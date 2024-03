2024-2029 Balıkesir Şehir Yönetim Manifestosu Açıklandı

Politika

2024-2029 Balıkesir Şehir Yönetim Manifestosunu açıklayarak istihdamdan kentsel dönüşüme, sosyal belediyecilikten sanayiye kadar 100 yeni müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Size söz veriyorum; "2028'de Türkiye'de en yaşanılır ve özenilen şehir Balıkesir olacak" dedi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni projeyi açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; sadece belediye yatırımlarıyla 10 bin kişilik istihdam oluşturacaklarını, kentsel dönüşüm noktasında her yıl ortalama 10 bin konut üreteceklerini açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2024-2029 Şehir Yönetim Manifestosu Toplantısında ulaşım, kentsel dönüşüm, üst yapı, tarımsal kalkınma, istihdam, sosyal hizmetlerle ilgili projelerini açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 2024-2029 Şehir Yönetim Manifestosunu açıkladı. İlmek ilmek işlenen, emek harcanan, akıl teri dökülen ve Balıkesir'i artık tam anlamıyla dirençli ve güçlü bir şehir haline getirecek projeleri 7 başlık altında toplayarak Balıkesirlilere anlatan Başkan Yücel Yılmaz; heyecanlı ve coşkulu kalabalık tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Biz, birlikte başardık sözünün altında 7 bin 690 personel var

100. Yılda 100 Proje ile Balıkesir'i, Balıkesirlilerle birlikte yönetmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "2014'te bir hikaye başladı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşkilatlarımıza ve gönülden bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Bir taşla duvar olmaz. Hangi makamda olursanız olun ben lafıyla bir şey yapamazsınız. Biz birlikte başardık sözü buradan geliyor. Biz birlikte başardık sözünün altında 7 bin 690 personel var. Hepsini alkışlıyorum. Bu personelin hepsi organik ve Balıkesir'in çocuğu; dışarıdan transfer değil, burada yaşıyor. Biz onlarla birlikte başardık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ben Balıkesir'de yaşıyorum, çocuklarım, ailem Balıkesir'de, Balıkesir'de iş yapıyorum. Biz, herkesi dinleyen yapılar kurduk. Kent Konseyi ve Stratejik Plan Ofisleri kurduk, şehrin nabzını tutuyoruz. Aldığımız enerjiyi akıl teriyle yoğuruyoruz. Sonra bu projeler oluşuyor. Hem günü yakalama hem şehri geleceğe hazırlama, gençler için şehri en iyi şekilde hazırlamak gibi dertlerimiz var. Sakin havada gemiyi limana yanaştırmak her kaptanın harcıdır. Ama diğer türlüsü cesaret, özgüven ve çok çalışmak ister. Ben tek başıma hiçbir şey yapmadım. Ayrım yapmadan 20 ilçemizle beraber çalışıyoruz. Bu işler tesadüfen olmaz. Yapacağız demek kolay. İnsan kaynağı, yönetim kaynağı olmadan bu işler olmaz" dedi.

20'de 20 Balıkesir hamlesi

Konuşmasının ardından projelerini sıralayan Başkan Yücel Yılmaz, ilk olarak Varan 1 başlığı altında "20'de 20 Balıkesir Hamlesi"ni anlattı. 20 ilçenin tamamına; Balbucks, Dijital Gençlik Merkezi, gençlik merkezi, NE10, spor kompleksi, Uydu Kuluçka Merkezi ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kuracaklarını ifade eden Başkan Yılmaz ayrıca hobilerin ticarete dönüşmesini sağlayacak 100 yeni BALMEK açacaklarını söyledi. Körfez ve Güney Marmara bölgelerinde de birer Çocuk Köyü oluşturacaklarını belirten Başkan Yılmaz; Ayşebacı Mahallesi yakınında bir Fuar ve Kongre Merkezi ve şehrin farklı bir noktasında da Kültür ve Sanat Merkezleri oluşturacaklarını ifade etti.

Şehir ekonomisi ve istihdam

"Şehir Ekonomisi ve İstihdam" projelerini sıraladığı Varan 2 başlığında da Balıkesir'in çocuklarının, Balıkesir'de doyacakları birçok Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi siteleri kurulacağını müjdeledi. Bigadiç ve Edremit'te Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Gönen Sera İhtisas OSB, Balıkesir OSB Genişleme Etabı, Marmara OSB Genişleme Etabı, Dursunbey OSB, Susurluk Besi İhtisas OSB'leri, Bakanlıkla beraber yapacaklarını söyleyen Yücel Yılmaz, arsa tahsis sözleşmelerini teslim edeceklerini söyledi. Galericiler Sitesi, Gökköy Sanayi Sitesi ve Marmara Sanayi Sitesi ile birlikte toplamda 25 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Büyük hizmet hamlesi

Bu güne kadar; Bandırma, Havran ve merkeze asfalt plent tesisi açtıklarını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, BALTOK Parke Taşı Üretim Tesisi açacaklarını belirterek "Kırsalda asfaltsız ve parke taşsız yol kalmayacak. Kırsalda ilk 1500 gün içerisinde parke sorunu kalmayacak. Ayrıca tüm kırsal mahallelerimizi çok amaçlı salonlarla donatacağız." dedi.

Balıkesir'in 50 yılık beklentisi olan Cumhuriyet Meydanı'na kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz "Bu inanılmaz bir proje. Karesi-Altıeylül belediyelerinin binasının yıkımına başlandı. Altını otopark yapıp üstüne 'Sofra Balıkesir' yapıyoruz. Askeriyenin tescilsiz olan Gazinosu yıkıyoruz. Astsubay Orduevi Balıkesir Sanat Merkezi, Subay Orduevi Atatürk ve Milli Mücadele Müzesi oluyor. Tren Yolu'nu yer altına alıyoruz. Ayrıca yeni otoparklar yapacağız. Bu, ilçe belediye başkan adayımızla istişare ederek yapacağımız bir konu. Yerlerimiz çoğu her yerde hazır. Projeleri hazır, bütçeleri hazır. Yeni çevre yolları ve yeni kavşaklar yapacağız." dedi.

Su ve arıtma altyapı hamlesi

Zeytinli, Merkez, Güre, Ayvalık ve Avşa'ya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapacaklarını müjdeleyen Başkan yücel Yılmaz "Zeytinli Arıtması ile Edremit'i Edremitli siyasilere rağmen koruyup, denizimizi temiz tutacağız. Merkezin kapasitesi iyi ancak artıracağız, müsait alanımız var, ileri biyolojik arıtma yapıyoruz. Çıkan suyu tarımsal sulama standartlarında arıtarak Halaca ve Ovaköy Ovalarını sulayacağız. Temelini 6 ay içerisinde atarız. Simav Çayı için de seferberlik başlatıyoruz. Çevre Bakanımızla konuştuk. Kirliliğe neden olan ne kadar unsur varsa incelenecek. DSİ tarafından rehabilitasyonu yapılacak. Bir sene içerisinde çözeceğiz" dedi.

Afetlere dirençli ve güvenli şehir

Kentsel yenilenmeyi başlatacaklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "Vatandaşlarımıza dayanıklı ve ucuz konutlar sunacağız. Her yıl 10 bin konutu şehrimize kazandırıyoruz. 1 milyon metrekare yer verdi, Bakanlık bize. 20 ilçemizde 1 Nisan'da yapıma başlıyoruz. Bu binaları çelikten yapacak ve kısa sürede tamamlayacağız. Balıkesir geniş bir coğrafya; neden üst üste binalarda oturuyoruz. Toprakla beraber, iç içe yaşayalım. Ayrıca dayanıksız binasını 'yıkıyorum' diyenlere avantaj sağlayacağız. Güney Marmara ve Körfez Bölgesi'ne Afet Koordinasyon ve Lojistik Destek Merkezleri kuracağız. Merkezdeki Afet Koordinasyon Merkezini geliştiriyoruz" dedi.

Kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik

Kırsal kalkınma ve sürdürülebilirliğin en çok önemsediği konulardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz "Çiftçinin yüzü gülmesi, şehrin yüzünün gülmesi demek. Tarımla gelişmek istiyoruz. Sulama Birlikleri'nin tamamını bünyemize aldık. 2024 yılında tarımsal sulama ücretsiz. Allah bereket versin. Kadın ve girişimcilerimize, yeni iş kuracaklara ve kooperatiflere 100 bin TL teşvik desteği vereceğiz. Helali, hoş olsun. 1000 yetiştiricimize 11 bin damızlık kuzu Büyükşehir olarak biz veriyoruz. Zaten Damızlık Merkezlerimiz var, dağıtıyoruz. Yapageldiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Üreticilerle birlikte Balıkesir'i bal üretiminde 7'nci sıradan 4'üncü sıraya yükselttik. Desteklerimiz sürecek; BAÇEM kurslarına katılarak sertifikalarını alan tüm arı yetiştiricilerimize kovan ve fondan kek desteği veriyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik

1,5 yıl önce hayata geçirdikleri "Vefa Kart" uygulamasıyla sosyal destek ağını yaygınlaştırıp, güçlendireceklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "65 yaş üstü büyüklerimize aylık 2 bin TL destek veriyoruz. Çalışan annelerimize müjde. Büyükşehir olarak kreş desteği veriyoruz. Kadınlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. 2028'de Türkiye'de en yaşanılır ve özenilen şehir Balıkesir olacak, söz veriyorum. 20 ilçede sosyal hayatı dengeleyeceğiz. Devlet Tiyatrosu Balıkesir'e gelecek. İlçelere bunun için sahne kuruyoruz. Biz, bu şehre 5 yıldır hizmet etmeye çalışıyoruz. Her kesimle istişareli çalışıyoruz. Biz, Balıkesir'i her yönüyle güçlendirmeye çalışıyoruz. Tarihi binalarımızı gün yüzüne çıkarıyoruz. Spor kulüplerimizin tamamına destek oluyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." Bir şeye ihtiyacımız var çalışmak. Biz, çalışmamızla ilham oluyoruz." - BALIKESİR