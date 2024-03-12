Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Kastamonu\'ya 53 Milyar 930 Milyon Lira Yatırım Yaptık

Politika

Kastamonu'da inşaatı devam eden ulaşım projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılından bu yanan Kastamonu'nun ulaşım ve altyapısına 53 milyar 930 milyon lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kastamonu'da inşa edilen Kırık Barajı altında kalacak olan Kastamonu- Ankara karayolunun yerine inşa edilen Kırık Barajı Varyantı'nın şantiyesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, 8,2 milyar lira bütçeli proje çerçevesinde 5 bin 330 metre uzunluğunda 1 adet çift tüp tünel, 279 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp tünel, 686 metre uzunluğunda 2 çift viyadük, 6 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet hemzemin kavşak inşa edildiğini belirtti. Proje genelinde yüzde 29, fiziksel gerçekleşme kaydettiklerini söyleyen Uraloğlu, Kastamonu'ya yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi verdi.

"53 milyar 930 milyon lira yatırım gerçekleştirdik"

Kastamonu'ya 2022 yılından itibaren 53 milyar liradan fazla ulaşım ve altyapı yatırımı yapıldığını belirten Uraloğlu, "Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine projelendirdiğimiz altyapı yatırımlarında Bakanlığımızın tek bir hedefi var, o da şehirlerimizin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirerek insanımızın hayat standardını yükseltmektir. Bu çerçevede Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Kastamonu'nun ulaşım ve altyapısına 53 milyar 930 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 338 kilometreye, 1 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 323 kilometreye çıkardık. 2016 yılında açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Çankırı-Kastamonu arasını 2,5 saatten 1,5 saate düşürdük. 154 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 3 bin 571 metre uzunluğunda 103 köprü vardı, bunu 9 bin 348 metre uzunluğunda 219 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 180 metre uzunluğunda 2 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Kastamonu'nun 478 metre uzunluğunda 3 tüneli vardı, 10 bin 968 metre uzunluğunda 1 tünel daha ekledik. Bu çalışmalarla Kastamonu'yu Çankırı'ya, Kırıkkale'ye, Ankara'ya, İstanbul'a, Karabük'e, Samsun'a, Boyabat'a bölünmüş yollarla bağladık. Sel hasarlarını giderdik. Şu anda da 25 ayrı karayolu projemizin çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kırık Barajı Varyantı ile ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bölgenin en önemli projelerinden biri de sizlerle bir araya geldiğimiz Kırık Barajı Varyant Yolu'dur. Bildiğiniz üzere 31 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol olarak hizmet veren Kastamonu-Çankırı İl Sınırı Yolu'nun yaklaşık 7 kilometrelik bölümü inşa çalışmaları devam eden Kırık Barajı'nın suları altında kalacak. Bu nedenle yolun bu kesiminde güzergahı değiştirerek 20,4 kilometrelik Kırık Baraj Varyantını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Proje bedeli 8,2 milyar lira ve proje çerçevesinde 5 bin 330 metre uzunluğunda 1 adet çift tüp tünel, 279 metre uzunluğunda 1 adet (aç-kapa) tek tüp tünel, 686 metre uzunluğunda 2 çift viyadük, 6 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet hemzemin Kavşak bulunuyor. Proje genelinde yüzde 29, fiziksel gerçekleşme kaydettik" diye konuştu.

"2023 yılında da 60 binin üstünde vatandaşımız bu havalimanımız ile yolculuğunu gerçekleştirdi"

Kastamonu Havalimanından 2023 yılında 60 binin üzerinde vatandaşın faydalandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Kastamonu'daki çalışmalarımızı elbette sadece karayolu yatırımları ile sınırlı tutmuyoruz. Kastamonu ulaşım altyapısını tüm ulaşım modları ile bütünleşik bir şekilde planlıyoruz. Geçmişe bir bakacak olursak Kastamonu 1959 yılından beri atıl bırakılan bir havalimanı ile yaşamaya mahkum edilmişti. Bu havalimanı araba yarışlarından düğünlere, maket uçak gösterilerinden hayvan otlatmaya kadar her türlü farklı amaç için kullanıldı. Kastamonu halkı için, bölge halkı için 54 yıllık bir hayal, bitmek bilmeyen bir hikaye oldu. Ama biz 2013 yılında 1.5 milyon yolcu kapasiteli modern bir terminal binası yaparak bu hikayeyi mutlu bir son ile bitirdik ve bir hayali gerçeğe dönüştürdük. 2023 yılında da 60 binin üstünde vatandaşımız bu havalimanımız ile yolculuğunu gerçekleştirdi. Özellikle Kastamonu ve civarındaki turistik bölgeler ile Ilgaz Kayak Tesisleri'ne ulaşım kolaylığı sunarak turizm sektörüne katkı sağladı" şeklinde konuştu.

"125 köyü mobil kapsama altına aldık"

Kastamonu'da yapılan iletişim ve balıkçılık faaliyetlerine yönelik yatırımlarla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Kastamonu balıkçılık sektörünün de önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle denizcilik alanında da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bozkurt-İlişi, Doğanyurt, Abana, İnebolu-Gemiciler, Cide-İlyasbey, İnebolu Özlüce, İnebolu-Evrenye ile birlikte, Denizkonak, Uğurlu ve Çamaltı balıkçı barınaklarının yapım ve onarım işlerini tamamladık. Çatalzeytin Sahil Tahkimatını bitirdik. Abana Sahil Tahkimatına devam ediyoruz. Doğanyurt Sahil Tahkimatı işini de yatırım programımıza aldık. Kastamonu'nun ulaşım ağlarını imar ederken, iletişim altyapısını güçlendirmeyi de unutmuyoruz. Fiberoptik kablo uzunluğunu 954 kilometreden 3 bin 390 kilometreye çıkardık. 375 bin genişbant abonemiz var. Evrensel hizmet fonu çerçevesinde yapılan çalışmalarla da 67 baz istasyonu ile 125 köyü mobil kapsama altına aldık. 43 köyü daha kapsama almak için çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin"

"Gördüğünüz gibi Kastamonu'nun turizm faaliyetlerini, tarımını, sanayisini geliştirecek yatırımların önünü açacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirdik, yenilerine de devam ediyoruz" ifadelerine yer veren Uraloğlu, "Bizim medeniyetler kenti Kastamonu için daha yapacak çok işimiz, Kastamonu için harcayacak daha çok mesaimiz var. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Kısa bir aradan sonra Kastamonu Belediyesi önceki başkanlarımızdan biri olan Tahsin Babaş Kastamonu'ya hizmet etmek için yeniden partimizden aday oldu. Canı gönülden inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 'Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik' ilkelerinden hareket ederek, nerede kalmıştık diyerek Kastamonu'muza hizmet edecektir inşallah. AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayımız Tahsin Babaş kardeşimizle ve diğer tüm ilçe başkan adaylarımızla birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi. - KASTAMONU