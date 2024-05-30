Çameli Belediye Başkanı Ankara\'da taleplerini iletti

Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yeni dönemin ilk Ankara ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunarak, ilçenin taleplerini bakanlıklara iletti.

Başkan Arslan, ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan TBMM AK Parti Grup Toplantısına katıldı. Başkan Arslan, Ankara programı kapsamında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'yi ziyaret etti.

Ankara ziyareti kapsamında AK Parti Teşkilatlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile de sohbet eden Başkan Arslan, son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşerek Çameli adına olan taleplerini iletti. Bakan Bayraktar'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Başkan Arslan, "İlçemiz için hep birlikte hizmet anlayışımızla yatırım ve projelerimize devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