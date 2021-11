Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AHaber'de gündeme dair soruları yanıtladı. Art arda paylaşılan seçim anketlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurtulmuş, "Bu kadar algı operasyonuna rağmen CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor. AK Parti birinci parti olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

AK PARTİ'NİN İKTİDARA GELİŞİNİN 19. YILI

"Çok partili siyasi hayatımızda bir ilktir. Gerçekten büyük bir başarı. Ümit ediyoruz bu kadroların başarıları uzun yıllar daha Türkiye'de devam edecektir. İktidar devralındığında Türkiye'de devletle milletle ayrı tellerden çalan, milletin talepleriyle ilgisi olmayan devlet mekanizması, ceberrut devlet anlayışı, 28 Şubat'ta zirveye çıkmış olan bir devlet anlayışı, yatırımla falan ilgisi olmayan hükümet şekli, her tarafı dökülen, dış tehditlere karşı her tarafı açık olan bir ülke devralındı. Evet çok muazzam hizmetler yapıldı; köprüler, otoyollar, havaalanları vs..Ama AK Parti'nin en büyük başarısı nedir derseniz ben 3 başlık sayarım. Birincisi devlet-millet bütünleşmesidir. Zihniyeti değiştiremezseniz zaten yolu yapamazsınız. Bir büyük zihniyet devrimi yapmıştır. İkincisi vesayetlere karşı mücadelede Türkiye çok zor bir tarlayı geçmiştir, her tarafı mayınlarla döşeli bir alanı geçmiştir. Türkiye'de bütün darbelerin arkasında uluslararası güçler vardır. AK Parti dik durmasaydı 27 Mayıs muhtırası 12 Mart gibi olacaktı.15 Temmuz'da direnmiş bir milletiz. 304 generalin imzasıyla yayınlanan bildiri iyi hazırlanmış bir bildiriydi, orada da anında cevapları verilerek susturuldu. Bütün bu süreçlerin hepsinde milli iradenin vermiş olduğu güçle yolumuza devam ettik. Hala bir köşede bekleyip vesayet odakları ortadan silinmiştir demiyorum ama güçleri azalmıştır, hala köşede bekleyenler olduğunun farkındayız. Türkiye'de vesayetler devri sonlandırılmıştır. Üçüncüsü ise özgüven inşasıdır. Bir milletin kendi özgüveni yoksa o milletin uluslararası alanda rekabet edebilmesi mümkün değildir. Türkiye yakın geçmişte İHA'ları alabilmek için yıllarca nasıl kapılarında beklediğimizi biliyoruz. Rahmetli Nuri Demirağ'ın projesini engelleyen bu zihniyetti. Şimdi çok şükür Türkiye'nin gençleri İHA'larla destan yazıyoruz. Böyle devam edersek Türkiye bir kaç yıl sonra kendi uçak motorunu yapacak güce sahip olacaktır. 'Ayasofya'yı açamazsınız, açtırmazlar...' Hayır, yeni bir Türkiye var. Ayasofya'yı da açmış olduk.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 MART'IN BÜYÜK ZAFERİNİ HATIRLATACAK"

Mega projelerin hepsi birbirinden önemli. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, tüneller hepsi önemli ama bunların üstünde taç gibi duran inşallah Çanakkale Köprüsü olacak. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta yerinde ziyaret edecek. Avrupa'nın en kuzeyinden en güneyine kadar insanlar deniz yolu kullanmadan köprülerle ulaşımını sağlayacak. Muhteşem bir projedir. 18 Mart'ın büyük zaferini hatırlatan bir köprü olacak.

"AK PARTİ, GENÇ KUŞAKTA DA BİRİNCİ PARTİDİR"

Algı operasyonudur, cevabımızı somut verilerle veriyoruz. Türkiye'nin en genç kuşağında da birinci parti AK Parti'dir. Gençlerimizi çok iyi anlıyoruz, gençlerimize güveniyoruz. TEKNOFEST'lerde pandemi şartları olmasına rağmen yüzbinlerce genç geliyor. 15 Temmuz gecesini referans olarak veriyoruz. Dünyanın hiç bir yerinde tankların önüne yatarak darbenin önüne duran bir gençlik yok. Çok gencimiz şehit oldu. Yüzbinlerce genç sokağa çıktı.

CHP'NİN TEZKEREYE 'HAYIR' DEMESİ

Karşı taraftaki ittifakın en büyük problemi ortak değerler konusunda uzlaşabilmiş değiller. Tek ortak noktaları Recep Tayyip Erdoğan. Eğer bir şey inşa edecekseniz bunu millete anlatmanız lazım. Parlamenter sistem, tamam da bundan CHP, HDP ne anlıyor. Bu da bilinen bir şey değil. Örneğin terörle mücadelede nasıl hareket edeceksiniz? HDP ile işbirliği açık ancak ittifak gizli yürütülüyor. Tezkere konusunda HDP'den tehditvari çağrılar, tezkereye hayır dendikten sonra Kandil'den tebrik mesajı geldi. Milletin önünde oluyor. CHP'nin önce kendi vatansever kadrosunu ikna edecek performansı olması lazım. Daha önceki tezkerelere neden evet dediniz? Siz dün böyle düşünüyordunuz da bugün neden fikrinizi değiştirdiniz. Acaba HDP'den alamayacağınız oylar mı? Umarım oradan terör örgütlerinin Türkiye'ye larşı vereceği saldırılar olmaz ama elimizde hukuki bir şey olsun. Tezkere konusundaki ilk önemli çatlak tezkereden çıkmıştır. Bu ihtilaf sürecek olan bir ihtilaftır. Kimse HDP'nin evet demesini beklemiyordu ama CHP'nin de hayır demesini beklemiyordu. Böyle bir tavır CHP'yi HDP'nin gölgesine çekmiştir.

"MİLLETİMİZ SORUNLARI AK PARTİ'DEN BAŞKASININ ÇÖZECEĞİNE İNANMIYOR"

Sanki CHP Türkiye'de birinci parti oluyor gibi imaj çıkarıyorlar ama AK Parti Türkiye'de birinci partidir. Bu kadar algı operasyonuna rağmen CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor. AK Parti birinci parti olmaya devam ediyor. Milletimiz eleştirilerde bulunuyor ama konuştuğumuzda 'Bunları AK Parti'den başka çözecek yoktur' diyor. Belediye başkanı adayı olmak başka bir şeydir ama Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunuzda millet sormayacak mı terörle mücadelede ne yapacaksın? Bu partilerin hepsi arasında farklılıklar ortaya çıkmayacak mı? Fikirlerin farklı olduğunu düşündükleri bir ittifakın da Türkiye'yi yönetecek bir sayıya ulaşacağını da tahmin etmiyorum. HDP tarafı da 'Ne demek oylarıma talip oluyorsun, oylarımı alacaksın ama varlığımız örtmeye çalışacaksın' diyor... Erdoğan gitsin diyorsunuz da yerine ne gelecek, bunu söyleyemiyorsunuz. Kim aday olacak? Kılıçdaroğlu aday olsun diyen CHP'liler oldu. İYİ Parti aday tanımlaması yaptı. Akşener hanımefendi 'Başbakanlığa talibim' dedi. Aday tespiti konusunda farklı kanaatler vardır. Bu da ikinci bir kriz potansiyeli taşıyor.