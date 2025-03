Bozbey: Bursa'nın parası seçim kampanyalarına harcandı

Politika

Anlaşma sağlandı! İmzayı atması an meselesi

Başkan Bozbey: "Belediyenin bütçesini Bursa'nın sorunlarını çözmek yerine seçim kampanyalarına harcamışlar"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son günlerde Bursa ve Türkiye gündemini meşgul eden tartışmalara ilişkin açıklamalar yaptı. Bursa'nın kaynaklarını siyasete peşkeş çekenlerin, kentin sadece bugününü değil geleceğini de borçlandırarak ipotek altına alanların şimdi de yeni bir algı oluşturma peşinde olduklarını öne süren Başkan Bozbey, "Bursa'ya yıllarını kaybettirenler iyi dinlesinler! Hani diyorlardı ya, 'İşimiz gücümüz Bursa'. Bursa'yı resmen bir partinin sponsoru yapmışlar. Bursalının parasını seçim kampanyalarında çarçur etmişler. Hesap vermesi gerekenler, bizden hesap soramazlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel'in TBMM Grubu'nda yaptığı açıklamanın geçmiş dönemde yapılan usulsüz seçim harcamalarına dönük olduğunun altını çizen Başkan Bozbey, Özel'in Bursa ziyaretine ilişkin yapılan temsil ve ağırlamanın ise kanunlara ve devlet geleneğine uygun olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, siyaseten tasfiye olmamak için sürekli gündeme gelmeye çalışanlar olduğuna dikkat çekerek, "Uzun yıllardır kentimizi doğasıyla, ekonomisiyle, ulaşımıyla tahrip edenler, Bursa'mızın kaynaklarına çökenler, Bursa'mızın kaynaklarını siyasete peşkeş çekenler, Bursa'mızın sadece bugününü değil geleceğini de borçlandırarak ipotek altına alanlar, bugün utanmadan bizden hesap sormaya çalışıyorlar. Hesap vermesi gerekenler, bizden hesap soramazlar. Biz zaten şeffafız, katılımcıyız, her ay mali tabloyu ve yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bursalılarla paylaşıyoruz. Biz, Bursa'mızın değerli vaktini, siyaseten tasfiye olmamak için sürekli gündeme gelmeye çalışanlar için harcayamayız. Bizim için yok hükmündedirler. Biz hesabımızı şeffaflık ve katılımcılık anlayışımızla her zaman Bursalılara verdik, veririz" dedi.

"Ortada yapılan yanlış uygulama yok"

Geçmiş dönemde yapılan haksız harcamalarla ilgili çıkan haberlerin bazı kesimleri çok fazla rahatsız ettiğini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa'da ağırlanması ile ilgili ortada bir hukuksuzluk, suistimal ya da sansasyon olmadığı halde 'Sanki böyle bir şey varmış gibi' Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin temsil ve ağırlama giderleri üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını hatırlattı. Her kamu kurumunun temsil ve ağırlama yaptığını anlatan Başkan Bozbey, "Kim olursa olsun, devletimizin her kademesindeki yöneticilere gerekli özeni ve saygıyı gösteririz. Genel Başkanımız Özgür Özel, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı değildir. Ana muhalefet partisi lideri olarak devlet protokolünün dördüncü sırasındadır. Bugün nereye giderse gitsin protokol ile ağırlanır. Ayrıca Genel Başkanımız Özgür Özel, Bursa'mıza parti kongresine gelmedi, turistik bir geziye gelmedi. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmek, bilgi almak ve Bursalı hemşehrilerimiz için hizmete açtığımız projelerimizi incelemeye, açılışlarını yapmaya geldi. Bugün karşı karşıya kaldığımız şey, gerçeğin çarpıtılarak bir algı malzemesi haline getirilmesidir. Ortada sansasyon yok ancak haberi var. Böyle şey olur mu, demeyin. Oluyor. Ortada suistimal yok, hukuksuzluk yok ve yapılan yanlış uygulama da yok" dedi.

"Bursalıların hakkını yedirmeyeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa'da ağırlanmasıyla ilgili giderlerin öne sürülerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin töhmet altında bırakılmaya çalışıldığını belirten Başkan Bozbey, şunları söyledi:

"Buradan ilan ediyorum. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'ya geldiğinde, onun da gerektiği şekilde ağırlanacağından emin olabilirsiniz. Devlette devamlılık esastır. Peki, neden bu açıklamalara ve ardından da bu haberlere gerek duydular? Tane tane anlatayım. Geçtiğimiz günlerde önceki dönemde yapılan kimi harcamalar medyada yer aldı. Biz onlar gibi, 'Çamur at izi kalsın' siyaseti izlemiyoruz. Biz aslında mümkün olduğunca siyasetten uzak kalarak, Bursa'ya, Bursalı hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çaba harcıyoruz. Çok fazla tespit ettiğimiz konu var ama hepsini kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Biz hizmet için yola çıktık. Elbette Bursalıların hakkını yedirmeyeceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için mücadele edeceğiz. Onların dosyalarını peyderpey savcılığa intikal ettiriyoruz. İncelemeler devam ediyor. Biz belgeye bakarız. Belgeye dayanmayan hiçbir şeyi ifade etmeyiz".

