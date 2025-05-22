Başkan Kocagöz\'den sosyal belediyecilik vurgusu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Kepez'in içlerine girdiğinizde yalınayak, üşüyen çocukları ve yatağa aç giren insanları görürsünüz. Bizim derdimiz insan" sözleriyle sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı. Yoksulluğu yönetmek değil, tamamen ortadan kaldırmak için mücadele edeceklerini belirterek, amacının sadece oy almak değil, kente ve vatana katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Dayanışma Grubu üyeleriyle bir araya geldi. Kent merkezindeki bir otel gerçekleşen buluşmada Başkan Kocagöz, 700 bin nüfusa sahip Kepez'in ihtiyaçlarına yönelik yürüttükleri hizmet çalışmalarını paylaştı. Antalya Dayanışma Grubu Başkanı Erdal Atılgan'ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Başkan Kocagöz, "Kepez'in bugününü ve yarını burada sizlerle konuşuyor olmak benim için büyük bir onurdur. Hepiniz birbirinizden değerlisiniz, sizler Antalya'nın nabzını tutan bir topluluksunuz. Burada Kepez için sizlerin fikirlerini almak, ortak akla ulaşmak bizler için çok önemlidir" dedi.

Kepez'de 81 vilayet, 7 bölge yaşıyor

Antalya Dayanışma Grubu üyelerine Kepez'i anlatan Başkan Kocagöz, "Kepez'in nüfusu 700 bin81 vilayetten 7 bölgeden insanımızın yaşadığı bir yer. Kepez'de yüzde 26.7 Antalya'lı, yüzde 12.8 Doğu ve Güneydoğu Anadolu, yüzde 6 Burdurlu, yüzde 4 Konyalı, yüzde 3,8 Ispartalı yaşıyor. Kepez'de deniz hariç her şey var. Ormanı, şelalesi, ırmağı, yeşilliği, tarımı, çiçeği, serası kısacası herşey var" diye konuştu.

"Oy farkıyla Kepez'i aldık"

2024 yılı 31 Mart seçimlerine değinen Başkan Kocagöz, "Yerel seçimden 10 ay önce genel seçim oldu. Cumhur ittifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki fark 70 bindi. Seçimlerde, biz bu 70 bin farkı kapattığımız gibi 17 bin 500 oy da fark attık" dedi. Cezaevi sürecine de değinen Başkan Kocagöz, "Bu süreçte gördüğüm destek sadece bana değil halkın iradesine duyulan saygının ve insanımızın ne kadar adalete düşkün olduğunun göstergesiydi" diye konuştu.

"Kepez'de giderleri kıstık"

Göreve geldiğinde Kepez Belediyesi'nin 1 milyar 226 milyon TL. borcu olduğunu ve borç bakiyesini görünce çok şaşırdığını dile getirdi. Bütçenin 2 milyar 700 bin TL'sinin neredeyse yarısının borç ve belediyenin banka hesaplarının da hacizli olduğunu söyledi. Başkan Kocagöz, "Biz bilançoyu herkes gibi balkondan sarkıtmadık çünkü bu makamlar acz makamı değil çözüm makamıdır diye düşünüyorum. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz inancıyla çalışmaya başladık. Gelirleri artırdık, giderleri kıstık. Adeta Teke'den süt çıkardık. Tasarruf yaptık. Örneğin; belediyemizin üniformalarının maliyeti 24 milyon TL. tutuyordu. Hayırsever desteğiyle dikiş makinası alarak, 18 bayanla 1 ayda biteceğine 2 ayda bitti ve 4 milyona maal ettik. Hem 18 kişiye istihdam sağlamış olduk, hem de 20 milyon tasarruf etmiş olduk. Bugün itibariyle 561 milyon borç ödedik. ve kalan borcu 665 milyona düşürdük. İnsanlar dertlenince çare buluyor. Bizde bulduk" dedi.

"Acil sorunları çözdük"

Kepez'de borçları öderken bir yandan da Kepez'in çok acil çözülmesi gereken problemlerini çözdüklerinin altını çizen Başkan Kocagöz, "2024 yılı şubat ayında yağan yağmur su baskınlarına neden oldu. Allah rahmet eylesin, bir vatandaşımızda hayatını kaybetti. Aynı oranda Aralık ayında da yağmur yağdı. Su baskınları yaşanmadı. Bu nasıl oldu? 68 mahallenin mazgallarını temizledik. Kepez'de bir mazgal temizleme aracı yoktu. Ay deresi, Fevzi Çakmak gibi dere yataklarındaki evleri yıktık. Baksları değiştirdik, sağ olsun Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT bizlere bu çalışmalarda çok büyük katkılar sundular. ve Kepez'i su basmadı" diye konuştu.

"Antalya'nın en temiz ilçesi olacak"

Kepez'in bir başka sorununun da temizlik olduğunu belirten Başkan Kocagöz, "Günlük 89 şikayet geliyordu, temizlikle ilgili Temizlik problemdi. Bir şehrin en güzel yanı temiz olmasıdır. Çöp aracı almak istedik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ret geldi. Biz ne yaptık, çalışmaları vardiyalı hale getirdik. Günlük temizlikle ilgili şikayet sayımız 8'e düştü. Bu konuda iddialıyım. Antalya'nın en temiz yeri olacak" dedi.

