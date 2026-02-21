Bakan Uraloğlu'ndan Akgün'e Destek - Son Dakika
Bakan Uraloğlu'ndan Akgün'e Destek

Bakan Uraloğlu\'ndan Akgün\'e Destek
21.02.2026 16:41
Abdülkadir Uraloğlu, geleneksel kıyafetleri nedeniyle hedef alınan Zeynep Güneş Akgün'ü ziyaret etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, giydiği geleneksel kıyafetleri nedeniyle sanal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü ziyaret ederek, "Mihalgazi'de bu anlamda yaşanmış olayı biz şiddetle kınıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği bahçesinde Vali Erdinç Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Vali Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, kentte çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Ardından partisinin İl Başkanlığı'na geçen Bakan Uraloğlu, burada AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile görüştü.

AKGÜN TARAFINDAN KARŞILANDI

Bakan Uraloğlu, kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından giydiği geleneksel kıyafetleri nedeniyle sanal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü, belediye binasında ziyaret etti. Belediye önünde Akgün ve geleneksel kıyafetli kadınlar tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, ilçe ve çevresindeki yapımı süren yol çalışmalarının kısa sürede sonlandırılacağını söyledi.

'ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ DESTEK VERECEĞİZ'

Bunun için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Tabii bizim burada Mihalgazi ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. O çalışmaları ben yerinde görmüş oldum. Şimdi arkadaşlarla, bir ödenek problemi olmaksızın, firma yetkilileri de yanımızda, bu yıl içerisinde bu yolda önceki yıllara göre çok daha hızlı bir ilerlemenin olduğunu göreceksiniz. Önceki yaptığımız yol sathi kaplamaydı, şimdi yeni yapacaklarımız ve önceki yaptıklarımızın da tamamını sıcak asfalt yapacağız. Bugün bu ihaleyi yapmışken Mihalgazi'nin ihtiyaçları vardır veya çevrenin ihtiyaçları vardır, onları da dikkate alacağız değerli başkanım. Burada ne lazımsa biz Etiyopya dönüşünde, Cumhurbaşkanımızla beraber ziyaret ettiğimizde, Mihalgazi'nin belediye işleriyle de ilgilen talimatını aldık. Dolayısıyla biz de ne gerekiyorsa Allah'ın izniyle destek vereceğiz. Burada zaten veriyorduk ama şimdi daha güçlü vereceğiz" dedi.

'BİZ ASLA MÜSAHAMA GÖSTERMEYİZ'

Bakan Uraloğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e giydiği geleneksel kıyafetler üzerinden hedef alınmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, "Tabii bazı olaylar esasında yaşanıldığı zaman üzülürüz ama sonuçları itibarıyla toplumda bir farkındalık oluşturması hasebiyle de bazı olumlu sonuçlara da bunlar vesile olur. Şimdi bizim dinimizde, inancımızda, bizim kültürümüzde olan kıyafet şekline laf edenle ilgili biz asla müsamaha göstermeyiz, asla hoşgörüde bulunmayız. Biz hangi olaylarda bizim bacılarımız, kardeşlerimiz, hangi olaylarda nasıl durduklarını, Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptıklarını, biz biraz daha geriye gittiğimizde; han vardır, hakan vardır, hanım vardır. Bizim kültürümüzde bu vardır. Biz AK Parti'mizle beraber bakın milletvekilleri sayısı olsun, siyaset yapan kadınlarımızın sayısı olsun gerçekten üst noktaya çıkmıştır" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDA OLACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, "Onun için Mihalgazi'de bu anlamda yaşanmış olayı biz şiddetle kınıyoruz, onu söyleyeyim. Ama bu şekilde düşünenlerin eline fırsat geçerse neler yapabileceklerini bize anlatıyorlar değerli kardeşlerim. Onun için biz sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. Çünkü o bize doğru yolda yürüme iradesini gösterdi, hedefleri gösterdi, biz de yolumuza devam ediyoruz. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak da yolumuza biz devam edeceğiz. Ramazan günü zahmet ettiniz, Allah razı olsun. Ben tekrar sizlerin Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Bütün ailelerinizle beraber lütfen onlara bizim selamlarımızı, hürmetlerimizi, saygılarımızı iletin. İnşallah dediğim gibi bu sene yolun bitme noktasında ciddi adım attığımızı göreceksiniz. İnşallah önümüzdeki sene de her şeyiyle beraber bu yolu bitireceğiz biz" dedi.

'BENİ İLK ARAYAN, BAKANIMIZ OLDU'

Zeynep Güneş Akgün de "Bu menfur olay başıma geldiğinde beni ilk arayan, bakanımız oldu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı zamanda Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu da telefonlarımızı her zaman açan, kendisiyle birebir muhatap olabildiğimiz bir bakandır. İlçemizde onu ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, daha sonra Eskişehir'den ayrıldı.

Kaynak: DHA

Abdülkadir Uraloğlu, Yerel Haberler, Politika, Kültür, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu'ndan Akgün'e Destek - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
