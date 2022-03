Başkan Kavuş, 3 yıllık hizmetlerini Konya protokolüne anlattı - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, son 3 yıllık süreçte ortaya koydukları tüm çalışmaları, yatırımları ve projeleri Konya ve Meram protokolü, siyaset dünyası ve ilçenin muhtarlarına anlattı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ilk olarak basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaştığı 2019-2020 ve 2021 yılları hizmetlerini bu kez de iki ayrı oturumla Büyükşehir, Selçuklu ve Karatay belediye başkanları, Meram ilçe protokolü, muhtarlar, AK Parti ve MHP teşkilatları ve meclis üyelerine anlattı. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen oturumların ilkine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kamu kurumlarının Meram ilçe müdürleri, Meram muhtarları ve belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

"Meram'ın gelişiminde payı olan her isme ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum"

Görevi devraldığı 31 Mart 2019 tarihinden bu yana yaptığı tüm çalışmaları, faaliyetleri, icraatları, yenilikleri ve projeleri grafik ve görselleriyle katılımcılara aktaran Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her bir yatırım ve projenin sadece kendileri için değil Meram için de bir gurur tablosu olduğunu kaydetti. Bu gurur tablosunda milletvekillerinden cumhur ittifakını oluşturan partilerin temsilcilerine, büyükşehir belediyesi ekibinden kamu kurum temsilcilerine ve belediye çalışanlarından muhtarlara kadar herkesin payı olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, Meram için gayret gösteren her kuruma ve isme teşekkür ederek, "Esas itibariyle her yolculuk güzeldir. Dostlarla çıkılan yolculuksa daha bir güzeldir. Ama şundan emin olun ki, Meram'a hizmet yolculuğuna sizlerle çıkmış olmak, bizim için en güzel, en anlamlı ve en bereketli yolculuk" diye konuştu.

"Bu kadar az bir sürede bu denli bir çalışmaya daha önce şahit olmadım"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibinin bu kadar güzel işle beraber mütevaziliğini de elden hiç bırakmadığını kaydeden Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan da yaptığı konuşmada, "Başkan Mustafa Kavuş'un daha önceki programlarında da hayret ve hayranlık duymuştuk. Bu programda da öyle oldu. Her biri birbirinden değerli mükemmel işler başardılar. Ben 31 yıldır kamu görevini yürütüyorum. Bu kadar yoğun bir hizmetin bu kadar kısa bir süre içinde gerçekleştirildiğine daha önce şahit olmadım. Hakkını teslim etmek gerek. Demek ki çalışınca oluyormuş. Bu çalışmaların her biri için Başkan Kavuş ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bu çalışmalarımızın ardında müthiş bir ekip çalışması var"

'Değerlendirme Toplantılarının' Karatay Belediyesi ile başladığını hatırlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Meram Belediyesinin son 3 yıllık süreçte takdire şayan bir dönem yaşadığını ifade etti. Bu başarıların en büyük bereketinin ardında ise birlikte çalışma kültürünün yattığını söyleyen Başkan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Biz bu toplantıda sadece bir slayt ya da bir görsel görüyoruz. Ama bunun ardında müthiş bir ekip çalışması var. Meram Belediyei'nin hizmetleri arasında bizlerin de katkısı ve emeği var. Herkes için hep birlikte çözümler üretiyoruz. İki kere iki içinde gayret ve samimiyet olduğunda bazen 8 ediyor, 16 ediyor ve daha fazla katlanarak gidiyor. Konya Modeli Belediyecilik anlayışımız sadece bir slogan değildir. Bu model çerçevesinde ilçelerimizin önceliklerine göre yaptığı her işte yanlarında olma kararlılığı ve azmimiz devam edecek."

"Belediyelerimizin başarılarını yakından takip ediyoruz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un ikinci oturumda yaptığı değerlendirmelerin ardından konuşan MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak belediye başkanlarının başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerinin altını çizdi. Konya'da hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinin yaptığı önemli çalışmalar ve bu çalışmaları yaparken halkın içinde olmaktan bir an vazgeçmemelerinden dolayı başkanların şahsında tüm belediyelere teşekkür eden Başkan Karaarslan, "Allah onların başarılarını, bizlerin de birliğini daim eylesin. Bizim 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah bu birliktelikle ve vatandaşlarımızın teveccühü ile yine başarıya ulaşacağız" diye konuştu.

"Şu an bir tarih yazılıyor. bizler de bunu canlı izliyoruz"

Sözlerine hem bu buluşmaya vesile olduğu hem de yaptığı başarılı çalışmaları kendileri ile paylaştığı için Başkan Mustafa Kavuş ve onun şahsında tüm belediye ekibine şükranlarını sunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya'nın tarihten gelen güzelliğini geleceğe taşımak adına tüm belediyelerin ve kamu kurumlarının gece gündüz demeden gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Bu gayretin bereketini de Cenab-ı Hak veriyor. İyi niyet ve samimiyetle yola çıkanın önünü açıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde tüm bakanlıklarımızın yaptığı çalışmalar şehrimizi her geçen gün büyütüyor. Ülkemizin ve şehrimizin geleceği çok daha aydınlık. Şu anda bir tarih yazılıyor ve bunu da bizler canlı canlı izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu tüm dünya da dikkatle izliyor" şeklinde konuştu.

"Meram örnek ve model bir belediyecilik anlayışı sergiledi"

Ramazan'a sayılı günler kala böylesine güzel ve heyecan verici hizmetlerin sunumunu gerçekleştiren Başkan Mustafa Kavuş'a, gayretleri ve hizmetleri için teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, belediye hizmetlerinin halkın yakın temasta olduğu ve en çok göz önünde olan hizmetler olduğuna vurgu yaptı. Başkan Kavuş ve ekibinin Meram'da dokunulmadık bir alan ve eğilmedik bir sorun bırakmadığına vurgu yapan Usta, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Üç yıl önce belediye başkanlık yarışına çıkmadan önce Meram'ın sorunları üzerine çok düşünüp taşındık. Öncelikle ihtiyacımız olan halkın güvenip inanacağı ve bizlerle birlikte durmaksızın koşan bir başkandı. Başkan Mustafa Kavuş'a güvenip inanarak yola çıktık. Hamdolsun yanılmadık, mahcup olmadık. Kendisine tüm bunlar için teşekkür ve tebrik ediyorum. Üç yıl içinde yapılması gereken her hamleyi yaptınız. Bir kısmını tamamladınız bir kısmına başladınız. Bunlardan da önemlisi biz sahaya çıktığımızda hemşehrilerimiz, 'başkanımıza ulaşıyor, sorunumuzu anlatıyor ve çözüm buluyoruz' diye bizlere de teşekkür ediyor. Konya ve Meram hak ettiği hizmeti aldığını anlıyoruz. Meram Belediyesinin ilçeyle ilgili her alanda eksik bir nokta bırakmadı. Başkanımız sızlanmadan, dert yanmadan finans üreterek gelir kaynağı üretti ve vatandaşın yüzünü güldürdü. Örnek ve model bir belediyecilik anlayışı sergiledi. Başarılarını daim eylesin."