BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta iftar programında konuştu Açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, Sivas\'ta iftar programında konuştu Açıklaması
28.02.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşları ve bütün dünya devletlerini buna karşı bir ortak duruş sergilemeye davet ediyorum.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşları ve bütün dünya devletlerini buna karşı bir ortak duruş sergilemeye davet ediyorum. Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır, kendi güvenliğini ve vatandaşının güvenliğini önceleyecektir." dedi.

Destici, partisinin Sivas Merkez İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş'i vefatlarının 17. yılında rahmetle andı.

28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümüne ilişkin Destici, 1997'de seçilmiş hükümete ve milli iradeye karşı postmodern bir darbe gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Darbenin her türlüsünü kınadıklarını ve o günleri unutmamaları gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"O günün zihniyetinde ve o gün darbeyi yapanların zihniyeti hala Türkiye'de vardır. Ellerine bir imkan geçse aynısını yapacaklarından emin olabilirsiniz. Onun için biz birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz. Kimliğimize de inançlarımıza da sahip çıkmalıyız. Allah bu millete ne 1960 ne 1980 ne 28 Şubat, ne 27 Nisan muhtırası ne de 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Bir kere daha söylüyoruz. Hakimiyet Allah'ın, irade milletidir. Allah kendi hakimiyetine kimseyi bulaştırmaz. Ona zaten kimsenin gücü yetmez ama bizim beklentimiz ve davamız da milletin iradesinde hiçbir güç olmamalı ve herkes milletin iradesine ram olmalıdır."

"Tek dertleri var, kendi çıkarları ve İsrail'in güvenliği"

Destici, Türkiye'nin güçlü olmak zorunda olduğunu belirterek, özellikle savunma sanayisinde güçlü olunması gerektiğine dikkati çekti.

ABD'nin İsrail'le birlikte Gazze'de soykırım yaptığını ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"100 bine yakın kardeşimizi şehit ettiler. Daha önce Lübnan'ı, Ürdün'ü, Suriye'yi ve İran'ı vurdu. Nerede BM? Bu gücü nereden alıyorlar? BM'nin hangi maddesi buna bu yetkiyi veriyor? Hiçbir yetkisi yok. Hiçbir uluslararası hukuka uygun değil ama gücüyle vuruyor. Güçlü olana dokunamıyor, tereddüt ediyor. Bugün tekrar İran'ı vurdu. Hem de görüşmelerin devam ettiği bir aşamada. Gerekçesi ne? Trump'ı dinliyorsun, İran Amerikan halkı için tehditmiş. İran nerede, Amerika nerede. İsrail için dese biraz anlaşılabilir. Efendim elinde nükleer silah yapacak uranyum varmış. Bu da yok. Efendim İran halkını özgürleştirecekmiş. Sen gittiğin hangi yere özgürlük götürdün? Afganistan'a mı Irak'a mı götürdün? Nereye götürdün? Onun için bunların hepsi palavra. Tek dertleri var, kendi çıkarları ve İsrail'in güvenliği. Nerede enerji, nerede zenginlik var, oraya göz koymuş vaziyetteler."

Destici, ABD ve İsrail'in Epstein dosyasını kapatmak ve gündemi değiştirmek için bunları yaptığını savundu.

Hepsinin boğazına kadar bu pisliğe battığını dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Netanyahu'sundan Trump'ına kadar hepsi boğazına kadar batmış. Bugün okul bombalanıyor, 100'e yakın çocuk hayatını kaybediyor. İran da üsleri vurarak karşılık veriyor. İsrail'deki okulları vurmuyor. Bu saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. BM Genel Sekreteri başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşları ve bütün dünya devletlerini buna karşı bir ortak duruş sergilemeye davet ediyorum. Türkiye elbette tedbirlerini almaktadır, kendi güvenliğini ve vatandaşının güvenliğini önceleyecektir. Bu da hakkıdır. Burada alınacak en önemli güvenlik noktalarından birisi de Suriye'de olduğu gibi İran'dan ikinci bir göç dalgasına karşı daha tedbirli olmamız gerekiyor. Biliyorumki devletimiz de hükümetimiz de buna hazırlıklıdır ve inşallah Türkiye bu saldırganların saldırılarının durması için de elinden gelen gayreti gösterecek. Yine arabulucu rolünü en üst seviyede gerçekleştirecektir."

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Birleşmiş Milletler, Mustafa Destici, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, İftar, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek’in telefonundan partililere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Gürlek'in telefonundan partililere seslendi
Son aşamaya gelindi 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
6 aydır yoğun bakımdaydı Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti 6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
Otomobil takla attı Çok sayıda yaralı var Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti
Denizli’de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı Denizli'de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı
Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı Bir jandarma yaralandı Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:49
Alevler gökyüzüne yükseldi İran Bahreyn’deki gökdeleni böyle vurdu
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 23:05:47. #7.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.