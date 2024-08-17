Başkan Seçer: "SGK\'ye toplam borcumuz 1 milyar 359 milyon lira"

Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyelerin SGK ve vergi borçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, "5 yılda borç stokumuzda 237,5 milyon dolar azalma var. SGK'ye toplam borcumuz ise 1 milyar 359 milyon lira" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Başkan Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda komisyonlara havale edilen 15 ve birimlerden gelen 2 madde olmak üzere toplam 17 madde görüşüldü. Mecliste kabul edilen Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı'nın inşaatı için 3 milyar 507 milyon 990 bin TL borçlanma yetkisine ilişkin konuşan Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlı olarak bu parayı kullanabileceklerini belirterek, "Komisyonumuz takdir etti, bu borçlanma yetkisini tarafıma verdi. Ama asıl iş Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bu işin onaylanması" diyerek, onayların uzun süre bekletildiğini ifade etti. Onayların verilmemesinden dolayı projelerin geciktiğini vurgulayan Seçer, "2021'in Ağustos ayında o günkü yatırım programındaki 900 milyon TL borçlanma yetkisini Meclis'ten aldık, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdik. O dönemden bugüne 3 bakan geçti. Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İstanbul, İzmir ve Mersin'i imzaladı. 1 yıl önce biz de kredi aramaya çıktık. Türkiye'nin kredi puanının düşmesi ve para piyasalarındaki düşüşten dolayı sonuç almakta zorlandık" dedi. Maliyeti daha ucuz olduğu için kalkınma bankalarıyla görüştüklerini kaydeden Seçer, Meclis üyelerinden kredi için de destek istedi.

"45 kilometrelik raylı sistem projemiz var"

Mersinlilere raylı sistem müjdesi de veren Seçer, "Burada ilk kez bir şey açıklamak istiyorum. Bizim sadece 13,5 kilometrelik yeraltı metro projemiz yok. Bu en ağır proje. Biz bu 5 yılda boş durmadık. Üniversite Travmayı; 11 kilometre, daha rahat sistemler, çok daha rahat ucuz paralarla düşük maliyetle yapılıyor. Yine Akdeniz ve Toroslar ilçesinden geçip Şehir Hastanesi'ne, oradan da otogara kadar ulaşacak 10,5 kilometrelik hafif raylı sistem projesini de tamamladık. Altyapı Genel Müdürlüğü'nden bu iki projenin de iznini aldık. Üçüncü proje ise Tarsus Travmayı. Şu anda bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı'ndan onay alıp, yatırım programına girecek" diye konuştu.

Bu projelerin 5 yılını aldığını kaydeden Seçer, "Şu anda hali hazırda 45 kilometrelik raylı sistem projemiz var. Devlette devamlılık esastır. Bugün ben varım, yarın bir başkası bunu sürdürür. Geldiğimiz noktada Mersin Metrosu kredi olmazsa olmaz. Şu anda Mersin Metrosu'nun birinci ana istasyonu olan eski otogar, Şehir Hastanesi ve yeni otogar hattını mutlaka ve mutlaka beraber yürüteceğiz" dedi.

"Mersin'in geleceği için herkesin katkı sunması gerekiyor"

Mersin'de altyapı konusunda ihtiyaç duyulan yatırımların yapılabilmesi için gerekli hibelerin sağlanması konusunda meclis üyelerinin ve diğer siyasilerin desteğini isteyen Seçer, başlatılan ve başlatılacak olan projeleri anlattı. Projelerin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na kayıtlarının girdiğini ifade eden Seçer, "Bunlar İller Bankası koordinasyonu ile gidiyor. Artık burada iş siyasilerin dokunmasına ve işi takip etmesine kalıyor. Her şey hazırlanmış. Bürokratik işlemlerin hızlanması lazım. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınacak, biz de ihaleye çıkacağız. Kimseden para, kefalet ve hiçbir şey istemiyoruz. Burada hangi partili olursa olsun Mersin'in geleceği için herkesin katkı sunması gerekiyor" diye konuştu.

"DSİ, Pamukluk Barajı'nı yapacak"

Kent için en önemli yatırımlardan birisinin de Pamukluk Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi olduğunu vurgulayan Seçer, "2018 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) ile protokol yapılıyor. Çünkü yüksek meblağlı bir proje. Bunu DSİ yapsın, Büyükşehir Belediyesini uygun vadelerde borçlandırsın. Bu tartışma konusu oldu, yapılmadı. Biz dedik ki; 'yüzde 50'sini siz yapın, yüzde 50'sini de biz yapalım.' DSİ de razı oldu. DSİ geçtiğimiz günlerde 3,2 milyon TL'lik bir ihaleye çıktı ve ihale bitti. Şu anda müteahhit şantiyesini kuruyor, çalışmalarını başlatacak. Bu yılın ödeneği 100 milyon TL. 3,2 milyar liralık projede 100 milyon lira hiçbir şey değil" diyerek, 2025 yılı bütçesine yüksek ödenek konulması için çağrıda bulundu.

