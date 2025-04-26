Bakan Yumaklı, Mardin'de '2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı, Mardin'de '2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katıldı

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Bakan Yumaklı, Mardin'de '2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katıldı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de düzenlenen Ulusal Hububat Konseyi'nin Hububat Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

26.04.2025 12:53
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Bakan Yumaklı, Mardin'de '2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katıldı

MARDİN - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de düzenlenen Ulusal Hububat Konseyi'nin Hububat Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Kentte bir otelde düzenlenen 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresinde konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım sektöründeki gücünü artırmak için tarımsal üretimin stratejik önemine vurgu yaptı. Bakan Yumaklı, son dönemde yaşanan zirai don olayları, iklim değişikliğinin tarıma etkileri ve tarımsal üretimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, iklim değişikliğinin etkilerinin artık çok daha yakından hissedildiğini ve bu durumun tarımsal üretim üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Özellikle son 30 yılın en düşük sıcaklıklarının yaşandığını vurgulayan Yumaklı, bu durumun tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin büyük olduğunu ifade etti. Bakan Yumaklı, geçtiğimiz haftalarda yaşanan zirai don olayının tarımsal üretim üzerinde ciddi hasara yol açtığını belirtti. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı iklim olaylarının yaşandığını ifade eden Yumaklı, kuzeyde sel ve taşkınlar, güneyde ise kuraklık ve orman yangınlarının gündemde olduğunu ancak son dönemde yaşanan zirai don olayının, özellikle meyve üretimini derinden etkilediğini belirtti.

Niğde'de termometrelerin eksi 19 dereceyi gösterdiğini ifade eden Yumaklı, bu durumun ciddiyetini vurgulayarak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız verilere göre, bazı bölgelerde sıcaklıklar eksi 17 dereceye kadar düştü. Ancak Niğde'de eksi 19 derece ölçüldü. Bu, son 30 yılın en düşük sıcaklıklarından biri ve tarımsal üretim için büyük bir tehdit oluşturdu" dedi.

Zirai don olayının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirten Yumaklı, "Bakanlık olarak ilk işimiz, tüm teşkilatımızı üreticilerimizin yanında konumlandırmak oldu. Derhal sahaya çıktık ve üreticilerimizin zararlarını tespit etmeye başladık" diye konuştu

Tarımsal üretimin açık alanlarda yapılmasının birçok riski beraberinde getirdiğini ifade eden Yumaklı, mevcut metot ve teknolojilerin eksi 6 derecenin altındaki sıcaklıklarda yetersiz kaldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini belirten Yumaklı, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu süreci daha koordineli bir şekilde yürüttük. Don olayının yaşandığı iller başta olmak üzere, genel duruma ilişkin açıklamalarımızı kamuoyuyla paylaştık" ifadelerini kullandı

Bakan Yumaklı, yaşanan bu olayların tarım sigortasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi. Tarım sigortası poliçe bedelinin yüzde 70'ine varan kısmının devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Yumaklı, "Bir yıllık emeğin garanti altına alınmasının ne kadar kıymetli olduğu bu olayla bir kez daha anlaşıldı. Tüm üreticilerimizi TARSİM sigortası yaptırmaya davet ediyorum" diye konuştu

Türkiye'nin hububat üretim potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Bakan Yumaklı, bu alandaki stratejik önemin her geçen gün arttığını ifade etti. Türkiye'de tarım alanlarının yüzde 69'unda tarla ziraati yapıldığını ve bu alanların yüzde 68'inde hububat ürünlerinin ekildiğini belirtti. 2024 yılı itibarıyla tarım ekim alanlarının 544 bin dekar artarak 167,9 milyon dekara ulaştığını açıkladı.

Son 20 yılda hububat üretiminin yüzde 14, son 3 yılda ise yüzde 22 oranında artarak 39 milyon tona ulaştığını belirten Yumaklı, buğday üretiminde de önemli bir artış yaşandığını söyleyerek, "Son 10 yılda buğday rekoltesi 17 milyon ton ile 22 milyon ton arasında değişti. Verimdeki artış ise yüzde 31 olarak gerçekleşti ve dekara 296 kilograma ulaşıldı" dedi.

Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanı olarak, bu ülkenin Gıda Arz Güvenliğinin teminatı olan bir bakanlığın en üst düzeydeki temsilcisi olarak, üretim planlamasının Türkiye'deki bütün ürün gruplarında, bütün üreticiler tarafından sahiplenmesi gururunu sizlere ifade etmek istiyorum. Bütün üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu kanunda yapılan değişikliklerin pozitif etkileri bize gelen veri setleriyle de doğrulanmış oluyor. Yine bununla ilgili birkaç rakam vereceğim size. 2025 yılında, ÇKS kayıtlı alanlarımız 3.4 milyon dekar arttı. Bunun 1.9 milyon dekarı tarımsal üretim planlaması ürünleri. ÇKS kayıtlı alanlarımız 168.7 milyon dekara ulaşırken, planlama ürünleri alanı 112.9 milyon dekara çıktı. Bunlar son derece önemli rakamlar. Elbette bu rakamların bize gösterdiği biraz önce söylediğim üreticilerimiz tarafından bu hususun önemli, gerekliliği ve sahiplenmesini gösteriyor. Hububat alanlarında ÇKS kayıtlarına göre bir önceki yıla kıyasla 2.7 milyon dekar artış ve tüm tarım alanlarında 4 milyon dekar artışı tahmin ediyoruz"

Programa, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak katıldı.

(SA-AKK-ÖK-Y)

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Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Mardin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı, Mardin'de '2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

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