"Hepsinin tespitleri var"

Bazılarının dosyaların farkında olduğu ve gelecekle ilgili kaygı taşıdığı için kendilerini bir yerlere taşıma sevdasında olduğunu söyleyen Başkan Bozbey; şöyle konuştu: "Bizi ilgilendiren taraf Bursalılara yapılan haksızlıktır. Bursalıların parası hukuksuz yere harcandı mı? Harcanmadı mı? Bursalıların parasını Bursalılara mı harcadı? Yoksa seçim döneminde ihtiyaç sahiplerine diye karar alıp, çekleri başka yerlere mi dağıttılar? Hepsinin tespitleri var. 31 Mart 2024'te devran, bunları bilen Bursalılar tarafından döndürüldü. Bizler 'Önce insan' anlayışımızı 20 senedir sürdürüyoruz. Sürdürmeye de kararlıyız. Bundan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalının parasını sadece Bursalılara harcayacaktır. Her görüşten hemşehrimizin, 'Bursa Büyükşehir benim belediyemdir' dediği dönem başlamıştır".

"Bursalılara yıllarca masal anlattılar"

"Bursa'yı kaybedenler, bundan daha önemlisi Bursa'ya yıllarını kaybettirenler iyi dinlesinler" diyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'yı resmen bir partinin sponsoru yaptıklarını dile getirdi. Algı peşinde koşanların Bursalıların parasını seçim kampanyalarında çarçur ettiklerini belirten Başkan Bozbey, "Bir bakıyorsunuz kol kola girdikleri kimi siyasi partiler için harcamalar yapmışlar. Milletvekili seçim kampanyası harcamalarının neredeyse tümünü resmen Bursa Büyükşehir kasasından karşılamışlar. Ayrıca partileri için mevzuata uygun olmayan harcamalar yapılmış. Malum yandaş derneklerin matbaa işleri bile karşılanmış. İlave olarak parti gençlik kolları afişleri, kadın kolları broşürleri, saha çalışmalarının harcamaları, kitapçıkları, kartvizitleri dahi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından yapmışlar. Yetimlerin hakkı olan paraları parti adına harcamışlar. Kanunen kabul edilmeyen bu harcamalar belediye bütçesinden finanse edilmiştir. Tüm bunları söyleyemeyenler Bursalılara yıllarca masal anlattılar. Ama Bursalı hemşehrilerim sandıkta bunlara cevap verdi" dedi.

"Bunlar sadece buz dağının görünen yüzü"

Ortada geçmiş dönemde yapılan haksız ve hukuksuz harcamalar varken, yasal mevzuat kapsamındaki işlemler üzerinden sansasyon yapmaya çalışanlara seslenen Başkan Mustafa Bozbey, şunları söyledi: "Malum medyanın, tarihin çöplüğüne atılmış birçok skandal iddiası var. Ancak Genel Başkanımız Özgür Özel'in Bursa'da ağırlanmasından skandal çıkmaz. Geçmiş dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi kasası, adeta partilerinin seçim propagandasına hizmet eden bir kasa olarak kullanılmıştır. Hiç mi vicdanınız yok? Bursa'nın parası ile seçim kampanyası yapmışsınız. Bursa'nın, Bursalıların parasını partinizin propagandasına sürekli akıtmışsınız. Partiniz ile de yetinmediniz, sponsoru olduğunuz diğer partilere de Bursa'nın Bursalıların parasını aktardınız. Üstelik bunu alışkanlık haline getirip sürekli yapmışsınız. Geçmiş döneme ait haksız hukuksuz harcamalara dair çalışmalar tamamlandıkça, bunları süratle savcılığa suç duyurusu olarak gönderiyoruz. Bugün bahsettiklerimiz sadece buz dağının görünen yüzü. Bizler Bursalıların sorunlarını çözmek üzere sorumluluk aldık. Geleceğe dair hazırlıklarımızı yapalım. Bursa'da değişimin farkını gösterelim diye gece gündüz çalışan insanlarız. Ama birileri başka şeylerin peşinde. Buz dağının altını bize açtırmasınlar. Biz Bursalılara hizmet için geldik. Şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hizmet etmeye, Bursalıları gülümsetmeye ve Bursalıların her kuruşuna sahip çıkmaya devam edeceğiz"