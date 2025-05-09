Bakan Tunç: "Yapay zekayla işimizi daha da kolaylaştıracak projeleri önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız"

"Dünyanın en şeffaf yargı sistemi, yargı teşkilatı Türkiye'de"

"Basın özgürlüğünde Türkiye'nin İsrail'den daha geride olduğunu söyleyebilenler var"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası açılışına katıldı

SAMSUN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yapay zeka ile de destekleyerek yargıda yargı hizmetlerinin görülmesinde özellikle yargı personelimize adalet personelimizin işini kolaylaştırılacak yerli ve milli yazılımlarla yapay zekayla işimizi daha da kolaylaştıracak projeleri önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası açılışı ile Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri Hizmet Binası Temel Atma Törenine katılmak için Samsun'a geldi. Bakan Tunç, Adli Tıp Binası açılışındaki konuşmasında, "Mevcut Anayasamızda o vesayetçi ruhu ne kadar azaltmaya çalışmışsak da neticede darbeciler tarafından yazdırılmış bir Anayasa. 1982'den bu yana madde sayısı kadar neredeyse değişikliğe uğrayan bir Anayasa. O nedenle bizim hedefimiz inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bu anlamlı dönemde Anayasamızı tamamen vesayetçi ruhtan arınmış, milletin temsilcileri tarafından yazılmış, darbeciler tarafından değil, demokratik, sivil, herkesin kendi içinde bulduğu ve temel hak ve özgürlükleri öne alan katılımcı toplum sözleşmesi bir Anayasa'yı da yaptığımız zaman milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz" diye konuştu.

"Yapay zekayla işimizi daha da kolaylaştıracak projeleri önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız"

Teknolojik gelişmeleri hukuk sistemine entegre ettiklerine değinen Bakan Tunç, "Teknolojinin imkanlarını yargımızın hizmetine sunmak için de büyük bir gayret gösteriyoruz. UYAP sistemimiz dünya çapında bir proje ve UYAP'ı sürekli geliştiriyoruz. Şimdi yapay zeka ile de destekleyerek yargıda yargı hizmetlerinin görülmesinde özellikle yargı personelimize adalet personelimizin işini kolaylaştırılacak yerli ve milli yazılımlarla yapay zekayla işimizi daha da kolaylaştıracak projeleri önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, yargıda insan unsuru çok önemli kürsüde vicdana göre kanuna ve anayasaya göre karar verecek olan yargı mensuplarımız elbette ki her olayı değerlendirecekler ancak onun özellikle teknolojinin imkanlarından yararlanması ve yapay zekadan yararlanmasını da sağlayarak işin nasıl kolaylaştığını, nasıl hızlandırdığını da önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en şeffaf yargı sistemi, yargı teşkilatı Türkiye'de"

Türkiye'deki yargı sisteminin dünyadaki en şeffaf yargı sistemi olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "Dünyanın en şeffaf yargı sistemi, yargı teşkilatı Türkiye'de var. Buna açıklıkla söyleyebiliriz. Bakın bu bir abartı falan değil. Birileri televizyonlara çıkıp açık oturumlarda ahkam kesebilir. Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını söyleyenler bile var. O söyleyenler özellikle o geçmiş dönemden de hatırladığımız o yazar çizer dediğimiz kişiler duayen olarak tırnak içinde tanınan o kişiler bugün 'Türkiye'de yargı bağımsız değil, tarafsız değil' diyen o kişiler 28 Şubat'ta o darbeci vesayetçi anlayışın önüne adeta cübbelerini seren yargı mensuplarına 'bağımsız ve tarafsız' diyebiliyordu. Öyleydi. 27 Mayıs yargısını yaşadı bu ülke. Bu ülkenin seçilmiş başbakanını, bakanlarını idama gönderen yargı, yargı mıydı? 12 Eylül'de 'Bir sağdan bir soldan' diyerek yaşlarını büyüterek o gençleri darağacına gönderen yargı, yargı mıydı? 28 Şubat'ta o kızlarımız, üniversite 1. kızlarımız yaka paça kürsülerden indirildiğinde o yöneticilerle ilgili bir tek soruşturma açılabilmiş miydi? Yargı mıydı? İşte bugün geldiğimiz noktada 15 Temmuz hain kalkışmasında millet meydanlara koşarken darbecilerle mücadele ederken bugünün yargısı Cumhuriyet savcıları, hakimleri evlerinde oturmadılar, adliyelere koştular ve darbecileri gözaltı yaptılar, yakaladılar, millet huzurunda hesap vermelerini sağladılar. Milletin yanında oldular, milli iradenin yanında oldular, hukukun üstünlüğünün yanında oldular. O nedenle bugün birkaç karardan soruşturmadan yola çıkarak 25 bin hakim savcımızın çalıştığı, gece gündüzünü verdiği, yılda 13 milyon kararın verildiği bir yargı teşkilatını böyle karalayarak ne olduğu belli olmayan herhangi bir kritere dayanmayan endekslerle, demokrasi bile olmayan ülkelerin gerisinde göstermeye çalışanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısına, savcısına, Cumhuriyet savcısına, hakimine, avukatına ve personeline haksızlık ediyor. Buna müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Basın özgürlüğünde Türkiye'nin İsrail'den daha geride olduğunu söyleyebilenler var"

İsrail'in basın özgürlüğü konusunda Türkiye'den daha ileride olduğunu söyleyenleri de eleştiren Bakan Tunç, "Elbette ki eksiklikler olabilir. Her kurumda, her teşkilatta olabilir. Yargıda da hatalı kararlar olabilir ama yargı da kendi kararlarını kendi içerisinde itirazla, istinafla temizliğiyle düzeltme imkanı var. Dolayısıyla ilk dereceden bir çıkan kararla siz tüm yargı teşkilatını kararlayarak özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun yargısı hakkında kara propaganda yapanlara fırsat vermeye çalışırsanız biz onlara müsaade etmeyiz. Aynı şekilde basın güven endeksi basın özgürlüğünde Türkiye'nin İsrail'den daha geride olduğunu söyleyebilenler var. İsrail son bir buçuk yılda 220 tane gazeteciyi şehit etti. Ne basın özgürlüğü? Gazetecinin yaşam hakkı olmayan bir ülkeyi siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde daha üste gösterebiliyorsanız bu endekslerin hiçbir geçerliği olamaz. Bizim için bir çöptür. Biz milletimizin yargı hizmetlerinden en güzel hizmeti alabilmesi için milletimiz için yargı teşkilatımızın yüksek yargısıyla ilk derecesiyle kararlı bir şekilde çalışmamızı sürdürmenin gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası hakkında da bilgi veren Tunç, şunları söyledi:

"Adi Tıp Grup Başkanlığımız Samsun'umuza hayırlı uğurlu olsun. Bölge Adliyesi ve Bölge İdare Mahkemesi ve İdare ve Vergi Mahkemelerimizde temeli hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sağlıklı bir şekilde yapmayı nasip eylesin. Müteahhit firmaya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten işi geciktirmeden burada çok titiz bir çalışma sergilediler. Binalarımızın Samsun'a çevre illere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Açılışa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve kamu kurumlarından müdürler katıldı.