CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: İlkeli olan kazanacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, koltuk uğruna ilkelerinden, duruşundan vazgeçenlerden olmadıklarını ifade ederek "Bodrumlular çekirge gibi parti parti dolaşanları değil, siyasetine, partisine ve dimdik duruşuna, omurgasına sahip çıkan bir kardeşini seçecek. İlkeli olan kazanacak" dedi.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, ilçe merkezinde miting düzenledi. İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Türk Bayrakları, parti bayraklarıyla alanı renklendiren kalabalığa, limanda bağlı çok sayıda tekne de eşlik etti. Miting alanına girişte "En büyük başkan bizim başkan" sloganları eşliğinde karşılanan Tamer Mandalici, eşi Sezil Tamer Mandalinci ile ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıktı. "Bodrum kararını vermiş, Tamer Mandalinci'yi başkan seçmiş" sözleriyle konuşmasına başlayan Tamer Mandalinci, mitingi kutlama alanına çeviren Bodrumlulara teşekkür ederek "Bodrum, 1 Nisan'da bu kardeşini Türkiye'nin en genç belediye başkanı yapacak ve görüyorum ki 31 Mart akşamı kutlayacağımız o güzel zaferin, Bodrum Belediye Meydanı'nda oynayacağımız Kerimoğlu Zeybeği'nin işaret fişeğini yakmış" dedi.
"Sözlerinizden utanacaksınız"
Bodrumluların 5 yılda bir 'değiştim' diyerek farklı partiden karşılarına çıkanlara gereken cevabı vereceğini söyleyen Mandalinci, konuşmasının devamında "Çekirge gibi parti parti dolaşanları değil, siyasetine, partisine ve dimdik duruşuna, omurgasına sahip çıkan bir kardeşini seçecek. İlkeli olan kazanacak. Şimdi '30 yaşında genç, birilerinin adamı olur, birileri yönlendirir' lafını türetmişler. Bu kardeşinizi hiç tanımamışsınız ama önümüzdeki 5 yılda öyle güzel tanıyacaksınız ki, ekip arkadaşlarımla yaptığımız hizmetler karşısında sözlerinizden utanacaksınız. Tamer Mandalinci kimsenin adamı, kulu, elçisi, maşası olmaz, sadece zeybek oynarken ve Yaradan'ın önünde secde ederken diz çöker. Kimse bu kardeşinin, seçim uğruna, koltuk uğruna ilkelerinden, duruşundan vaz geçeceğini sanmasın. Biz dimdik durup vatandaşımızın gösterdiği sevgiye, saygıya, teveccühe layık olma hedefindeyiz. Tek hedefimiz mutlu bir Bodrum'dan yola çıkarak mutlu bir Türkiye oluşturmak. Bodrumumuzu kalkındırmak için üreteceğiz, çalışacağız, hep beraber yapacağız. Bu yüzden gümbür gümbür geliyoruz" ifadelerine yer verdi.
"Akıl küpü kardeşlerim memleketinde kalacak"
Göreve geldiklerinde öncelikli konular su, kanalizasyon, yol, trafik, kent estetiği ve temizliğe ilişkin yapacaklarını anlatan Mandalinci, belediyenin ekip ve ekipman yönünden güçlü, hızlı müdahalede bulunan, çözüm ve hizmet üreten bir yapıda olacağını, ayrıca vizyoner bakış açısıyla kentin geleceğinin planlanacağını, doğası, kültürü, turizminin ön plana çıkarılacağını kaydetti. Projeleri hakkında da bilgi veren Mandalinci, Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak gençleri de temsil ettiğini ifade ederek "Omuzlarımda Türk gençliğinin sorumluluğu da var. Bodrum'da hangi kardeşim hangi spor alanında uzmanlaşmak istiyorsa belediye ona fırsat eşitliğini sunacak. Buradan kardeşlerime söz vermek istiyorum, onlar için spor tesislerinin yanında çağa ayak uydurmaları, bilişimle, gelişimle, teknolojiyle kaynaşmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri adına inovasyon merkezleri açacağız, girişimcilik dersi, kodlama eğitimi alacaklar, yapay zeka üzerine çalışma yapacaklar. Bu memlekette beyin göçünü engelleyecek, akıl küpü kardeşlerim memleketlerinde kalıp vatanlarına hizmet etmelerinin önünü açacağız" dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ise, Bodrum'un 5 yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi, Bodrum Belediyesi'nin yetkisinde olmasa da sorunlardan kaçmadıklarını, halkın sıkıntılarına çözüm üretmek için sahiplendiklerini, sorumluluk aldıklarını anlattı.
Konuşmaların ardından sahne alan Koray Avcı meydanda toplanan büyük kalabalıkla birlikte şarkılarını söyledi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan ünlü sanatçı ve orkestrası izleyenlerden büyük alkış alırken konser sonunda Başkan Adayı Mandalinci Koray Avcı'ya plaket takdim etti. Tamer Mandalinci, daha sonra geçmiş dönem Bodrum'da belediye başkanlığı görevinde bulunan Mazlum Ağan, Cevat Bilgiç, İbrahim Çömez, Mehmet Kocadon, Kazım Avcı, Mehmet Ülküm ile bir araya geldi. Seçimler ve Bodrum'a ilişkin görüşlerini ileten geçmiş dönem başkanları, desteklerini iletti ve Mandalinci'nin seçimden galibiyetle çıkacağını söyledi. Mandalinci, gün içerisinde amatör spor kulübü temsilcileriyle de bir araya geldi. İçmeler'de tersaneleri ziyaret eden Mandalinci, Dağbelen Mahallesi'nde halk buluşmasına katıldı.
İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge ise CHP'den Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, partililer ile geçmiş dönemde Bodrum'da belediye başkanlığı yapmış isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: İlkeli olan kazanacak - Son Dakika
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