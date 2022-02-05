Basına kapalı yapılan toplantının detayları ortaya çıktı! Bahçeli: 2023 için hazırlıklı olun - Son Dakika

MHP'nin Kızılcahamam'da düzenlediği kamp çerçevesinde 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı', Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi. Bahçeli, teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını istedi.

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otelde gerçekleştirilen toplantıda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Devlet Bahçeli ve beraberindekiler, toplantı öncesinde Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

PARTİLİLERLE SOHBET ETTİ

Anıtta Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi. Bahçeli, daha sonra şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Devlet Bahçeli, Gökbörü Otağı'nda partililerle bir süre sohbet ettikten sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

"2023'E HAZIRLIKLI OLUN" TALİMATI

Basına kapalı yapılan toplantının açılışında konuşan Bahçeli, ülke gündemini değerlendirdi. Bahçeli konuşmasında, tüm yöneticiler ve milletvekilleriyle teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını, saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı'nın tezlerinin anlatılmasını istedi.

TBMM'DEKİ FAALİYETLER DE KONUŞULACAK

Yarın sona erecek toplantıda seçim sürecinde hem genel merkez hem teşkilat bazında yapılacak çalışmaların ele alınacağı, ülke sorunlarının değerlendirileceği, ayrıca TBMM'nin bu yılki faaliyetlerinin konuşulacağı belirtildi.