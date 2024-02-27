Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Yeni Projelerini Tanıttı

Politika

Yeni projelerinin tanıtımı noktasında basın mensupları ile bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, "Antalya için liyakatli arkadaşlarımla azimle gururla 5 yıl daha çalışmaya devam edeceğiz. Antalya'da Antalya'nın ittifakı kurulmuştur. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ülkemizin değerlerine inanan parti gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın oyuna talibim. Bütün ittifakın belediye başkanıyım. Herkesin başkanı olmaya devam edeceğiz. Afişlerimize zarar verenleri kınıyorum, Muhittin Böcek gönüllerdedir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, yeni projelerini kent merkezinde düzenlenen toplantıda tanıttı. Toplantı öncesinde ilk 5 yılda Antalya'da yapılan ve yapımı devam eden projelerin da tanıtım gösterimi yapıldı. Toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda Başkan Muhittin Böcek'in kendi sesiyle anlattığı hayat hikayesinin yer aldığı kısa filmi de gösterime sunuldu.

"ASAT'ın 3 ay sonra elektrikleri kesilecekti, 78 milyon TL faturası yatırılmamış"

Konuşmasına siyasi hayatını anlatarak başlayan Başkan Böcek, "2014 yılında rekor kırarak Konyaaltı'nda belediye başkanı seçildim. 25 yıllık başarı hikayemiz bizi büyükşehre aday yaptı. Gece gündüz demeden koştuk, oy veren vermeyen herkesin emrinde olacağımızı söyledik. Antalya'mızda kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi söyledik. Antalya'mıza bizden önce çivi çakan herkese teşekkür ettik. Biz öncelikle hedeflerimizi belirledik, borçlu bir belediyemiz vardı. ASAT'ın 3 ay sonra elektrikleri kesilecekti, 78 milyon TL faturası yatırılmamış. Hiçbir arkadaşımızı siyasi görüşünden dolayı cezalandırmadık. Bu düşünceyle 28 arkadaşımız disiplin kurulu ile görevden ayrıldı. Onun dışında bütün çalışma arkadaşlarımızla görevimize devam ettik" dedi.

"Sağ elimizin verdiğini sol elimiz görmesini istemedik"

Görevi süresince doğal afetlerin yaşandığına dikkat çeken Başkan Böcek, "Sel ve deprem felaketleri yaşadık. 11 ilinizi sarsan ve resmi kayıtlara göre 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği depremle sarsıldık. Gönüllü 8 bin 8 kişi ile birlikte deprem bölgesi için gece gündüz çalıştık. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı, biz de işimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Sağ elimizin verdiğini sol elimiz görmesini istemedik. Orada yapılanlar vatandaşlarımızın parası ile yapıldı. Deprem bölgesinde bize görev verilen yerlerde çalıştık. 5 yıl içerisinde birçok olumsuzluk yaşarken güzel şeyler de yaşadık. Festival sayısını 8'e çıkardık" dedi.

"2. Etap raylı sistem için 379 milyon TL para ödedik"

2. Etap raylı sistem için 379 milyon TL para ödediklerini belirten Başkan Böcek, "Bu paralar vatandaşımızın parası. EXPO şimdi sünnet ve düğün törenleri için kullanılıyor. Yeni dönemde orada birçok etkinlik yapmak istiyoruz. Sosyal belediyecilik ile ilgili bütün vatandaşlarımıza dokunmaya çalıştık. Yerelde kalkınma projesi ile bugüne kadar yapılmayanları elimizden geldiğince yaptık. 50 ton suyu 50 TL yaptık. Türkiye'de en ucuz suyu veriyoruz, 5 ton su bir ekmek parası dedik. Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın 10 tona kadar suyunu ücretsiz yaptık. Üniversite öğrencilerimize 5 ton suyu bedava yaptık, şimdi 10 tona çıkaracağız" dedi.

"77 proje ile yola çıktık 182 projeyle tamamladık"

3 bin 311 kilometre yer altına yerleştirilen su borusu ile 30 büyükşehir belediyesi arasında birinci sırada yer aldıklarını belirten Başkan Böcek, "514 kilometre kanalizasyon döşedik. 5 yıllık sure içerisinde 77 proje ile yola çıktık 182 projeyle tamamladık. Belediyecilik insanların yaşamını kolaylaştırmaktır. Öğrencilerimize 8 bin TL burs veriyoruz. Antalya'da imar yönetmeliği çıkardık, bütün arkadaşlarımızla belediye farkı gözetmeden çalışmamızı yaptık. 22 Mayıs'ta deprem mastır planını başlattım. Halka hizmet hakka hizmettir. Biz ASAT ile ilgili ek bütçeler yapmak zorunda kaldık. 2022 yılı ekim ayında 35 milyon elektrik faturası gelirken 2023 yılı ekim ayında 184 milyona çıktı. Su satışımız 30 büyükşehir belediyesinde KDV indirimini hemen uygulayan belediye olduk. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bizim bütün sevdamız Antalya'dır. 913 mahallemizde bir mahallede kaç oy aldık diye bakmadık. Ömrümü bu kente verdim. Antalya için liyakatli arkadaşlarımla azimle gururla 5 yıl daha çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ittifakı, Antalya'da Antalya'nın ittifakı kurulmuştur. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ülkemizin değerlerine inanan parti gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın oyuna talibim. Bütün ittifakın belediye başkanıyım. Herkesin başkanı olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Yeniden göreve gelince Altın Portakalın 60'ıncısını biz yapacağız"

