşan Bakan Tunç, "Çağrı öncelikle terör örgütü elebaşının kendi örgütüne silah bırakmasına yönelik. Çağrıda, terör örgütünün kendilerine göre zemin sağlayan hususların artık gerekçelerinin olmadığını söylüyor. 'Kongrenizi toplayın, örgütü feshedin, tüm gruplar da silah bıraksın' diyor. Çağrı bu ve örgüte yönelik. İmralı'nın çağrısında bir şart söz konusu değil. Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder. Yani o noktada devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Hatta çağrıda ateşkes olmadığı halde ateşkes sözüne karşı Milli Savunma Bakanımızın 'bunu kabul edemeyiz' şeklindeki cümleleri de söz konusu. Buradaki hedefimiz ülkemizi terörden kurtarmak" dedi.

Geçen hafta Van'da iftar yemeğinde bulunduklarını belirten Tunç, vatandaşların terörün bitmesi yönünde hemfikir olduklarından bahsetti. Demokratik siyaset kanallarının açık olduğuna değinen Tunç, "Eğer çağrının muhatabı olumlu cevap verirse Türkiye'de terör sonlandırılmış olur. Bundan daha önemli bir aşama söz konusu olamaz" diye konuştu.

Af tartışmalarına da açıklık getiren Bakan Tunç, "2020'de Covid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Covid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu. Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023'te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.

"Burada muhatap devlet değil, muhatap örgüt"

Ceza infaz kanunundaki umut hakkı konusunu değerlendiren Tunç, "Ölüm cezasından çevrilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşullu salıvermesinin olmadığına dair ceza infaz kanununda özel bir hüküm yer alıyor. Burada tabi şu anda bizim konuşacağımız konu, terörün kendini feshetmesi, silahları bırakması. Bizim şu anda tüm odaklandığımız konu bu. Bu çağrıda herhangi bir şart, herhangi bir koşullu salıverme veya bir umut hakkı talebi söz konusu değil. Burada terör örgütü elebaşının örgüte yönelik bir çağrısı var. Burada muhatap devlet değil, muhatap örgüt. Dolayısıyla örgüt bunu nasıl değerlendirecek bunu hep beraber göreceğiz. Değerlendirilse terör bitmiş olur. Değerlendirilmezse de terörle mücadele devam eder" dedi.

İmralı'daki tecrit iddialarına ilişkin de konuşan Tunç, böyle bir tecritin söz konusu olmadığını dile getirdi. Tunç, cezaevindeki hükümlüler arasında bir ayrım olmadığından bahsetti.

"Canlı bağlantı teması kurması söz konusu değil"

'Elebaşı Öcalan, Nevruz'da görüntülü bir çağrıda bulunacak mı' sorusuna ilişkin Tunç, "Mektup gönderebilir, telefon ile görüşebilir. Bunlar mevzuatta olan hususlar. Ama bir video ile canlı bağlantı teması kurması söz konusu değil. Mektup gönderebilir. Hükümlüler mektup yazabilir, hükümlülere de mektup yazılabilir. Böyle bir talep yok şu anda. Talep olursa mektup ile ilgili değerlendirme yapılabilir" diye konuştu.

"İmamoğlu, kendisine karşı bir yargı tacizi varmış algısı oluşturmaya çalışıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında ise Bakan Tunç, "Konuşmaları çok çirkin ifadeler. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına yönelik bir Belediye Başkanının o şekilde ifadeler kullanması gerçekten CHP adına da kendisi adına da bir talihsizlik. Sürekli kendisine karşı bir yargı tacizi varmış algısı oluşturmaya çalışıyor. Yargılandığı konular belli. Birisi Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söylediği ifade. İstinafta devam eden bir süreç. 'İstinaf niye karar vermiyor? Bir an önce karar versin.' İstinaf ne zaman karar vereceğini sana sormayacak. Hem tarafsız ve bağımsız yargı diyorsun hem de 'benim hakkımda kararı çabuk ver' diyorsun. Diğeri Ordu Valisine söylediği kelime. Buradan biz söyleyemiyoruz. Ama o söylüyor. Yargıtay'da o davadan ceza almıştı. Para cezasına çevrildi" dedi.

Yargıdaki iş yükü hakkında ise Tunç şunları dile getirdi:

"İstinafta özellikle bir yoğunlaşma söz konusu. İstinafta bazı daireler, iş hukukuyla ilgili daireler, kira davaları ve boşanma aile hukukundan doğan davalar. Son bir yıl içerisinde yaklaşık 3 bine yakın yeni mahkeme açtık. İstinafta 100'e yakın yeni daire kurulmasını sağladık. Geçen yıl yargı teşkilatımız savcılıklar da dahil 13 milyon 900 bin karar verdi. Devreden dosya 11 milyon oldu. Bir önceki yıl yani 2023'te de 12 milyon karar vermişti. Devreden yine 11 milyon oldu. Elimizde biriken bir dosya yükü var. Ama çıkan kararın her yıl 1 milyon arttığını görüyoruz."

"Hukuk fakültelerindeki başarı sıralamasını 100 bine çektik"

Hakim ve savcı sayısını 25 bine çıkardıklarını söyleyen Bakan Tunç, "Hakim, savcıların daha güçlü yetişmeleri anlamında Hakim Savcı Yardımcılığı Sistemi'ne geçtik. 2 yıllık adaylık yerine 3 yıllık yardımcılık sistemine geçtik. Hukuk mesleklerine giriş sınavı da yine kaliteyi getirecek. Hukuk fakültelerindeki kontenjanı başarı sıralamasını 100 bine çektik, bu sene uygulanacak. Tüm bunlar hem kaliteyi artıran hem de yargının hızlandırılmasını sağlayan çalışmalar. Bu çalışmalarımızın tamamı önümüzdeki süreçte meyvesini verecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA