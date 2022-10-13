Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

13.10.2022 03:02
Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'li milletvekilleri basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto eylemi yaptı.

TBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'li milletvekilleri basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto eylemi yaptı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.

Genel Kurulda Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini" öngören 29. maddeye geçildiğinde CHP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışlı protestoya başladı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, rüşvetin ve yoksulluğun konuşulmamasını halledecek bir formülün Genel Kurulun önünde olduğunu savundu.

Sansür yasasından korkmadıklarını, bundan dolayı geri adım atmayacaklarını ifade eden Altay, " Türkiye'nin, dünya milletler ailesi içindeki itibarı, demokrasiyle ilgili pozisyonunun 29. maddenin yasalaşması halinde hiçbirimizin istemeyeceği bir hale dönüşeceği endişesini taşıyoruz. Türk demokrasisine bu 29. maddeyle sürülecek leke bizi dünyaya rezil edecek bir lekedir. İçtüzük ve Anayasa çerçevesinde TBMM'nin çalışmalarını sabote etmek niyetinde değiliz. Ancak kanun teklifini hazırlayanların 10 dakika daha düşünmeleri için protestomuzu ayakta alkışlarla devam ettireceğiz." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Altay'ın konuşmasının ardından alkışlı protestoya devam eden milletvekillerini, yerlerine oturmaları, sükuneti sağlamaları ve görüşmelere devam edilmesi konusunda uyardı.

Milletvekillerinin protestolarını devam ettirmesi üzerine Akar, birleşime bir kez daha ara verdi.

HDP'li milletvekilleri de CHP'nin protestosuna, "Gazetecilik suç değildir", "Özgür basın susturulamaz", "Hakikatler kapatılamaz" yazılı dövizlerle destek verdi.

Aranın ardından CHP ve HDP'li milletvekilleri protestolarını "Sansüre hayır" sloganıyla devam ettirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Akar'dan İçtüzüğü çalıştırmasını ve görüşmelere devam edilmesini istedi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, uyarılarına rağmen protestonun sürmesi üzerine İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca birleşimi kapattı.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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