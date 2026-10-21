BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Ağrı'da konuştu: - Son Dakika
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Ağrı'da konuştu:

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- "(Terörsüz Türkiye) Bize düşen birliğimizi, beraberliğimizi düzeltip vatanımızın bölünmez bütünlüğünü en yüksek seviyede tutup gerçekten 1,5 milyarlık İslam alemine ağabeylik yapacak, hamilik yapacak Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bize düşen birliğimizi, beraberliğimizi düzeltip vatanımızın bölünmez bütünlüğünü en yüksek seviyede tutup gerçekten 1,5 milyarlık İslam alemine ağabeylik yapacak, hamilik yapacak Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek." dedi.

Bulut, Ağrı BBP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Ağrı'da vatandaşların sıkıntılarını dinlemek için bulunduklarını söyledi.

Ağrı'nın Türkiye'de hayvancılık noktasında ciddi ekonomik katkıları olan bir şehir olduğunu bildiren Bulut, "Ağrı ve Kars, bu bölge Anadolu'yu büyükbaş hayvan bakımından besleyen, büyükbaş hayvan pazarını temin eden vilayetlerimizin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Bulut, partilerinin Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları tarafından kurulduğunu, doğru kimden gelirse gelsin doğru diyen, yanlış da kimden gelirse gelsin yanlış diyen bir siyasi hareket olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Biz Cumhur İttifakı'nın içerisinde, Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime gidiyoruz. Ülkemizin menfaatleri için, ülkemizin yarım kalan projelerinin bir an evvel tamamlanıp Türkiye'nin bölgede ve Osmanlı'nın bırakmış olduğu yerde sözü dinlenen bir ülke olması için hep birlikte elimizi taşın altına koyuyoruz. Ancak insanımızın sıkıntısını da görmemek Büyük Birlik Partisinin duruşuna yakışmaz. Asgari ücret biliyorsunuz yılda bir kez tespit ediliyor. Enflasyon yüzde 30. Asgari ücret yılda bir kez toplanan Asgari Ücret Komisyonu tarafından tespit ediliyor. Bir yıl boyunca 12 milyonun üzerinde çalışanımız asgari ücreti aynı fiyattan aynı maaş olarak alıyor.

Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi'nin temennisi aynı eskide olduğu gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 6 ayda bir toplanıp enflasyon farkına göre tüm ücretlilerin almış olduğu maaş zammını asgari ücretlinin de alması lazım. Düşünün emekli 6 ayda bir enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Çalışan, memur ve kamu işçileri enflasyon farkına göre maaş alıyor ama asgari ücretli yıl başında belirlenen asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen maaşla bir yıl idare etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu sosyal devlet anlayışını sonuna kadar nakşedecek olan bir Türkiye'ye yakışmıyor."

Vakıf medeniyetinden gelen bir devlet olunduğunu ve sosyal devlet anlayışlarının çoğu millete göre yukarıda olduğunu aktaran Bulut, sosyal devlet anlayışı olan bir devletin asgari ücretlisine senede iki defa enflasyon farkına göre zam vereceğini kaydetti.

Bulut, Türkiye'de son günlerde fondan dolayı sıkıntılı bir süreç yaşandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Siyaset müessesesinden, bürokrasiden, iş dünyasından çeşitli insanlar fon adı altında çok yüksek kazançlar elde ediyor. Bu kazançlarını da yurt dışına çıkarıyor. Dolayısıyla devletimiz de bunu tespit ettiği zaman bununla ilgili ciddi bir mücadele başlattı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlarımıza hakikaten bu konuda teşekkür ediyoruz. Devletimiz bu mücadeleyi verirken mağdurların parasını da ödeyecek ancak bunun da hiçbir kuruşunu hazineden karşılanmaması lazım. Çünkü kimler çıkarmışsa bunu ülke dışında bulup onlardan parayı tahsil edip mağdurların parası öyle ödenmeli.

Kat kat paralar kazanacaksınız, kat kat paralar kazandıktan sonra dünyanız değişecek, ekonominiz son derece refaha çıkacak. Ondan sonra gideceksiniz bu paraları başka ülkelerde kullanacaksınız ve Türkiye'de de yargılanmayacaksınız. Yargılamada sonuna kadar gidilsin. Kim bu memleketin bir kuruş parasını da heba ediyorsa devletimiz de onu yargılasın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. İnsanlarımızın da mağduriyeti bir an evvel gitsin. Zaten dünyada bir ekonomik daralma var, Türkiye'de de bir daralma var. Kaçırılan para, dışarıya çıkarılan para ne kadar 20 milyar dolar. Bir 20 milyar dolar da yerine hazine vermesin, hazineden ödenmesin. Biz bunu istiyoruz."

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bulut, Kürt'ün Türkmen'le hiçbir problemi olmadığına değinerek, şunları ifade etti:

"Biz Türk milleti İslam'la şereflendikten sonra en hayırlı gazaları hep birlikte yapmıştık. 1071'de Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını Kürt ve Türkmen kardeşlerimizin birlikteliğinden hayra dönüşmüş ve fetih olmuştur. Dolayısıyla bize düşen birliğimizi, beraberliğimizi düzeltip vatanımızın bölünmez bütünlüğünü en yüksek seviyede tutup gerçekten 1,5 milyarlık İslam alemine ağabeylik yapacak, hamilik yapacak Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek. Ayağımıza dolanan, bu ülkenin 4 trilyon dolarına mal olan, gencimizi, askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, kardeşlerimizi şehit eden ve adeta Kürt'ü Türkmen'den ayırmaya çalışan Amerika'nın, İsrail'in maşalarına da ve onların siyasi uzantılarına da bölge hakkının prim vermeyeceğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Bundan da memnunuz."

Kardeşliği inşa edip siyasi bölücülük yapılmasına izin vermeyeceklerine dikkati çeken Bulut, bölge halkının devletin yanında olmasının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini anlattı.

Kaynak: AA
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