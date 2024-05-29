Başkan Zeyrek\'ten Gölmarmara ziyareti

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ile ilçede mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 2 aylık süre boyunca hayata geçirdiği proje ve hizmetler hakkında muhtarları bilgilendiren Başkan Zeyrek, Gölmarmara'ya kazandırılacak projeleri anlattı. Muhtar buluşmasının ardından, ilçede esnaf vatandaşları ziyaret eden Başkan Zeyrek ve Aykan, Gölmarmaralıların sevgisiyle karşılandı.

Haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gölmarmara ilçesini ziyaret etti. İlk olarak mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelen Başkan Zeyrek'e, CHP İlçe Başkanı Ferdun Sevenbige, belediye meclisi üyeleri ve parti örgütü eşlik etti. Toplantının açılışında konuşan Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, "Biliyorsunuz yerel yönetimler çok önemli. Koordineli hareket ettiğimiz sürece yapamayacağımız hizmet yok. Manisa'da yeni yönetimlerle birlikte çok güzel işler olacağına eminim. Sizlerin de desteğiyle ranta odaklı değil, insan odaklı işleri başaracağız. Bu işlerin üstesinden geleceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri bizim için çok önemli. Sağ olsun ne zaman arasak, bize her zaman bütçe çerçevesinde destek oluyor. Gölmarmara'dan da biliyoruz. Ciddi sıkıntılı belediyeler devraldık. Aynı şekilde Büyükşehir'de de ciddi sıkıntılar var. Biz yerel yöneticilerin işi, halkımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak. Halkımızın mutluluğunu, refahını sağlamak. Bunun için de hep beraber, el ele verirsek, muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışırsak hepsinin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

"Gölmarmara'daki sorunları gidermek için çalışıyoruz"

Aykan'ın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de bir konuşma yaptı. Konukları selamlayarak konuşmasına başlayan Zeyrek, "Öncelikle beni burada misafir ettiğiniz için, sizlere çok teşekkür ediyorum. Seçimlerde, her haftanın bir gününü bir ilçede geçireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün de Gölmarmara'dayız. Yaklaşık 2 aydır, görevimizin başındayız. 31 Mart seçimlerinde halkımızın hem bizlere, hem de muhtarlarımıza gösterdiği teveccühten dolayı herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ilk beklentisi, Gölmarmara'daki sorunları gidermek. Bu sorunları birlikte tespit edeceğiz. Kanunun ve bütçenin izin verdiği şekilde bu hizmetleri de tek tek yerine getireceğiz" dedi.

"Yapılan hizmetleri aktardı"

Göreve geldiği andan itibaren hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi veren Başkan Zeyrek, "Öncelikle bizim en büyük sorunumuz, su pahalılığıydı. İnsani su kullanım hakkı olan ilk 2 ton suyu 1 lira yapacağız diye sözümüz vardı. İlk bunu yerine getirdik. Buna vesile olan hem Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimize, hem de bunun bütün hazırlıklarını yapan personelimize teşekkür ediyorum. Çünkü halkımızın böyle bir talebi vardı. Bu yapılamaz deniyordu. Ama yapılabilirliğini de herkes gördü. Daha sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim yaptık. Yaklaşık 1 aydır gördüğüm herkes, bana bu konudan dolayı teşekkür ediyor. En güzel teşekkür de şuydu: Akhisar ziyaretimde yolda yürürken bir vatandaşımız, geçen ay ile bu ay arasında tam 250 TL fark etti dedi. Ben bu 250 TL karşılığında çocuğuma gidip bir hediye alacağım, Ferdi amcandan sana bir hediye diyeceğim dedi. En büyük mutluluk budur. Buna vesile olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ulaşımda aksilikler vardı. Ulaşımdaki arkadaşlarımız para kazanamıyorlardı. Özellikle iç hatlardaki ulaşımda, otobüslerin arkasında bizden önceki başkanın boy boy fotoğrafları vardı. Fark etmişsinizdir hepsini çıkardık. Belediyemize ait olan otobüslerin arkasında yalnızca Türk Bayrağı ve Atatürk'ün resmi var. Diğer otobüslerin arkasını boş bıraktık. Otobüsçülerimiz araçların arkasına reklam alsınlar ve bir nebze daha olsun para kazansınlar. Belediyenin otobüslerden aldığı payı vardı. Bu pay haklarından da vazgeçtik. Yeter ki otobüsçülerimiz para kazansın, vatandaşımıza düzgün hizmet etsinler diye bunları yaptık. Daha sonra cenaze işlerinde Manisa merkezden veya başka bir yerden başka illere giderken para alınıyordu kilometre başına. Biz bu parayı kaldırdık. Bir vatandaşımızın en acılı gününde onun cenazesi için para istemek bize yakışan bir tavır olamazdı. Bundan dolayı da bunun önüne geçtik" diye konuştu.

