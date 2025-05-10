Başkan Doğan, görev süresinin röntgenini çekti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan:

"GES'ten 172 milyon TL gelir elde ettik"

"Araç ve insanın giremediği Modern Pazarı, o görünümünden kurtulacak"

"2 milyar TL'lik kamulaştırmayı hayata geçireceğiz"

"Bin çocuğun aynı anda oynayabileceği 108 milyon TL maliyetli 'Çocuk Köyü'nü faaliyete geçireceğiz"

"İçme suyu arıtma tesisinin kapasitesi 2 katına çıkacak"

" Terme, Çarşamba ve Salıpazarı içme suyu ihtiyacı 2 yıl içerisinde Salıpazarı Barajı'ndan karşılanacak"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, göreve geldiği 2024 yılından bu yana devam eden yatırımların tamamlanması ile birlikte toplamda 4,5 milyar TL'lik yatırımı şehre kazandırmış olacaklarını söyledi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 94. İl Danışma Meclisi Toplantısı, SBB Atakum Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda söz alarak bu zamana kadar yaptığı hizmetler ve devam eden yatırım programları hakkında teşkilatı bilgilendiren Başkan Halit Doğan, şehrin gelecek vizyonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"GES'ten 172 milyon TL gelir elde ettik"

Göreve geldikten sonra faaliyete geçirdikleri hizmetler hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "2024 yılında göreve başladık. O dönemden devam eden işler var. Belediye binaları, vatandaşa hizmet eden binalar, yapılar, tesisler olarak yaklaşık 2 milyarlık yatırımı şehrimize kazandırmış bulunuyoruz. Devam eden kütüphane inşaatımız, spor salonlarımız vesaire işlerimizle alakalı da 2,5 milyarlık bir yatırımı daha Samsun'umuza kazandırmış olacağız. Ladik'te GES'i faaliyete aldık. Bu GES'ten yaklaşık 172 milyon TL gelir elde edildi. Bununla 2024 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik sarfiyatının tamamı yine SAMULAŞ'ın elektrikli otobüsleri ve tramvayın elektrik ihtiyacının tamamı ve SASKİ'nin elektrik ihtiyacının da yarısı karşılanmış oldu. Ulaşım alanında 2024 yılında ilçelerimizde 150 milyon liralık yol yatırımını hayata geçirdik. 2025 yılında bu harcama bütçemizi 10 katına çıkartıyoruz. 1,5 milyar TL'lik bir yatırımı Samsunumuzla buluşturacağız inşallah" dedi.

"Araç ve insanın giremediği Modern Pazarı, o görünümünden kurtulacak"

Cumartesi günleri kurulan semt pazarı nedeniyle araç ve insan sirkülasyonunun imkansız olduğu Anneler Parkı ve Modern Pazarı'nda çalışma yürüttüklerini dile getiren Başkan Halit Doğan, "Kenan Şara Köprülü Kavşağını yeniliyoruz. Projesi biti, ihalesine çıkıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın genişletilmesiyle alakalı işin yapım ihalesine çıkıyoruz. Alaçam Caddesi'nden Elbistan Caddesi'ne giden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kesişme noktasındaki kavşağı, katlı kavşak haline getiriyoruz. AFAD Kavşağı'nı da şehrimizin hizmetine sunacak şekilde bu yıl ihaleyi Allah nasip ederse çıkıyoruz. İlkadım ilçemizde 100. Yıl Bulvarı'nı yenileyeceğiz. İlkadım Anneler Parkı Modern Pazarı'nın olduğu yeri katlı otopark ve pazar yeri haline getirerek inşallah cumartesi günleri yol boyunca aracın insanın hiç kimsenin giremediği düğün cenaze hasta olsa ambulans ihbariye hiç kimsenin giremediği o sokak görüntüsünden Samsun'u bu yıl kurtarmış olacağız" diye konuştu.

"2 milyar TL'lik kamulaştırmayı hayata geçireceğiz"

320 milyon TL'lik kamulaştırmayı geçen yıl hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Doğan, "2024 yılında 320 milyon liralık kamulaştırma yaptık. 2025 yılında Batı Çevre Yolu'na başlıyoruz. Hem buradaki kamulaştırmalarımız hem Bayraktepe çevresindeki kamulaştırmalar hem Mert Irmağı çevresindeki kamulaştırmalarla yaklaşık 2 milyar liralık da kamulaştırmayı hayata geçirmiş olacağız. Ramazan ayında 15 bin 272 aileye 48 milyon TL'lik bir Ramazan yardımını buluşturduk. Bunu yaparken şunu amaçladık: Ramazan kolisi göndermeyelim istedik. Yani insanların ihtiyaçları biz belirlemeyelim. İnsanlara vereceğimiz ödemeyle kendi ihtiyaçlarını karşılamayı kendileri yapsınlar istedik. Hem bir mahcubiyet oluşmasın. Komşu, çocuk, eş yanında hem de isteklerini kendileri belirlesinler. Belki gurbetteki evlatlarına göndermek için ihtiyaçları vardır düşüncesiyle çocuk sayısına göre 3 bin lirayla 5 bin lira arasında Ramazan yardımında bulunduk. Bunu şimdi ayın diğer aylarına da yılın diğer aylarına da kapsayacak şekilde genişletiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bin çocuğun aynı anda oynayabileceği 108 milyon TL maliyetli 'Çocuk Köyü'nü faaliyete geçireceğiz"

Ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek için yer aramayacağı Çocuk Köyü projesinden de bahseden Halit Doğan, "Geçen yılki 300 milyon liralık bahçe yatırımlarını 750 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu sayede ilçelerimizde de Büyükşehir Belediyemizin parklarıyla insanlarımızı buluşturmuş olacağız. Sevgi Kafe'nin yanındaki 7 bin metrekarelik bir alan var. Orada beton bir zemin var. Herkesin malumudur. O 7 bin metrekarelik alana 108 milyon TL değerinde bir çocuk köyünü kazandırıyoruz. İnşallah hafta sonları geldiğinde çocuklarımızı nereye götüreceğiz diye dert edinmeden büyük paralar harcayarak çocukları eğlendirmek zorunda kalmadan Samsunlunun en az bin çocuğun aynı anda oynayabileceği bir alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Temmuz ayında açmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"İçme suyu arıtma tesisinin kapasitesi 2 katına çıkacak"

Samsun merkeze ve çevresine içme suyu sağlayan tesisin kapasitesini 2 katına çıkaracaklarını ifade eden Başkan Doğan, " Tekkeköy'de 1980'li yıllarda yapılmış, Selahattin Erener adında günlük 150 bin metreküp suyu aratan tesisimiz var. Samsun gittikçe büyüyor. Dolayısıyla içme suyumuzu daha da arıtılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Kapasiteyi 2 katına çıkaracak şekilde yaklaşık 1,5 milyar TL harcayarak Selahattin Erener içme suyu arıtma testimizin kapasitesini 300 bin metre küpe çıkarıyoruz günlük. Onun da ihalesini Allah nasip ederse ayın 26'sında ihalesi var. İhaleyi bitirebilirsek Temmuz ayı gibi kazmayı, vurmayı planlıyoruz. Bizim atık su arıtma tesisimiz var Tekeköy ilçemizde. Şu anda o da kapasitesini doldurmuş durumda, yenilememiz gerekiyor. Borularımız eskimiş, kimisi kırılmış, istenilen verimi elde edemiyoruz. Sahilde kokular yaşıyoruz. Şehrimizde kokular yaşıyoruz. Karadeniz Bölgesinde tek arıtma tesisi olan şehirdir Samsun. Ama şimdi bunu yenilemenin zamanı geldi. İlk etabı, Golf sahasından Bafra yönüne geliyoruz, 250 milyon TL. Mert Irmak'ın yanından da İlkadım'dan Atakum'a doğru geleceğiz. İkisini birleştirmiş olacağız. Yaklaşık 450 milyon TL. Atakum'dan ileriye Çobanlı'ya doğru gideceğiz. Yaklaşık 300 milyon TL. İlkadım'dan da ekkeköy'e doğru gideceğiz, 300 milyon TL. Bu projenin de ilk aşamasını ihale ettik başladık. Mert Irmağı Golf Tesisleri arasının ihalesini de Allah nasip ederse gelecek ay çıkıyoruz. Samsunumuz da şimdiden hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

"Terme, Çarşamba ve Salıpazarı içme suyu ihtiyacı 2 yıl içerisinde Salıpazarı Barajı'ndan karşılanacak"

Salıpazarı Barajı'ndan ilçelere sağlanacak içme suyu projesinin 2 yıl sonra hayata geçeceğini vurgulayan Doğan, ayrıca şunları söyledi:

"Bir taraftan Salıpazarı Barajımızdan Terme, Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere arıtma tesisi ve ishale hatlarımızın projelerini yapıyoruz. İnşallah bu sene Salıpazarı Barajımızdan Emir Yusuf Hattına içme suyunu vermiş olacağız. Planlamamız bu şekilde. 2 yıl içerisinde de bu 3 ilçemizin içme suyunun tamamı Salıpazarı Barajı'mızdan karşılanmış olacak. 2024 yılında yol vesaire tüm yapılan yatırımların tutarı 6,5 milyar TL'dir halen devam eden yatırımlarla beraber. Bunun yaklaşık 3,2 milyar TL'si 2023-2024 yılı döneminde ödenmişti. Bunun yaklaşık 3,3 milyar TL'lik kısmı da bizim dönemimizde ödenmiş oldu. Sadece eski dönemden devam eden inşaatımız eski Ruh Sağlık Hastanesi'nin olduğu yerdeki inşaatımız, kütüphane inşaatımız ve bir de İlkadım Anadolu Lise'mizin yanındaki spor testlerimiz kaldı. Bunları da en yakın zamanda faaliyetle geçirmiş olacağız."

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı'nın yanı sıra ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.