Bayrampaşa'daki açılışta konuşan AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa'daki açılışta konuşan AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür

16.11.2022 19:58

Bayrampaşa'daki eski cezaevi arazisine kurulan İsmet Paşa Yaşam Merkezi ile Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Zemin Altı Otoparkı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katımıyla resmen açıldı. Törende söz alan AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, projeyi ilçeye kazandıran İmamoğlu'na teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında, Bayrampaşa'daki eski cezaevi arazisine kurulan İsmet Paşa Yaşam Merkezi ile Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Zemin Altı Otoparkı'nın açılışını yaptı.

"BU YOLDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e bugüne kadar gösterdiği iş birliği ve dayanışmadan dolayı teşekkür eden İmamoğlu, " Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına girmeye hazırlandığımız şu dönemde, kamu yöneticileri olarak bir araya gelmekten, birlikte çalışmaktan, birlikte üretmekten, asla uzak durmamalıyız. Yoksa sözde 'Birleşelim, kucaklaşalım; kardeşiz' demekle bu olmaz. Yani bu işin, yönetici seviyesinde çözülmesi şarttır. Bu bağlamda; yönetim ahlakı, yönetim felsefesi noktasında, bu yoldan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

AK Partili başkandan İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkür

"KARDEŞLİĞİMİZE DAHA GÜÇLÜ SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Konuşmasının devamında Taksim'de düzenlenen kanlı saldırıya değinen İmamoğlu, "Hepimizin başı sağ olsun. Milletçe üzüntülüyüz. Milletçe kayıplarımıza üzülüyoruz. Yaralılarımız için de şifa duası ediyoruz. Ancak bu dönemlerde, İstanbullular olarak, hep birlikte önemli bir görevimiz var. Birlikte şehrimize sahip çıkacağız. İstanbul'un, dayanışmanın, umudun, aynı zamanda kardeşliğin, barışın, sadece kendi içerisinde değil, dünyaya verdiği mesajla nerede olduğunun önemi büyük. Dünya, bu anlamda İstanbul'u gözlüyor. İstanbul ne yapıyorsa, buna göre hareket ediyor. Onun için el ele vereceğiz; ülkemize, birliğimize, kardeşliğimize hep birlikte daha güçlü sahip çıkacağız. Hep birlikte, yaşama da daha çok sarılacağız" ifadelerini kullandı.

AK Partili başkandan İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkür

"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ YARDIMI YAPACAĞIZ"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner de açılışı yapılan merkezin önemli bir yer olduğunu vurgulayarak "Biraz önce Sayın Başkan'ımızla da görüştük. Çok seri bir şekilde buranın harekete geçmesi gerekiyor. Bu nedenle Başkan'ımız da buradaki 5 tane önemli ofisleri açarak, halkımızın çok daha rahat bir şekilde buraya gelmelerini sağlıyorlar. Diğer dükkanların da çeşitli bir şekilde doldurularak buranın artık bir yaşam merkezi haline gelmesini, bundan sonra da inşallah birlikte yürüteceğiz. Biz de elimizden gelen her türlü yardımı Sayın Başkan'ımıza yapacağız" dedi.

AK Partili başkandan İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkür

İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamasının devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Aydıner, "Öncelikle, Bayrampaşa'mıza getirmiş olduğu çok önemli projelerinden dolayı, ben kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle de buradaki bu yaşam merkezinin altında bulunan, açılışını Sayın Başkan'ımızın yapacağı önemli projeler, hakikaten insanımıza dokunacak olan projelerdir. Halkımıza, insanımıza, gençlere ve çocuklara dokunan bu tür projeleri yapması da bizim için de anlam teşkil ediyor. Yine aynı şekilde yüzme havuzu ve altında otopark olması da Bayrampaşa için çok ama çok önem arz ediyor. O açıdan bu önemli projelerin Bayrampaşa'ya kazandırılması münasebetiyle, kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İBB'nin Bayrampaşa'da kurduğu yaşam merkezinde, Bölgesel İstihdam Ofisi, Enstitü İstanbul İSMEK, Yuvamız İstanbul ve Mahalle Evi de hizmet verecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Ekrem İmamoğlu, Atila Aydıner, Bayrampaşa, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bayrampaşa'daki açılışta konuşan AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:21 İYİ Partili İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı düzenlendi
20:19 Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler koptu! Yıldız oyuncunun yer aldığı görsel, stat duvarından kaldırıldı
20:11 Kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Cemevlerinin elektrik ve su giderleri artık devlet tarafından karşılanacak
19:54 Süper Lig'in 14 haftalık periyodunda dört büyükler arasındaki en iyi kaleci Muslera oldu
19:47 Rusya, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Ukrayna'yı işaret etti: Tarafsız bir soruşturmanın yürütüleceğine ve provokasyonun ortaya çıkacağına eminiz
19:25 Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahte içki ölümleri yaşanmaya başladı! 6 kişi hayatını kaybetti
19:16 Taksim'i kana bulayan teröristin ifadesinde dikkat çeken detay: 'Hacı' kod adlı terörist kalabalığa baktı ve 'patlat' talimatı verdi
19:02 44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı
18:36 Taksim bombacısının ilk ifadesi ortaya çıktı! 40 dakika bankta oturarak talimat beklemiş
18:15 Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 20:52:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'daki açılışta konuşan AK Parti'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement