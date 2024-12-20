Bakan Yumaklı destek ödemelerini Muş\'tan duyurdu

Politika

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugünün destek ödemelerini de Muş'tan aktarmış olalım bütün üreticilerimize. Başta kırsal kalkınma destekleri, yatırımları desteği olmak üzere 331 milyon lirayı bugün itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri, belediye başkanları ve partiler tarafından karşılandı.

Daha sonra Muş Valiliğini ziyaret ederek burada şeref defterini imzalayan Bakan Yumaklı, makama geçerek Vali Avni Çakır'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Cuma namazını kılmak üzere tarihi Ulu Cami'ye geçen Bakan Yumaklı, daha sonra iş yerlerini ziyaret ederek, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen 'Muş Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılan Bakan Yumaklı, çiftçilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, 2023 yılından itibaren gerçekleştirdikleri önemli yapısal dönüşümleri, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini teminat altına alacak uygulamaları anlatmak üzere sahada olduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımız Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına sahadalar. Anlatmak istediğimiz, beraberce yapacağımızı söylediğimiz ve bu konuda bütün yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğimiz 1 Eylül'den itibaren bitkisel üretim planlamasını, 1 Ocak'tan itibaren yani 2024'ün başından itibaren de hayvansal üretime, su ürünlerinin üretim planlamasına hamdolsun başladık. Bu, Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası. Suyu merkeze alarak yapılan üretim planlaması artık hangi ürünün nerede nasıl üretileceğine ve ne kadar üretileceğine hep birlikte, yani o ildeki veya o ilçedeki üreticiler, ziraat odaları, ticaret odaları sanayi odaları varsa, üniversiteler, bizim bakanlık teşkilatımız hep birlikte karar verdik ve bunu da uygulamaya aldık. Çok mutluyum bu anlamda. İnşallah elbette zaman içerisinde belki de değiştirmemiz, dönüştürmemiz gereken şeyler olabilecektir, belki de ihtiyaç olmayacaktır, bilemiyorum ama hamdolsun buna geçmiş oldu" dedi.

Muş'un Türkiye'nin en güzel, en verimli, en mümbit ovalarından birine sahip olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Dolayısıyla burada hangi ürünün nasıl ve ne kadar üretileceğine dair, üretilmesi gerektiğine dair oluşmuş olan bir üretim kültürü zaten var. Ancak biz bunu üretim planlaması kapsamının içerisinde tekraren istişare ettik. İnşallah dönem içerisinde de bu çabalarımızın meyvelerini almış olacağız. Stratejik ürünler ilk etapta planlama kapsamına alındı. Hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkileri. Burada hep şöyle söyledik. Bunun en önemli tamamlayıcı unsuru olan destekleme mekanizmasını da bu süreç içerisinde değiştirdik. Dedik ki biz temel destek vereceğiz. Bitkisel üretim için planlama ve ürün geliştirme desteği vereceğiz. Temel destekte, hangi ürünün bu stratejik ürünlerden üretiyorsanız, mazotun yüzde 50'si, gübrenin yüzde 25'ini vereceğiz. Planlamaya dahil olanlara bir bu kadar daha vereceğiz. Su sıkıntısı olan yerler varsa yine tamamlayıcı destekler olmuş olacak. Velhasıl şunu istiyoruz. Üretimimizin artması gerekiyor ve bu artmış olan üretimin, artacak olan üretimin verimli bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani bir dekarda 300 kilo alınanı biz yeterli görmüyoruz. Buğday için konuşuyoruz. Mesela Muş'un ortalaması bu şekilde. Ama istiyoruz ki bütün ekilen alanlardan alınan ürün miktarı yine buğdayı örnek vermeye devam edelim. 700-800 kilogramlardan aşağı olmasın. Elbette bunun için bizler de hem desteklerimizi, hem de yatırımlarımızı buna göre yönlendirmiş vaziyetteyiz. 3 yıllığına açıkladık. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz 3 yıl öncesinden ilk defa hangi ürünü ektiğinde hangi destekleri alacağını biliyor. Kadın girişimcilere, genç kardeşlerimize ilave destekler, tarımsal kredilerden ilave onlara pozitif ayrımcılık yaptık. Gezginci arıcılarla alakalı ki Muş için, bu bölge için de son derece önemli. Onlara ilave destekler planladık. Burada özellikle birinci derecede eğer bir teşkilat üyesi iseniz, bir birlik, bir kooperatif üyesiyseniz ve sizin o birliğiniz ve kooperatifiniz bizim kriterlerimize uygun puanlamanın üzerinde bir puan almış ise o birliğe ve kooperatife üye olanlara da yine ilave destekler planladık. Tabii ben burada saatlerce konuşup anlatabilirim bunu. Ama bütün isteğimiz arzumuzun desteğinden kredisine, hibe programlarından diğerlerine kadar tamamen üretime konsantre olduk. Üretimi arttırmak için çabalıyoruz. Bu konuda da sizlerin desteğiyle inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Tabii hayvansal açısından da bakarsak bu mümbit toprakların üreticileri aynı zamanda süt ve besi bölgesi olmayı da hak etti elbette ve bu 19 ilimizin içerisine Muş da dahil olmuş oldu. Çiğ süt desteklerinde bu temel desteğin üzerine yüzde 40 bir ilave destek olacağını da burada belirtmek istiyorum ve özellikle bu bölgede doğan her bir buzağı için temel desteğin yüzde 50'si kadar ilave bir destek vereceğimizi söylemek istiyorum. Yine kendi besilik materyalini üreten işletmelere de uygun fiyatlı, yani uygun şartlarda damızlık ve besilik hayvan vereceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Üreticilerin her zaman yanı başında olduklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, konuşmasının devamında, "Bugün buradan Cuma günleri destekleri, çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesaplarını aktarıyoruz. Bugünün destek ödemelerini de Muş'tan aktarmış olalım bütün üreticilerimize. Başta kırsal kalkınma destekleri, yatırımları desteği olmak üzere 331 milyon lirayı bugün itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bu ödemeyle beraber sene başından bugüne kadar çiftçilerimize, üreticilerimize yatırmış olduğumuz destek tutarı 78 milyar lirayı buldu. Hep söylüyoruz. Üreten üreticilerimizin analarının ak sütü gibi helaldir. Daha fazla üretmek sizden, sizlerin yanında destek olmak da bizden inşallah. Gelecek yıl için biliyorsunuz bu direkt destekler, miktarını 135 milyar liraya çıkardık. Hep beraber üreteceğiz. Bu memleketin Türkiye yüz yılında tarımsal üretim anlamında üzerine bir taş da, bir tuğla da hep birlikte koymuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Muş'a yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler veren Bakan Yumaklı, "Son 22 yıldaki yatırımların hepsini topladığınızda hakikaten saatlerce sürecek başlıkları buradan konuşabiliriz. Yaklaşık 32 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyorum. Sadece bizim bakanlığımızla alakalıdır. Yine bu süreç içerisinde buradaki üretim artışlarını da ifade etmek lazım. Çünkü bu başarı sizin. Tarla bitkilerinde yüzde 341 bir artış var, meyvede yüzde 237'lik bir artış var, sebzede yüzde 555'lik bir artış var. Bu potansiyeli gösterir. Yine süt üretiminde yüzde 46'lık bir artış var, bal üretiminde de yüzde 53'lük bir artış var. 20 senede gelinen bu artışlar dediğim gibi biz bunu yeterli görmüyoruz. Elbette ki çok büyük bir başarıdır. Ancak nereye gidebileceğimizin de potansiyelini göstermesi açısından son derece önemli" dedi.

Yerli ve milli tohuma değinen Yumaklı, Muş'un şeker pancarı açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi. 2025 yılından itibaren Türk Şeker'in üretmiş olduğu yerli ve milli 2 tane tohumun olduğuna dikkat çeken Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Şeker 2023 ve 2053. Bunların da denemeleri bitti. İnşallah bunlar da buradaki üreticilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Birçok yatırım var ama bunların arasından özellikle Muş için önemli olan içme suyu konusunu 80 kilometrelik uzunluğundaki isale hattıyla Arıncık Regülatöründen vatandaşlarımıza ulaştırdık ve Muş'un 2045 yılına kadar su problemini bu manada çözmüş olduk. Hayırlı olsun. Yine bu projeye 25 kilometre isale hattını da dahil ediyoruz üniversitenin ve 2025 yılının Nisan ayı itibariyle bunun projesi de tamamlanmış olacak. Dediğim gibi birçok şey söyleyebilirim. Ancak zamanımızın kısıtlı olması hasebiyle daha çok istişare etme isteğimizden dolayı da ben geri kalan konuşulabilecek olanları hem ülke için, hem Muş için burada sona erdireceğim. İnşallah bir sonraki gelişimizde çok daha geniş zamanlı konuşuruz. Son söz bütün üreticilerimize hem kendinden veren hem de ülkeye katkıda bulunan bütün çiftçilerimize huzurlarınızda canı gönülden teşekkür ediyorum."

Bakan Yumaklı, toplantının ardından kentten ayrıldı. - MUŞ