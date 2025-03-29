Bakan Yerlikaya\'dan \'Ferdi Tayfur\'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı

Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkacaklara yönelik Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim, trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun." ifadesini kullandı.

KISA FİLM DUYGULANDIRDI

Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa filmde, bayram sabahı evinde radyo dinleyen bir kişi radyoda çıkan Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Hatıran Yeter' şarkısında sesi yükselterek duygulanıyor. Bu sırada ekrana giren eşi, 'Hadi gidelim bey, bugün bayram beklerler' diyor. Karı koca, trafik kazasında yitirdikleri çocukları ve torunlarının mezarını ziyaret ediyor.

"BAZEN HATIRALAR YETMEZ"

Sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkacaklara yönelik "bazen hatıralar yetmez" notuyla yaptığı paylaşımda Bulunan Bakan Yerlikaya, son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 kişinin hayatını kaybettiğine, 26 bin 331 kişinin ise yaralandığına dikkati çekti.

"ASLA AŞIRI HIZ YAPMAYALIM, EMNİYET KEMERİMİZİ MUTLAKA TAKALIM"

Bayram tatili için yola çıkacak sürücülere seslenen Yerlikaya, "Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Ölümlü trafik kazalarında 'aşırı hız'dan sonra en önemli etkenlerin başında, 'şerit izleme, değiştirme', 'geçiş önceliği', 'arkadan çarpma', 'dönüş kuralları' ve 'kırmızı ışık ihlali' geliyor. "Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim, trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun." ifadelerini kullandı.