Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kayseri Mitingi\'nde konuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayserililere hitap ettiği Büyük Kayseri Mitingi'nde konuştu.
Kayserililerin yoğun katılım gösterdiği Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesi sahneye Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç davet edildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Büyük Kayseri Mitingi'nde sahneye davet edilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kalabalık tarafından coşkulu sloganlar ile karşılandı.
"En Ücra Mahallemize Kadar Hizmetlerimizle Sizleri Buluşturmaya Gayret Ettik"
Tek tek 16 ilçeyi sıralayarak, birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "16 ilçe, 1 Büyükşehir'imiz ile el ele vermek suretiyle, yine 17-0 yapacağımıza söz veriyor muyuz? İyi ki varsınız, Allah razı olsun. Pandemi, depreme rağmen, hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koştuk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir olarak 1'inci sıraya yerleştik. Kayserilimiz icraata bakar. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle el ele vermek suretiyle, merkezi imar ve ihya ederken, taşramızı da ihmal etmeyerek, en ücra mahallemize kadar hizmetlerimizle sizleri buluşturmaya gayret ettik" dedi.
"Onların Birlikteliği Bizler İçin Güç, Dayanışma Oluyor"
Büyükkılıç, Kayseri'deki birlikteliğin, Ankara'ya da güç verdiğini belirterek, "Bizim inancımızda insanların hayırlısı hizmetkar olandır diyor, bu anlayış içerisinde ibadet aşkıyla, gece gündüz demeden, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri seviyor, şehrimizi seviyor, bizlerden desteğini esirgemiyor. Bilge insan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bizlere, sizlere güveniyor. Onların birlikteliği bizler için güç, dayanışma, mazlum insanların sesi oluyor" diye konuştu.
Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın kente çok yakıştığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Anadolu'nun merkezinde, Anadolu'nun bağrında cazibe merkezi olan, sanayinin, ticaretin, turizmin merkezi olan, tarımın, hayvancılığın merkezi olan Kayseri'mize böyle bir havalimanı gerekiyordu, yakıştı" ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin de şehre yakıştığının altını çizerek, şunları söyledi:
"İsmi güzel, kendisi güzel. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, önce insan diyoruz. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, inancına bağlı yaşamayı, bu uğurda nesiller yetiştirmeyi lütfetsin. 5 üniversitesi, 75 bin genciyle şehrimizi ihya etmeye, tanıtmaya çalışıyoruz. Gençlerimize burslar veriyoruz, 15 kütüphane ile hizmet ediyoruz, şehrimizi tanıtacak olan müzeler ile buluşturuyoruz. Gençlerimizin çamaşırlarını yıkıyoruz, gençler sizi seviyoruz, sizlere minnettarız, sizler iyi ki varsınız. El ele vererek, TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz."
"Yarın Sanayi Bakanımız ve Astronotumuz Geliyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile uzaya çıkan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın Kayseri'ye geleceğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Yarın Sanayi Bakanımız ve astronotumuz geliyor. Kayseri'mizde gençlerimizle onları buluşturacağız, Cumhurbaşkanımızın elinden iki defa ödül almış bir belediye olarak gençlerimize hizmet ediyoruz" dedi.
Büyükkılıç, hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını ifade ederek, "Kayseri Mimar Sinan'ın, Seyyid Burhaneddin'in, Hunat Hatun'un, Gevher Nesibe Sultan'ın, Seyrani'nin, Davud El Kayseri'nin, Mehmet Melikgazi hazretlerinin, bu Allah dostlarının şehridir. Biz de buraları ihya etmeye, gönüllerde de yer etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
İstiklal Marşı'ndan bir mısra da okuyan Başkan Büyükkılıç, "Daha önce paylaştığım müjdeyi tekrar paylaşayım. Havaalanı yeni yapılan terminalin yanındaki açtığımız o güzel bulvara Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismini verdik. Devletine, ülkesine sevdalıydı, hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Başkan Büyükkılıç'ın konuşması, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran kalabalık tarafından büyük alkışlarla desteklendi.
"Memduh Ağabeyin Liderliğinde, Ağabeyliğinde, Yeniden Seçimi Kazanıp Hizmete Devam Edeceğiz"
22 yıllık AK Parti iktidarında önceki Cumhuriyet dönemi hükümetlerinin yaptıklarından daha fazlasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Türkiye'nin artık güçlü bir ülke olduğunu kaydetti. Bu süreçte çok büyük güçlüklerle karşılaştıklarını vurgulayan Özhaseki, "Bizim millet diye, bizim bayrak diye, bizim ezan diye, bölünmez bütünlük diye bir derdimiz var" dedi.
Bakan Özhaseki, AK Parti iktidarından önce belediyelerin borçlu olduğunu, ekonomik sıkıntıları olduğunu, altyapı bulunmadığını, belediyede kendisinden ilk randevu alanların haciz memurları ve borçlular olduğunu dile getirerek gece gündüz demeden hizmet ettiklerini ve Yamula Barajı'nı, şehir stadyumunu, Erciyes Kayak Merkezi'ni yaptıklarını ve tüm bunların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti. Özhaseki, "Bugün de Memduh ağabeyin liderliğinde, ağabeyliğinde, inşallah 16 ilçemizde ve Büyükşehir'de de yeniden seçimi kazanıp bizler hizmete devam edeceğiz. Sizler evet diyor musunuz, rekor bir oyla seçiyor muyuz, yeniden bir tarih yazıyor muyuz?" diye konuştu.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri ile ve Kayserili olmakla övündüklerini belirterek, "Sizlerin sevgisiyle, güveniyle, duasıyla 14-28 Mayıs seçimlerinde çok önemli başarılar elde ettik. Bu konudaki desteklerinizden dolayı hepinize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı desteğin devam edeceğine inanıyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde seçimleri de sonuçlandıracağız" ifadelerinde bulundu.
Kayseri'de savunma sanayi alanında üretim için atılan adımlardan da söz eden Akar, tarım, hayvancılık ve sulama, sağlık ve eğitim alanı gibi birçok alanda tüm imkanları Kayserililerin lehine kullandıklarını dile getirerek çok daha rahat bir Kayseri için çalışmalarını sürdüklerini kaydetti.
"Belediye Başkanlarımız Gerçekten Çok Büyük Çalışmalar Yapıyorlar"
Kayseri'de gerçek bir belediyecilik olduğuna dikkat çeken Akar, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler el ele, omuz omuza çalışmak suretiyle inşallah Kayseri'mizi çok daha ileri seviyelere götürecekler ve sizin hayatınızı çok daha kolaylaştıracaklar. Gerçekten çok büyük çalışmalar yapıyorlar, hepsine maşallah diyoruz. Bir bütünlük içinde çalışmamızı sürdüreceğiz" dedi. Akar, Kayserililerden yerel seçimlerde 17-0 sözü almayı da ihmal etmedi. - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri Mitingi'nde konuştu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmada, enflasyonun hızlı bir düşüşe geçeceğini ve insanların refah seviyesinin artacağını söyledi. Ayrıca, depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükünün hafifledikçe ülkenin daha da büyüyeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, emeklilere banka promosyonu ödemesi yapılacağını duyurdu ve muhalefeti eleştirerek, zübük siyaseti olarak nitelendirdi.
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