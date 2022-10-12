BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi

12.10.2022 13:17

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, ABD ile sayısız problem yaşarken, Türkiye'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanı ABD'de Türkiye Cumhuriyeti devletinin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor, binayı yapanlardan hesap soracağını söylüyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye, ABD ile sayısız problem yaşarken, Türkiye'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanı ABD'de Türkiye Cumhuriyeti devletinin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor, binayı yapanlardan hesap soracağını söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu halini ve açıklamalarını aziz ve necip Türk milletinin sağduyusuna havale ediyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğiyle ilgili "Konu bizim için artık kapanmıştır" ifadesini kullandığını, bunun başörtüsü konusundaki samimiyetsizliğini gösterdiğini savundu.

Anayasa değişikliği teklifinin turnusol kağıdı işlevi gördüğünü belirten Destici, "Eğer birisi buna hayır diyorsa işte o kişi gerçekten başörtüsü serbestliğini savunmuyordur, tam tersine yasakçı zihniyete devam diyordur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki başörtüsü sorununun sebebinin CHP olduğunu söyleyen Destici, "Bu sorununun sebebi olan bir partinin, zihniyeti ya da kadrolarından bunu çözmesini beklemek zaten hayaldir. İşte bu hayali de bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, New York'ta TURKEN Vakfı önünde yaptığı videolu açıklamayı değerlendiren Destici, "Bahsedilen bina milletimizin utanacağı bir mekan değil, bilakis Türkevi gibi gurur duyduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü göstermesinin yanı sıra Türk ve Müslüman öğrencilerin kalacağı yurt olmasının yanında çok fonksiyonel yatırım ve eserdir." dedi.

Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye, ABD ile sayısız problem yaşarken, ABD senatosunda Türkiye'ye F-16 satışı görüşülürken, ABD Lozan'a göre silah bulundurulmaması zorunlu olan Yunan adalarını silahlandırırken, Suriye, Irak, Ermenistan'da doğrudan ABD'nin Türkiye'yi hedef alan politikalarıyla mücadele ederken, Türkiye'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanı ABD'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor, binayı yapanlardan hesap soracağını söylüyor. Biz de aklımıza mukayyet olmaya çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu halini ve açıklamalarını aziz ve necip Türk milletinin sağduyusuna havale ediyoruz."

Destici, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nın Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Yunanistan'ın Girit Adası'nın güney ve batısı için kara sularını 12 mile çıkarmasının savaş nedeni olduğunu ifade eden Destici, Yunanistan'ın uluslararası hukuka uyma ve Türkiye ile dost olma dışında hiçbir seçeneğinin bulunmadığını kaydetti.

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi: Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Manhattan'dan seslendi: Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı WASHINGTON - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesinde öğrencilerle buluştu (2) WASHINGTON - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesinde öğrencilerle buluştu (2) Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesini Ziyaret Etti: 'Gençlerimizin Dünya Gençliğiyle Bağını Güçlendireceğiz' Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesini Ziyaret Etti: 'Gençlerimizin Dünya Gençliğiyle Bağını Güçlendireceğiz'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Büyük Birlik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:55 Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" SMS'i
14:17 Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık
13:54 Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 15:54:42. #1.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement