Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon
09.01.2026 09:02  Güncelleme: 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Örgütün yaşı küçük şahısları hücre evine yerleştirdikleri, bu çocukları yaralama, kurşunlama ve yağma gibi eylemlerde kullandıkları, sosyal medya üzerinden lüks yaşam vaadiyle örgüte üye kazanmaya çalıştıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli 21 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"ÖRGÜTÜN İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLARDAN VATANDAŞIMIZ ZARAR GÖRMESİN İSTEDİK"

Suç örgütünün yaşı küçük çocukları kullandığının tespit edildiğini belirten Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını şu ifadelerle aktardı:

"İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık!

Bu organize suç örgütü üyelerininişleyebileceği yağma, kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri,

Bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları,

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTE ÜYE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, Operasyon, Politika, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
BBP lideri Mustafa Destici: Aile kurumu Türkiye’nin asıl beka meselesidir BBP lideri Mustafa Destici: Aile kurumu Türkiye'nin asıl beka meselesidir
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:27
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme
09:21
Herkes aynı dertten yakınıyor Derbide Arda Güler’in başına gelenler olay oldu
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:32
Arda’nın oyuna girdiği maçta ortalık karıştı: Florentino seni kovacak
Arda'nın oyuna girdiği maçta ortalık karıştı: Florentino seni kovacak
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
08:10
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı İşte kulislere yansıyan rakam
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam
02:59
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:25:48. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.