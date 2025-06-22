BBP Genel Başkanı Destici: "Terör örgütü ve uzantıları muhatap alınırsa ellerinin güçlenmesine yardım etmekten başka sonuç doğmayacak"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütü ve uzantıları muhatap alınırsa onların meşrulaştırılmalarına, ellerinin güçlenmesine yardım etmekten başka sonuç doğmayacak" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Akyurt İlçe Kongresi'ne katıldı. Necip Fazıl Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Destici, "Batı, katil Netenyahu'yu ve soykırımcı İsrail'i destekliyor. Bunlara sorsanız bunlar medeni ülkeler. Bunlar batılı ülkeler. Bunlar çağdaş ülkeler. Bunlar İslam düşmanı, Türk düşmanı, insanlık düşmanı. Varsa yoksa maddiyat ve Batı'nın çıkarları. Kendi çıkarları için Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da milyonlarca insanı gözlerini kırpmadan öldürdüler. Onların topraklarına el koydular. Madenlerine el koydular. İnsanlarına el koydular. Onları adeta köleleştirerek kendilerine hizmetkar yaptılar. Bütün bunları ne zaman yaptılar? Bütün bunları tarihin gördüğü en büyük Türk devletlerinin başında gelen adaletin timsali olan nizamı alem diyerek üç kıtada at koşturan devleti Aliye'yi Osmaniye'nin zayıflamasından ve çöküşünden sonra yaptılar. Ama inanıyoruz ki yüce Allah'ın takdiri ve izniyle Osmanlı'nın torunları tekrar dünyaya hakim olacak. Bütün bu soykırımcılara, katliamcılara, sömürgecilere hadlerini bildirecek ve yeni bir dünya düzenini inşallah sizlerle bizlerle birlikte kuracağız. Şimdi hala bu korkuyla yaşıyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Gün gelecek ve yaptıklarının hesabını ve bedelini Allah'ın inayetiyle yine Müslüman Türkler eliyle ödeyecekler" şeklinde konuştu.

"ABD herhangi bir ülkeye 'Nükleer silah yapamazsın, senin elinde nükleer silah olamaz' diyecek son ülkedir"

Batı'nın desteğiyle İsrail'in 10 gündür İran'ın hukuksuzca bombaladığını belirten Destici, "Efendim neymiş. İran'ın elinde nükleer silah programları varmış. Şimdi dün gece İsrail'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri de ellerindeki en güçlü silahları en güçlü uçakları kullanarak İran'a saldırdılar. ve İran'ın çeşitli şehirlerini ve o şehirlerde bulunan çeşitli tesisleri bombaladılar. Öncelikle bu saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyor ve reddediyoruz. Kıymetli vatandaşlarım, kıymetli kardeşlerim Amerika Birleşik Devletleri, herhangi bir ülkeye sen nükleer silah yapamazsın, senin elinde nükleer silah olamaz diyecek son ülkedir. Çünkü bu konuda sabıkalıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda nükleer silahı atom bombasını Japonya'da Hiroşima ve Nagazaki'de kullanarak yüz binlerce sivil ve masum insanın ölümüne sebep olmuştur. Onun için eğer bir ülkenin elinde nükleer bulunmayacaksa önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmayacak" dedi.

"Terör örgütü ve uzantıları muhatap alınırsa onların meşrulaştırılmalarına, ellerinin güçlenmesine yardım etmekten başka sonuç doğmayacak"

Herkesin isteğinin terörsüz bir Türkiye olduğunu dile getiren Destici, "Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın dediği gibi bu terörle ya da teröristle müzakere ederek değil, mücadele ederek yapılmalıdır. ve 2015'ten bugüne verilen bu ciddi ve kararlı mücadele sonucunda bugün elhamdülillah ülkemiz içerisinde adeta bir tane terörist kalmamıştır. Eylem yapacak güçte değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan hem daha sonra TUSAŞ'a yapılan saldırılar Suriye tarafından gelen PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilmiştir. Onun için ülkemiz terörü yenmiştir. ve bu kararlılık devam etmelidir. Bu kararlılık devam etmediği sürece bugün eğer terör örgütü ve uzantıları muhatap alınırsa bu sadece onların meşrulaştırılmalarına, ellerinin güçlenmesine yardım etmekten başka sonuç doğmayacak. Bakın bugün Suriye'nin kuzeyinde açık ve net bir şekilde PKK bir özel bölge ve devletleşme yolunda hızlıca ilerlemektedir. Daha tehlikeli olan nedir biliyor musunuz? Eli silahlı olan teröristten daha tehlikeli olan siyasi bölücülük ve siyasi bölücülük yapan onların sözde partisi ve onların sözcüleridir. Bakın bugün hala tehdit dilini kullanmaktadırlar. Hala biz bu büyük Türk milletinin bir ferdiyiz diyemiyorlar. Hala ay yıldızlı bayrağımıza saygı göstermiyorlar. Hala ayağa kalkıp İstiklal Marşımızı okumuyorlar. Hala Türkçemizden konuşmayı, eğitim görmeyi kabul edemediklerini ifade ediyorlar. Onun için yapılması gereken silindir gibi ezip geçmektir" ifadelerini kullandı.

"Şehit Enver Paşa ve Talat Paşa'lar gereğini yapmıştır"

Dem Parti Milletvekili George Aslan'ın, TBMM Genel Kurulu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Talat Paşa Anıtı yaptırmasını eleştirerek Talat Paşa'dan katil diye söz etmesi üzerine başlayan tartışmalar hakkında konuşan Destici, "Bakın 1915'ler. Benzer şeyleri Ermeniler yaptı. Özellikle ülkemizin doğu bölgelerinde devletimiz, Osmanlı Devletimiz beş cephede savaşırken ve eli silah tutan bütün erkekler aşağı yukarı cephedeyken erkekleri savaşta olan köylere saldırdılar. Hınçak ve Taşnak çeteleri kurdular. Başta çocuklarımız ve kadınlarımız olmak üzere bilerek tüm masum insanlarımızı katlettiler. Devlet ve devleti yöneten kadro bir iskan kararı aldı. Sevk ve iskan kararı. Elbette ki devletimiz gereğini yapmıştır. O dönem devletin en yetkili konumunda olan merhum şehit Enver Paşa ve Talat Paşa'lar gereğini yapmıştır. Allah rahmet eylesin onlardan. Onlar büyük bir ön görüyle hareket ederek tedbiri almışlardır. Eğer o tedbir alınmasaydı bu ülke çok daha büyük iç savaşlar yaşayarak birliğini muhafaza edemezdi. Bakın şimdi daha geçtiğimiz hafta PKK'nın siyasi partisinin Süryani bir kökenli bir milletvekili George Aslan çıkıyor; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Talat Paşa ve Enver Paşa'nın yargılanmasını istiyor. Yani Osmanlı'ya başkaldırmış, kimsesiz kadınları, çocukları öldüren, çetecileri ve onları destekleyenleri iskan kanuna tabi tuttuğu için onların yargılanmasını istiyor. Bunlara yüz verirseniz ilerde şehit olan kahramanlarının yargılanmasını isterler. Bugün bunu istiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın. Yarın gücü ellerine geçirirlerse bütün Türk milletinin yargılanmasını isterler" dedi. - ANKARA