Kepez'e kültür sanat akademisi

Kepez'de 100'e yakın parkı ve yolları ışıklandırdıklarını, Zabıta ve Özel Güvenlik personeli sayısını da arttırdıklarını söyledi. Gelecek nesilleri kötü alışkanlıklardan korumak için de gençlere spor yapabilecekleri imkanlar sağladıklarını belirten Başkan Kocagöz, "Gençlerimize müzik, sanat ve kültür imkanlarını her mahallemizde arttırırken, atıl olan Mimar Sinan Kongre Merkezi'ni aynı zamanda Kültür Sanat Akademisi haline getirdik. Burada 1500 kişi akademi eğitimi alıyor" diye konuştu.

Turizm ihtisas mahallesi

Türkiye'de ilk olacak projeleri de platform üyelerine aktaran Başkan Kocagöz, "Turizmde en büyük problem lojman Biz, Turizm İhtisas Mahallesi kuruyoruz. Lojistik büyük problem. Servisler bir yerden alacak, bir yere bırakacak. 1+1 ve 2+1 şeklinde daireler yapacağız. İçinde kreş, sosyal tesis olacak. Finansmanda turizmcilerimiz olacak. Bu bir ilk ve Türkiye'ye örnek olacak. Kentsel dönüşüm çok önemli. İstanbul KİPTAŞ gibi KEPTAŞ iştirakini kurduk. İnsan hayatı çok önemli. Bununla ilgili ortak akla çok önem veriyoruz. Odalarla işbirliği yaptık ve üzerinde çalışılıyor. Bunu KEPTAŞ ile yapacağız. Bölgemizde parsel bazından ada bazına geçilen yerler var. İnsanlar kentsel dönüşüm noktasında güven sorunu yaşıyor. İnsanlar belediyeye güvendikleri için bunu KEPTAŞ çözecek" dedi.

Kepez'e mahalle meclisleri

Yerel yönetimlerin siyaset üstü olması gerektiğine değinen Başkan Kocagöz, Mahalle Meclislerine değindi. Türkiye'de bir ilk olacak, yerel demokrasiyi biz sağlayacağız" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Pilot uygulamaya birkaç mahallemizde başladık. Muhtar seçilmiş olduğu için mahalle meclisinin başkanı olacak. Bu mecliste; yüzde 7 barajını geçen partilerin mahalle meclisleri, genç, kadın, engelli ve kanat önderi olacak. Gıda paketimi dağıtacağız? Ortak paydada belirlenen kişiye gidecek. Gerçek ihtiyaç sahibine ulaşacak" diye konuştu.

Çek-yaz-gönder

Kepez'de 18 bin 500 çöp konteyneri olduğunu ve bunun belediye atölyelerinde üretildiğini belirten Başkan Kocagöz, "Çöp konteynerlerinin üzerini yenileyerek, çek-yaz-gönder diyerek, mahalle sorunlarının acilen belediyemize iletilmesini sağladık. Antalya'da ilk çöp taksi uygulamasını başlattık. Vatandaşın çekip bize attığı çöp sorununu aynı gün çözüyoruz. Acil bakım onarım ekibini kurduk. ve bize iletilen sorunları 24 saat içinde çözüyoruz. Bence belediyecilik budur" dedi.

Belediyecilikte 'en'ler önemli

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Kocagöz, "Kepez Belediyesi meclisinde alınan kararlarımız oy birliğiyle alınıyor. Bizim derdimiz insanlarımıza iyi hizmet edebilmek. Belediyecilikte EN'ler çok önemlidir. En temiz, en güvenli, en en olacaksınız. Bence yerel yöneticiliğin görevi o şehre kültür vermektir" diye konuştu.

"Kepez özlemiş"

Başkan Kocagöz, konuşmasında milli bayramlara da değindi. Kepez'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığı bildirdi. Milli bayramların hınca hınç dolan 35 bin kişilik alanda kutlandığını belirterek, "Kepez özlemiş" dedi.

"Bizim derdimiz insan"

Kepez'in bir Altınova, bir Dokuma'dan ibaret olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Kocagöz, "Kepez'in içlerine girdiğinizde yalınayak çocukları, üşüyen çocukları görürsünüz. Yatağa aç giren insanları görürsünüz. Bizim derdimiz insan Biz yoksulluğu yönetmek için değil, yok etmek için mücadele edeceğiz. Biz oy değil, bu şehre, bu vatana katkı da bulunmak istiyoruz. Örnek olmak istiyoruz" diye konuştu.

33 proje bitti

Başkan Kocagöz, Türkiye'ye örnek olacak Ortak Buluşma Alanı (OBA), projesinin detaylarını platform üyeleriyle paylaştı. Kepez'de 27 Mayıs'ta Öğrenci Kent Lokantası ve 2 Haziran'da Çankaya Kapalı Pazarı'nı açacaklarını da bildirdi. Başkan Kocagöz, "Her hafta bir temel atma, bir açılış yapıyoruz. Seçim beyannamesinde 105 projemizin 46 tanesine başladık, 33 tanesi bitti, 13 tanesi bitmek üzere 9 ayda bunları yaptık. İnsan dert edinirse dermanı da buluyor" dedi.

"Kepez'i beraber yönetelim"

Kepez'i ortak akılla yönetmek istediklerini belirten Başkan Kocagöz, "Bunu yürekten ve samimiyetle söylüyorum. Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Şehrin ihtiyacı var. Gelin Kepez'i beraber yönetelim. Lütfen kendinizi Kepez Belediye Başkanı gibi görün. Gelin hep beraber Kepez'i değiştirelim" diye konuştu. - ANTALYA