Planlanan projelere değindi

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek olan projeler hakkında da bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Halk Ekmek, Gölmarmara'da var ama diğer ilçelerimizde yok. Halk ekmeği önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Halk Ekmek sayesinde Manisa'mdaki herkes 5 liraya ekmeğe ulaşabilecek. Seçimlerde Gölmarmara'ya verdiğimiz sözler vardı. Bunlardan bir tanesi sanayi sitesi girişindeki kavşak, şimdi kavşakla ilgili olarak çalışıyoruz. En yakın sürede kavşak düzenlemesi de olacak. Tiyenli'ye bir cami sözümüz vardı. Bütçenin büyük bir kısmı oluşturuldu, biz de el atacağız ve bu camiyi bir an önce hayata geçireceğiz. Sonra Ozanca'ya Salihli yol bağlantısı vardı. Onun için de başkanımla görüştük, en kısa sürede bunu yerine getireceğiz. Arkamızda 9 mahalleyi birbirine bağlayan 9 kilometrelik küçük bir yol var ama bu yol yapılmadığı için bunun sıkıntısını sizler çekiyorsunuz. Bu yolu da yapmak boynumuzun borcu. Bunların hepsi çok kısa bir sürede yapılacak. Bundan sonra da Gölmarmara için ne yapılacaksa, birlikte karar verilecek. Bugüne kadar diretme uygulamaları yapıldı ama artık o son buldu. Bugünden sonra bütün bunları ortak akılla yapacağız. Eskiden Büyükşehir ve İlçe Belediyesi diye bir ayrım vardı. Artık Büyükşehir, Gölmarmara diye bir ayırım yok. Biz ikimiz hem partiden kardeşiz, hem de Cem Aykan Başkanımız ile ağabey kardeşiz ve bunun yansımasını geçtiğimiz iki ay süreyle gördünüz. Biz böyle el ele tutuştuğumuz zaman sizlerle de el ele olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Bu anlayış 5 yıl boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Adalet, eşitlik, ulaşılabilirlik ve hakkaniyet olacak"

1 buçuk milyon Manisalının başkanı olduğunun altını çizen Başkan Zeyrek, "Bize oy atan, atmayan diye bir ayrım olamaz. Seçim boyunca 1 Nisan sabahı parti rozet çıkar buraya Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti takılır diye söyledim. Bunca zaman yaptığımız uygulamada partili partisiz kimseyi ayırmadık. Herkese eşit hizmeti sunduk ve bundan sonra da böyle olacak. Bizim 5 yıllık görev aldığımız süre içinde adalet, eşitlik, ulaşılabilirlik ve hakkaniyet asla ve asla vazgeçmeyeceğimiz 4 şey olacak. Bunların yanında şeffaf belediyeciliği uygulayacağız dedik. Bizim artık Büyükşehir'in her ay yaptığı harcamalar bile internet sitesinden yayınlanacak. Herkes girip şeffaf bir şekilde paramız nereye gidiyor diye görme hakkı var ve bunu sağlayacağım. Şunu unutmayalım ki bu harcadığımız para benim şahsi param değil, hepimizin vergileriyle devletimizin hizmet edilsin diye gönderdiği parayı harcıyoruz" dedi.

"Halkımız için harcayacağız"

Vatandaşın parasını vatandaşa hizmet için harcayacaklarının altını çizen Başkan Zeyrek, "Sizlerin görüşleri, temsil ettiğiniz mahallenin görüşleri bizim için her zaman ön planda olacak. Bu birlikteliğimizin sonunda göreceğiz ki Manisa artık daha yaşanılabilir bir yer, depreme, doğal afetlere daha dirençli bir kent ve Manisa artık özenen değil, özenilenlerin yeri olacak. Bunun için bütün altyapımız var, imkanlarımız var. Sadece bugüne kadar maalesef bunlar değerlendirilmedi. Biz artık bunları değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Büyükşehir ile birlikte 15 belediyemiz var. Hep birlikte Gölmarmara'nın kumu var, Alaşehir'in üzümü var, Ahmetli'nin doğal suyu var. Hep birlikte bir bütün içerisinde ortak kaynaklarımızı ortaya koyacağız ve buradan edinilen parayı da tekrardan vatandaşlarımız için harcayacağız. Biz belediye başkanları olarak bu birlikteliğe sahibiz. Siz muhtarlarımızın da burada olmanız bizimle birlikte olduğunuzu gösterir. Bu birlikteliğimize asla ve asla zarar gelmeyecek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılan en ufak bir yanlış bile olsa hem Cem Başkanın, hem benim kapımı 7/24 çalın. Yeter ki doğruyu hep birlikte bulalım" diye konuştu.

