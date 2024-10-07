Bakan Uraloğlu Bosna Hersek\'te Sel Felaketini İnceledi

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te, 4 Ekim'de sel felaketinin yaşandığı Konjic kentinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, "Olayın ilk olduğu anda AFAD Başkanlığımız TİKA ve Kızılay ile koordine olacak şekilde çağrı beklemeksizin yerinde bir tespit yapmak için buraya geldi. Felakette evleri yıkılan vatandaşların geçici barınmaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün 20 tane konteynerimiz Kapıkule'den geçti. Yarın inşallah burada olacak. İlk etapta onları yerleştirmiş olacağız. Diğer 40 konteyner da Türkiye'den yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de sel felaketinin yaşandığı Konjic kentinin Buturovic Polje Kasabası'na giderek incelemelerde bulundu. Burada Konjic kentinin Belediye Başkanı Osman Kotiç ve AFAD yetkililerinden bilgi alan Bakan Uraloğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşanan afetin büyüklüğüne vurgu yapan Uraloğlu, "Metrekareye 350 kilogram yağış düştüğü söylendi. Bir taş ocağındaki heyelanla beraber olayın boyutu büyümüş. Maalesef vefat eden vatandaşlar ve kayıplar var. Olay ilk olduğu anda AFAD Başkanlığımız TİKA ve Kızılay ile koordine olacak şekilde çağrı beklemeksizin yerinde bir tespit yapmak için buraya geldi ve ihtiyaçlar noktasında gerekli tespiti yaptılar. İlk etapta Türkiye'den burada iş yapan iki firma iş makineleriyle yakın bölgelerdeki kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmaları başlattılar" dedi.

'60 YAŞAM KONTEYNERİ BÖLGEYE DOĞRU YOLA ÇIKTI'

Bulundukları bölgede yaklaşık 15 civarında ev yıkıldığını ifade eden Bakan Uraoğlu, "Burada yaşayanların geçici barınmalarıyla ilgili de bir ihtiyaç var. Buradan ayrılmak istemediklerini söylediler. Hemen bugün 20 tane yaşam konteynerimiz Kapıkule'den geçti. Yarın inşallah burada olacak. İlk etapta onları yerleştirmiş olacağız. Diğer 40 konteyner da Türkiye'den yola çıktı. İçinde her şeyin olduğu konteynerlerinizden buraya gerektiği kadar göndereceğiz. Geçici barınma için ne gerekiyorsa yapacağız. Kısacık bir alanı gördüm afet epey bir büyüklüğe sahip, bunun kalıcı giderilmesiyle ilgili de biz Türkiye olarak neler yapabiliriz o gayret içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

'AFAD VE TİKA KOORDİNASYONUNDA NE GEREKİYORSA O İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAĞIZ'

Bir kişinin kendilerine 'bizi bırakmayın' dediğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Biz Bosna Hersek'i hiç bırakmadık bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada en üst perdeden açıklama yaptı. Biz de kurumlar olarak AFAD ve TİKA'nın koordinasyonunda ne gerekiyorsa o ihtiyaçları karşılayacağız. Benzer olayların yaşanmaması noktasında hangi önlemlerin alınması gerektiğine yönelik istişarelerimizi yapacağız." diye konuştu.