BBP Genel Başkanı Destici, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye, ABD ile sayısız problem yaşarken, Türkiye'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanı ABD'de Türkiye Cumhuriyeti devletinin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor, binayı yapanlardan hesap soracağını söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu halini ve açıklamalarını aziz ve necip Türk milletinin sağduyusuna havale ediyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğiyle ilgili "Konu bizim için artık kapanmıştır" ifadesini kullandığını, bunun başörtüsü konusundaki samimiyetsizliğini gösterdiğini savundu.

Anayasa değişikliği teklifinin turnusol kağıdı işlevi gördüğünü belirten Destici, "Eğer birisi buna hayır diyorsa işte o kişi gerçekten başörtüsü serbestliğini savunmuyordur, tam tersine yasakçı zihniyete devam diyordur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki başörtüsü sorununun sebebinin CHP olduğunu söyleyen Destici, "Bu sorununun sebebi olan bir partinin, zihniyeti ya da kadrolarından bunu çözmesini beklemek zaten hayaldir. İşte bu hayali de bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, New York'ta TURKEN Vakfı önünde yaptığı videolu açıklamayı değerlendiren Destici, "Bahsedilen bina milletimizin utanacağı bir mekan değil, bilakis Türkevi gibi gurur duyduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü göstermesinin yanı sıra Türk ve Müslüman öğrencilerin kalacağı yurt olmasının yanında çok fonksiyonel yatırım ve eserdir." dedi.

Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye, ABD ile sayısız problem yaşarken, ABD senatosunda Türkiye'ye F-16 satışı görüşülürken, ABD Lozan'a göre silah bulundurulmaması zorunlu olan Yunan adalarını silahlandırırken, Suriye, Irak, Ermenistan'da doğrudan ABD'nin Türkiye'yi hedef alan politikalarıyla mücadele ederken, Türkiye'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanı ABD'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vakıflarının yaptırdığı bina önünde selfie yapıyor, binayı yapanlardan hesap soracağını söylüyor. Biz de aklımıza mukayyet olmaya çalışıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu halini ve açıklamalarını aziz ve necip Türk milletinin sağduyusuna havale ediyoruz."

Destici, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nın Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin çıkarılmasının olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Yunanistan'ın Girit Adası'nın güney ve batısı için kara sularını 12 mile çıkarmasının savaş nedeni olduğunu ifade eden Destici, Yunanistan'ın uluslararası hukuka uyma ve Türkiye ile dost olma dışında hiçbir seçeneğinin bulunmadığını kaydetti.