"Bir kuruşun takipçisi olacağız"

Ekonomik zorluklar altında vatandaşların boğulduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, "Vatandaşımız ekonomik şartlarla boğulmuş halde, iş kaygısı ile boğulmuş halde. Onların sesini duyup onların istediğini vermek bizim asli görevimiz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimizi bundan sonra bunun için kullanacağız. Biz devletimizin bize emanet ettiği parayı harcarken bütün mesai arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Selendi'nin, Soma'nın, Demirci'nin dağ köyünde yalın ayak dolaşan çocuğu düşünün. Onun vebalini taşıyoruz hepimiz. Ben her attığım imzada onların mesuliyetini düşünüyorum. Bir imzayı atarken 40 defa düşünüyorum. Bundan sonra da düşüneceğim. Belediyemizin bir delikli kuruşunu rantçılara, ihalecilere hak etmeyen kişilere yedirmeyeceğim. Biz bu göreve vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü ile geldik. Masada bulunan herkesin bunda katkısı vardır. Sağladığınız katkıdan dolayı teşekkür ederim. Bu katkıyı sağladınız ve karşısında da böyle bir yönetim anlayışı olması gerekiyor. Biz bize güvenen, inanan kimseyi mahcup etmemek zorundayız ve etmeyeceğiz. Bu bilinçle öncelikle Büyükşehir ve MASKİ çalışanlarım ve siz muhtarlardan isteğim yalın ayak dolaşan çocuk aklınıza gelsin. Bu çalışmayı yaparken gerek mesai saatlerinde gerekse dışarıda aklımıza sadece bu gelsin, harcamalarımızı bu yönde yapalım. Göreceğiz ki bir süre sonra vatandaşlarımız hem muhtarlarımız için hem Cem Başkanım için hem de Ferdi Zeyrek için şunu diyecekler. Eğer ki Cem Başkan bir şeyin altına imza atıyorsa onun altında adalet, hakkaniyet vardır. Burada gereklidir ki yapmıştır. Bunu dedirtecek bütün altyapımız, çalışma ekibimiz, enerjimiz, gücümüz ve birlikteliğimiz var. Biz bu zihniyetten asla ve asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dertlere derman olacağız"

Gölmarmara'ya yapacağı bir sonraki ziyarette mahalleleri dolaşacağını dile getiren Başkan Zeyrek, "Gidelim, oradaki vatandaşımızı da dinleyelim. Onların derdini siz zaten dinliyorsunuz, bize de anlatsınlar. Biz de belki bir dertlerine derman oluruz. Allah'ın izniyle bizim 5 yılımız böyle geçecek sizlerle birlikte. Bizi misafir ettiniz, Allah razı olsun. Ben sizleri de dinlemek istiyorum. Bizim öngördüğümüzden başka yapılacak neler var bunları duymak istiyorum. Bunları sıralarken öncelik sırasına göre sıralamamız lazım. En önceleri koyalım, bütçemizle bunları yapalım, onları yaptıktan sonra diğer işlere geçelim ve herkese eşit bir şekilde ulaşalım. Bugüne kadar nice başkanlar, nice muhtarlar gelip geçti. Daha da niceleri gelip geçecek Allah'ın izniyle. Ama şunu unutmamak lazım. Bazı muhtarlar ya da başkanlar koltuktan indikten sonra hala muhtarım ve başkanım diye anıldılar. Bazıları ise köylerinde veya Manisa'da oturamaz hale geldi, İzmir'e taşındılar. Ben şunu istiyorum. Benim görevim dolduğunda alnım açık, göğsüm kabarık olarak çoluğumla çocuğumla Manisa'da yaşayayım ve onlara yaptıklarımı anlatayım ve insanlar hala bana başkanım desinler. En büyük isteğim hayalim bu" diyerek konuşmasını tamamladı. Muhtarların taleplerini dile getirmesinin ardından toplantı noktalandı.

Muhtar toplantısının ardından, Başkan Zeyrek ilçe programına esnaf ve vatandaş ziyaretiyle devam etti. Başkan Zeyrek ve Aykan, esnafa hayırlı işler diledi, bol bol sohbet etti. Ziyaret boyunca Başkan Zeyrek ve Aykan, ilçe sakinleri tarafından sevgiyle karşılandı.

Halk buluşmasının ardından Başkan Zeyrek, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kendisini tebrik eden Başkan Zeyrek, Gölmarmara'nın dertlerine derman olmak için Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ile el ele en iyi şekilde çalışacaklarını vurguladı. - MANİSA