DSİ'nin barajı yapmasının ardından arıtma tesisi için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 1,7 milyar TL'lik hibe aldıklarını kaydeden Seçer, "Bu proje 3-3,5 milyar liraya mal olacak. Banka diyor ki; 'size 90 milyon avroya mal olacak. Ben kalan kısmını da hibe olarak vereceğim. Senin nüfusun 2 milyon görünüyor, hizmet yaptığın kişi sayısı ise 2,7 milyon. Bu finansmanı ben sana sağlayacağım ama hükümet seni genel hayata etkili afet bölgesi ilan etmeli' diyor. Şimdi bu çalışmaları yapıyoruz. Tüm meclis üyelerimizin bu konuda belediyemize katkı sunmasını istiyoruz. Sunacağınız katkı benim siyasi geleceğim değil, Mersin'in geleceği için olmalı" dedi.

"Merkezi hükümet, Mersin ile ilgili yatırımları süratle tamamlanmalı"

Seçer, ikinci 5 yıllık dönemde Mersin'in altyapı, Pamukluk Barajı İsale Hattı İçme Suyu ve Arıtma Tesisi ile ulaşım projeleri hakkında süratli bir çalışma yaparak Mersinlilerin hizmetine sunmayı planladıklarını kaydetti. Mersin'le ilgili Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra merkezi hükümetin de önemli yatırımları olduğunu ve bunların süratle tamamlanması gerektiğini dile getiren Seçer, "Özellikle Mersin merkez Batı aksındaki 7 ilçemizi ilgilendiren güzergah üzerinde otoyol çalışmalarının süratle devam etmesi gerekiyor. Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu otoyolu da bölgemiz için çok önemli bir çalışma. Ana Konteyner Limanı konusunda geçtiğimiz günlerde bazı gelişmeler oldu ama bu çalışmanın mutlaka Mersin'de yapılmasının takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"5 yılda borç stokumuzda 237,5 milyon dolar bir azalma var"

Son günlerde gündemde olan belediyelerin SGK ve vergi borçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Seçer, Büyükşehir Belediyesine haciz gelmeden önce bu konuyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Parti fark etmeksizin belediyelerin rahat finansman kullanamadıklarından dolayı borçlarının biriktiğini belirten Seçer, "Konu gündeme gelmeden yaklaşık bir hafta önce borç konusunu programladık. Banka kredisi kullanarak 190 milyon lira SGK'ye ve 90 milyon lira da vergi dairesine ödeme yaptık. Eylül ayında bir yapılandırma beklerken haciz durumuyla karşılaştık. Mersin Büyükşehir Belediyesinin ciddi bir borcu yok. Belediyenin 1 Nisan 2019'da 400 milyon dolar borcu vardı. Şu anda 155 milyon dolar borcu var. MESKİ'nin 136 milyon dolar borcu vardı. Şu an 144 milyon dolar. Kümülatifte bizim her iki kurumumuzun 299,5 milyon dolar borcu var. Yani 5 yılda borç stokumuzda 237,5 milyon dolar azalma var. SGK'ye toplam borcumuz ise 1 milyar 359 milyon lira" diye konuştu.

Geçmiş vergi borcu için bir taşınmaz teminat gösterildi

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı Liman Vergi Dairesi'ne olan 292 milyon 140 bin 994,16 TL vadesi geçmiş vergi borcunun tecil ve taksitlendirilebilmesi için; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait bir taşınmazın teminat gösterilmesi maddesi de mecliste görüşülerek kabul edildi.

Öğrenim yardımlarının tutarları artırıldı

Büyükşehir Belediyesinin her yıl üniversiteyi kazanan Mersinli öğrencilere verdiği öğrenim yardımı tutarları bu yıl da artırıldı. Hazırlık sınıfları hariç olmak üzere 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 5 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 10 bin TL, 5 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 12 bin TL ve 6 yıllık bölüm kazanan öğrencilere ise 15 bin TL öğrenim yardımında bulunulmasıyla ilgili madde oy birliği ile kabul edildi.

Çukurova Belediyeler Birliği'nden Meclis kararıyla çıkıldı

Meclis'in birimlerden gelen konular bölümünde görüşülen maddelerden biri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurova Belediyeler Birliği'nden ayrılması yönündeki madde oldu. Madde oy çokluğu ile kabul edilirken, İçel Sanat Kulübü'nün 4-5- 6 Ekim tarihlerinde düzenlemeyi planladığı 29. Mersin Arkeoloji Günleri Etkinliği için 75 bin TL destek verilmesiyle ilgili madde de oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Seçer'e yetki verildi

Toplu taşıma hizmetinin aksamaması adına ihtiyaç duyulan 'Elektrikli Toplu Taşıma Otobüs Alımı ve GES' projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) temin edilecek kredi borçlanması ve hibenin kullanılması için yetki verilmesi, kredi ve hibeyi içeren finansman ile ilgili her türlü işlemi yapmaya ve Belediye ile adı geçen banka arasında imzalanacak olan Garanti Tazminat ve Sözleşmesi'ni imzalamak üzere Başkan Seçer'e yetki verilmesi ve 60 adet elektrikli otobüsün 2024 yılında edinilecek taşıtlar cetveline eklenmesi ile ilgili maddeler komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Seçer konuyla ilgili olarak, "Mersin için uygunsa, finansman açısından bu borçlanma bizim için uygunsa, maliyetleri uygunsa 'evet' diyeceğiz. Yoksa bir müddet bekleteceğiz. Bunun yetkisini sizden istedik, komisyonumuz da uygun görmüş" dedi. - MERSİN