Toplantının ikinci bölümünde ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacaklar yer aldı. Projelerin tanıtımının ardından Başkan Böcek, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Altın Portakal Festivali hakkında sorulan bir soruya cevap veren Başkan Böcek, "Ben göreve başladığımızda şehirde bir Altın Portakal bir de Piyano Festivalimiz vardı. Biz bunların yanında 8 tane daha festival yaptık. Altın Portakal'ı özüne döndüreceğimizi söyledik, bin kişi ile değil 10 bin kişi ile yapacağımızı söylemiştik. Altın Portakal 4 yıl dolu dolu geçti, 5'inci yılda iptal edildi. 10 bin kişilik salonumuz iptal edildi. Herkesin özgürce yaşadığı bu şehirde Altın Portakal'ı seçime kurban ettiler. Yeniden göreve gelince 60'ıncısını biz yapacağız. Ben bana oy verenleri mahcup etmedim. Antalya'da neyin nerede nasıl yapıldığını hepiniz biliyorsunuz. Biz kendimizi Antalya'mıza ve gençlere adadık" dedi.

"EXPO alanını 31 Mart seçimlerinden sonra ben isteyeceğim"

Yıllık 500 milyon TL çamur yakmaya para ayırdıklarını belirten Başkan Böcek, "2016 yılında EXPO açıldı, 49 ülke geldi. EXPO'ya çok üzülüyorum, orası uluslararası hem tarımda hem turizmde özel bir yerdir. Nasip olursa 31 Mart seçimlerinden sonra ben isteyeceğim. Antalya'da gelen turist sayısı ile birlikte 26 milyon kişiye hizmet ediyoruz. Antalya'da biz belki reklam yapamadık ama görülmeyen şeyleri yapmaya çalıştık" ifadelerine yer verdi.

"Ulaşımla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıyoruz"

Kentte yaşanan trafik sorununa da değinen Başkan Böcek, "2019 yılında Antalya bizi seçti, o günden bugüne TÜİK açıklamasına göre nüfus 184 bin 549, motorlu taşıt sayısı 387 bin 696 artmış. İki kişiye bir araç düşüyor. Bunun içerisinde otellerdeki servisler yok, deprem bölgesinden gelenler yok. Rus ve Ukrayna'dan gelen yok. 125 akıllı kavşak yaptık, cırnık köprüsünü elinizden alan mı vardı neden yapmadınız? 58 fore kazık çaktık, elimizden geldiğimizde hizmet ettik. Trafik denetleme merkezini yaptık. Şehir içerisinde çalışan otobüs 250 otobüse kadar duştu. Şuanda 569 otobüs çalışıyor. Taşınan sayısı 50 bine kadar duştu. 100 tane otobüs yeniledik. Faytonları ilk kaldıran biz olduk. Ulaşımla ilgili 38 kilometre olan çevreyolunun 18 kilometresi açılmadı. İller bankası kavşağından Uncalı kavşağına kadar karayolları sorumluluğunda olduğuna dair tabela koyduk, kesildi. Ulaşımla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Antalya'da belediye olarak taksicilerin 6 bin 300 TL tutarındaki kamerasını biz takacağız" sözlerine yer verdi.

"Benim hiçbir şekilde anket çalışmam olmadı"

Yaklaşan seçimlere yönelik bir anket çalışması olup olmadığı yönünde soruya da cevap veren Başkan Böcek, "Benim hiçbir şekilde anket çalışmam olmadı, ben halkıma güveniyorum. Benim halkım ne yapacağını bilir. Diğer siyasi partiler ile ilgili bir eleştirim de olmaz. Ben bu millete hiç yanlış yapmadım, tabanda biz ittifakı sağladık. Ülkemizin değerlerine inanan herkesin oyuna talibim" açıklamasında bulundu.

"Antalya'da 490 bin emeklimiz var"

Antalya'da 490 bin emekli olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, "Şehit yakınları, dul ve yetimler ve gazilerimiz ile ilgili bir çalışmamız var. Emekli kahvelerin sayılarını hızla arttırıyoruz. 19 ilçeye yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi. Muhittin Böcek'in insanların gönlünde olduğunu belirten Böcek, afişlerine zarar verenler olduğunu belirterek zarar verenleri de kınadığını belirtti.

Güneş mahallesinde 1 yılda 545 daireyi tamamladıklarını belirten Başkan Böcek, "Altıntaş bölgesi çok hızlı gelişen bir bölgedir. Yeni dönemde altyapı çalışmalarını en kısa surede tamamlayacağız" dedi. - ANTALYA