Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Türkiye\'de kent içi raylı sistem uzunluğu 433 kilometreye ulaştı

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de kent içi raylı sistem uzunluğunun 433 kilometreye ulaştığını ifade ederek, "2002'den bu yana ulaşım ve iletişim altyapısında Bursa'ya 202 milyarlık yatırım yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursaray Emek-Balat Raylı Sistem hattının tamamlanma törenine katıldı. Uraloğlu, yaptığı konuşmada, "Bursa'nın kent içi Balat-Emek raylı sistemi için bir aradayız. 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimizi hızlı trenlerle bağlarken, şehir içi raylı sistemleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Kent içi raylı sistem fırtınasını estiriyoruz. Ülke genelinde kent içi raylı sistem uzunluğumuz 433 kilometre oldu. Sadece İstanbul'da bu sene 34 kilometrelik raylı sistem hattını hayata geçirdik. Bursa'da, Kocaeli'de raylı sistem çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplam 47 kilometrelik hattın çalışmasını sürdürüyoruz" dedi.

"Emek Şehir hastanesi metro hattının ilk kısmı Emek Balat istasyonu arasını tamamlamanın sevincini yaşıyoruz. Geciktik biraz ama yaparsak biz yaparız" diyen Uraloğlu, "Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için geleceğe taşıyacak birçok projeyi hayata geçirdik. 2002 yılından bu tarafa ulaşım ve iletişim altyapısına 202 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yolu 609 kilometreye çıkardık. Kaplamalı yolu 787 kilometreye çıkardık. İstanbul-Orhangazi-Gebze İzmir otoyolunu bitirdik. Bursa otoyolunu, İnegöl-Bozüyük, İzmir yolumuzu bitirdik. Önemli güzergahları tamamladık. Çalı-Kayapa -Hasanağa yolunun 2. etabını bitirdik. Diğer etaplar için Büyükşehir ile işbirliği içinde çalışmaları yürüteceğiz. 2.9 kilometrelik bölünmüş yolun 14 kilometrelik tek yol olması 16.9 kilometrelik Çalı yolunun tamamını bölünmüş yol haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Bursarayı hızlı tren ağına dahil ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Bursa Ankara hızlı tren hattını İstanbul'a bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hızla bitirdiğimizde önümüzdeki sene sonunda açacağız. 201 kilometrelik tam bir hattı bitiriyoruz. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde Ankara-Bursa arasını 2 saat 15 dakikaya, Bursa-İstanbul arasını 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız. Bursa'da devam eden en önemli projelerden birisi Emek Yüksek Hızlı Tren Garı-Şehir Hastanesi hafif raylı sistem hattıdır. Proje sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattı, yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını geçerek Yüksek Hızlı Tren Garı ve Şehir Hastanesine ulaşacak. Saatte 80 kilometre hızla günde 110 bin kişiye hizmet edecek. 4,9 km uzunluğunda 4 istasyonlu hat, yapımı devam eden hızlı tren ile entegre olacaktır. Bursalılar hızlı trene erişimde dakik ve konfora kavuşacak. Bursaray batı hattında yer alan Uludağ Üniversitesi istasyonunda da üniversite arazisinde depo istasyonu inşa edilecek" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu sözlerini şöyle noktaladı:

"1 kilometrelik hatta yeni istasyonumuz hayırlı olsun. Bursa'mız 28 Mart'a kadar gerekli hazırlıkları yaparak Cumhurbaşkanımızın ilimize gelmesiyle Emek Balat kesimini sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Bursa ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Önümüzde seçim var. Bu seçim bizim için kıymetli, Alinur Aktaş kardeşimizle güzel hizmetler yaptık. İnşallah 31 Mart akşamında tekrar Alinur Aktaş kardeşimizi seçerek 1 Nisan'dan itibaren burada 'Durmak yok yola devam' diyerek hizmetlerimize devam edeceğiz."

Çalı- Demirtaş hattı başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Emek Şehir hastanesi hattı bizim ulaştırma bakanlığı marifetiyle ilk aldığımız hizmet diyebilirim. Bütün çalışmalarda katkınız var ama ihaleyi bakanlık gerçekleştirdi. Bakanlığın Bursa'mıza armağanı oldu. İhaleden kaynaklanan gecikmeler oldu. Yol güzergahında sıkıntılar oldu, ama hepsini aştık. Ekibinize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Üniversite-Görükle kurtuluş hattıyla ilgili çalışmalar başladı. O katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. T2 hattını biz bitirmiştik. Aradaki kavşaklarda kesinti olan yerlerde kavşak kollarını Beşyol'da yaparak en kısa sürede açarak T2 hattını daha da hızlandırmış olacağız. Yeni dönemde inşallah kuzey-güney hattındaki Çalı-Demirtaş hattını başlatacağız. Sizlerden istifade etmek ümidimiz ve hayalimizdir" dedi.

Başkan Aktaş, araç sayılarının arttırılmasıyla ve hatların tamamen bittiğinde daha da rahatlamış olunacağını sözlerine ekleyen Aktaş, "Buradaki yolun aşılması konusu ve özellikle Bursaray'ın Emek'ten -Balat'a getirilmesi önemliydi. Mart ortasını işaret etmiştiniz. Talimat vermiştiniz. Genel müdürümüz buraya otağı kurdu. Burada ekip arkadaşlarınızla birlikte istasyonun hazırlanmasıyla alakalı büyük emek verdiler. Bugün seferler başlıyor. Balat ve Geçit'te oturan ciddi bir nüfus var. İnşallah 28 Mart tarihinde bu süreç tamamen bitmiş olacak. Bu arada deneme sürüşleri başlamış olacak" diye konuştu.

"28 Mart'tan itibaren Balat'a kadar seferler başlayacak"

Aktaş sözlerine şöyle devam etti:

"28 Mart tarihinden itibaren hemşehrilerimiz Balat'a kadar seferlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Arabayatağı'ndan binen birisi Osmangazi metrosundan veya Acemler'den binen birisi, Şehir Hastanesi'nin kapısına kadar gelmiş olacak. Hızlı tren istasyonuna da uğrayacak olan bu hattın Bursa'yı şehir içerisinde tüm hatlarla hem de Ankara'ya gidecek hızlı trenimizle buluşturmuş olacağını ifade ediyorum. Bir miktar gecikti ama biliyorum ki ülkemizde 2 yıl pandemi ile ekonomi yoruldu. 2022 yılında güneyde yangınlar, kuzeyde seller oldu, 6 Şubat depremiyle 850 bin bağımsız bölüm yıkıldı ama hamdolsun Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde bunları aşıyoruz."

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise, "Bursa her şeyin en güzeline layık. Belediyelerimizle hükümetimizle bütün arkadaşlarımız, bizlerin de onlara verdiği gayretle Bursa'yı konforlu, yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Raylı sistemlerimizle yeni hattın tamamlanması için bir aradayız. Bakanımız test sürüşünü bizzat gerçekleştirdi, onayını verdi. Biz bu yatırımları devam ettireceğiz. Bursa yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BURSA