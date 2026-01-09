Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli 21 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"ÖRGÜTÜN İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLARDAN VATANDAŞIMIZ ZARAR GÖRMESİN İSTEDİK"

Suç örgütünün yaşı küçük çocukları kullandığının tespit edildiğini belirten Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını şu ifadelerle aktardı:

"İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık!

Bu organize suç örgütü üyelerininişleyebileceği yağma, kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri,

Bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları,

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTE ÜYE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."