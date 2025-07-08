Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil - Son Dakika
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Politika

Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil

Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel\'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08.07.2025 09:30
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Manavgat Belediyesi soruşturmasında baklava kutusundaki rüşvet görüntüleriyle ilgili CHP, olayı incelemek için 2 uzman görevlendirmişti. Bu uzmanlardan gelen ilk bilgileri Özgür Özel canlı yayında anlattı. Özel, "Tutuklanan belediye başkanları rüşvet aldıysa Allah belalarını versin! Şu an bana gelen haberler iç açıcı değil. Rüşvet almış olma ihtimalleri yüksek gibi duruyor" dedi.

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 şüpheliden adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklandı.

Sulh Ceza Hakimliği, belediye meclis üyesi Mehmet Tosak'ın "zimmet", Mesut Kara'nın "rüşvet almak", İlker Günay'ın "zimmet", Mehmet Ali Fansa'nın "icbar suretiyle irtikap", Kemal Taş ve Şükrü Ilgın'ın ise "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BAKLAVA KUTUSUNDAN EUROLAR ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığı görüntüler de ortaya çıktı. Müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurduğu, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla M.E.T'nin makamına giderek rüşveti verdiği, ardından polisin baskın yaptığı öğrenildi.

Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil

RÜŞVER ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Görüntülerde C.C'nin Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'ye sehpa yanından bir çanta verdiği ve bu sırada, "Bir de burada şey var abi. Altındaki şey." dediği duyuluyor. Görüntülerde, M.E.T'nin "Ne kadar var?" sorusuna C.C. "Abi işte 100 milyon küsurluk şeyimiz çıktı. 110 bin avro." yanıtını veriyor. M.E.T. de bunun üzerine, "Tamam sen bir yere bir şey deme." ifadesini kullanıyor, C.C. de "Yok yok abi öyle şey mi olur" diye yanıt veriyor.

Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil

"AÇIP BAKMADIM"

Bir süre sonra odaya giren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T'ye gözaltı işlemi uyguluyor. Odadaki çantada ne olduğunu soran ekiplere M.E.T, "Arkadaşım yurt dışından geldi. İçki ve çikolata getirmiş." diyor. Polis, çantadaki baklava kutusunu açmasını istiyor. Görüntülerde, M.E.T'nin açtığı baklava kutusunda avrolar görülüyor. Polisin "Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar?" sorusunu önce yanıtsız bırakan M.E.T'nin, ardından "Arkadaş hediye getirdiğini söyledi, bıraktı gitti. Açıp bakmadım. Bilmiyorum." yanıtını verdiği duyuluyor.

ÖZGÜR ÖZEL İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Bu görüntülerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, inceleme başlattıklarını ve temiz belediyeciliği zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa taviz vermeyeceklerini duyarak, "Antalya Manavgat Belediyemize yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili partimiz içinde derhal 2 muhakkik görevlendirilmiştir. İncelemeler sonucunda; Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz anlayışını zedeleyen herhangi bir olumsuzluğa en tavizsiz şekilde yaklaşılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Tutumumuz nettir." demişti.

RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİNDE İLK İNCELEME SONUCU: İÇ AÇICI DEĞİL

Özel dün gece katıldığı Halk TV canlı yayınında, "Manavgat aslında turnusol kağıdı gibi. İlk görüntü çıktı, 'montaj olabilir, eliyle koymuş gibi buluyor. Açan kişinin eli bile titremiyor, kendinden emin nasıl baklava çıkacak' falan dediler. O yüzden bir muhakkike ihtiyaç var. Ama ben görüntüleri gördüm. Kaynar sular başımdan döküldü. O görüntüler montaj çıkarsa tabii ki arkadaşın arkasında dururuz, ayrı bir şey. Ama o görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin. Çünkü bu parti Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden bir tanesine giderken, bütün belediye kazanmış ve belediyeleri iyi yönetirsek bize ülkenin anahtarını verecekler. Bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin namusunu, ailesinin namusunu düşünmeyi bırak partinin geleceği ile oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil. Bu kadar net. Ama tabii yine de masumiyet karinesi var. Onun kendisini savunması lazım. Ben iki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil. Rüşvet almış olma ihtimalleri yüksek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil - Son Dakika
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