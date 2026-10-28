Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! "Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatıldı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! "Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatıldı"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Destici\'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! "Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatıldı"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Destici\'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! "Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatıldı"
Haber Videosu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Cumhuriyetin tek sahibi olduğunu iddia eden bir zümre tarafından maalesef Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatılan dönemler de olmuştur” dedi. Darbelerin Cumhuriyet’i koruma gerekçesiyle millet iradesine karşı yapıldığını savunan Destici, yeni anayasaya engel olanların kendilerini Cumhuriyet’in sahibi gibi görenler olduğunu öne sürdü.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın arifesinde Cumhuriyet tarihine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Destici, 1982 Anayasası’nın yerine yeni ve sivil bir anayasa yapılması çağrısını da yineledi.

Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler!

“CUMHURİYET ADINA MİLLETE ZULÜM YAŞATILDI”

Partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Destici, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana büyük mücadeleler verildiğini belirtti. Destici, şunları söyledi:

“Yine bu süre zarfı içerisinde maalesef Cumhuriyet adı altında Cumhuriyetin tek sahibi olduğunu iddia eden bir zümre tarafından maalesef Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatılan dönemler de olmuştur. Darbe dönemleri olmuştur. Darbelerin gerekçesine baktığınızda, Cumhuriyeti koruma adına yapıldığı ilan edilmiştir. Milletin egemenliğine, milli iradesine karşı bu darbeler gerçekleştirilmiştir. Halbuki, Cumhuriyetin en büyük anlamı egemenliktir. Yani, milletin iradesidir.”

Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler!

“KENDİLERİNİ CUMHURİYETİN SAHİBİ GİBİ GÖRÜYORLAR”

Türkiye’nin “darbeciler tarafından yaptırılan” 1982 Anayasası’ndan kurtulması gerektiğini savunan Destici, “Türkiye’nin behemehal, darbeciler tarafından yaptırılan 1982 anayasasından kurtulması ve tamamen milli iradenin istediği doğrultuda yeni, sivil, demokratik hukukun üstünlüğüne esas alan vatandaşlar arasında tam anlamıyla eşitliği sağlayacak olan bir yeni anayasa yapılmasından geçmektedir. Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana hep yeni anayasayı savunduk. Bugün de savunuyoruz” dedi.

Yeni anayasaya karşı çıkanları da eleştiren Destici, “Yeni anayasaya fırsat vermeyenleri ya da Türkiye’de yeni anayasa yapılmasına hep engel çıkaranların baktığımızda kendilerini Cumhuriyetin sahibi gibi görenler olduğuna şahitlik etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler!

“CUMHURİYET HİÇBİR ZÜMRENİN TEKELİNDE DEĞİL”

Cumhuriyet’in 103. yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, “Cumhuriyet, hiçbir zümrenin, hiçbir siyasi anlayışın, hiçbir toplumsal kesimin tek başına sahiplenebileceği bir miras da değil. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının ve Türk milletinin ortak değeridir, ortak kazanımıdır” dedi.

Destici, Cumhuriyet’in 103. yılını kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler!

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NA ÖNERİ

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi’ne de değinen Destici, teşkilatın daha güçlü ve işlevsel bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini savundu. Destici, “Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak kararların alınmasını ve uygulanmasını takip edecek güçlü bir yürütme ve koordinasyon mekanizması kurulmasını teklif ediyoruz” dedi.

Destici, konuşmasının ardından Muğla’dan farklı siyasi partilerden ve vatandaşlardan oluşan 110 kişinin BBP’ye katıldığını duyurarak 10 kişiye rozetlerini taktı.

Kaynak: İHA
Büyük Birlik PartisiMustafa DesticiPolitika29 EkimSözlerSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
İstanbul’da 12 ilçede elektrik kesintisi Gece başlıyor, 8 saat sürecek İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi! Gece başlıyor, 8 saat sürecek
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi
Derbide herkes onları konuşmuştu Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı
İsrail’de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi
Emeklilere refah payı verilirse ne olacak İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
13:17
Galatasaray’da Rus ruleti tuttu Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı
Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı
13:12
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
12:59
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
12:59
Süper Lig’de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi
Süper Lig'de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:15:22. #7.12#
SON DAKİKA: Destici'den 29 Ekim öncesi dikkat çeken sözler! "Cumhuriyet adına millete zulüm yaşatıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android