BBP Genel Başkanı Destici: "Kılıçdaroğlu, 'Bizim Libya'da, Suriye'de ne işimiz var' demektedir, PKK ile PYD'yi aynı görmediğini dile getirmektedir"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kılıçdaroğlu, 'Bizim Libya'da, Suriye'de ne işimiz var' demektedir. PKK ile PYD'yi aynı görmediğini dile getirmektedir. Ortaklık yaptıkları HDP'nin Ermenistan ile ilişkileri ortadadır" dedi.

Destici, basın toplantısı düzenleyerek, 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olduğunu hatırlattı ve hükümetten Türkiye'nin deniz, göl, tatlı su kaynaklarının koruması için radikal ve tavizsiz önlemler almasını istedi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 3600 ek göstergeye ilişkin olarak, "Açıklanan şekliyle teklifin daha önce 3600 ek gösterge sözü verilen kamu görevlilerimizin taleplerini karşıladığını görüyoruz. Tüm kamu görevlilerimizin ek göstergeleri 600 puan yükseltildi. Bu da genel anlamda büyük memnuniyet oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna krizine ilişkin Destici şöyle konuştu:

"Türkiye, kuzeyde tarafı olmaya zorlandığımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, batıda anlamsız bir usul ve tarzda silahlandırılan gün geçtikçe bağımsız bir devlet olmaktan çok ABD'nin oyuncağı olmaya dönüşen Yunanistan'ın, doğuda bölgesinde ABD'ye ait bir koloni olma hevesindeki Ermenistan'ın, güneyde yine ABD tarafından kurdurulmaya çalışılan bir terör devletinin tehdidi altında bir varlık ve bağımsızlık mücadelesi veriyor."

Millet İttifakı'nın başında bulunan CHP ve onun etrafındakilerin batının taleplerini karşılayacaklarını belirten Destici, "Kılıçdaroğlu, 'Bizim Libya'da, Suriye'de ne işimiz var' demektedir. PKK ile PYD'yi aynı görmediğini dile getirmektedir. Ortaklık yaptıkları HDP'nin Ermenistan ile ilişkileri ortadadır. Bizim bu söylediklerimiz doğru değilse çıkıp 'PKK ile kim iş birliği yapıyorsa onlarla masanın altında veya üstünde iş birliği yapmayacağız, Doğu Akdeniz'den gemilerimizi çekmeyeceğiz. Libya'dan çekilmeyeceğiz' desinler. Neden demiyorlar? Söylesinler, biz de muhalefetin normal bir yolda gittiklerini söyleyelim. CHP'nin başını çektiği muhalefet, iktidarı PKK ile iş birliği yaparak kazanmak istiyor. HDP ile iş birliği yaptığınızda PKK ile mücadele edebilir misiniz? Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapabilir misiniz? Azerbaycan'la bu ortaklığı devam ettirebilir misiniz? Türkiye'nin sınırları içerisinde terör mücadelesi devam eder mi? ABD ile iş birliği yaparsanız Libya'da, Suriye'de varlığımız devam eder mi? Doğu Akdeniz'de adım atabilecek misiniz? Herkes iki yüzlülüğü bıraksın. Açıkça ne yapacaklarsa millete açıklasınlar" dedi.

ABD'nin muhalefetteki dostlarıyla birlikte, Türkiye'yi Yunanistan ve Ermenistan gibi kukla devlet haline getirmeye çalıştığını ancak Türkiye'nin ABD'nin uydusu olmayacak kadar büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Destici, "ABD'nin, ekonomi, Suriye, Yunanistan ve Ermenistan üzerinden Türkiye'nin aleyhine yürüttüğü faaliyetlerin farkındayız. ABD'nin FETÖ'yle, PKK'yla yapmak istediklerinin, Türkiye'deki birtakım siyasilerle kurdukları ilişkilerin ve iş birliklerinin de farkındayız. Her hafta grup toplantılarında, her gün televizyonlarda, her dakika sosyal medyada bu siyasilerin canhıraş verdikleri iktidar mücadelelerini izliyoruz" diye konuştu.