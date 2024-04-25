BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Aynı çıkarlar doğrultusunda mücadele ettiğimizde ülkemiz daha huzurlu hale gelecektir - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Aynı çıkarlar doğrultusunda mücadele ettiğimizde ülkemiz daha huzurlu hale gelecektir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Aynı çıkarlar doğrultusunda mücadele ettiğimizde ülkemiz daha huzurlu hale gelecektir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batman'da yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, ülkenin huzur, büyüme ve zenginleşme için aynı çıkarlar doğrultusunda mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Destici, seçim sonrası ülkede demokratik olgunluk havasının esmeye başladığını ve siyasette görüşmelerin ön plana çıktığını ifade etti.

25.04.2024 00:18
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Aynı çıkarlar doğrultusunda mücadele ettiğimizde, ülkemiz daha huzurlu hale gelecektir, daha büyüyecektir ve zenginleşecektir. Biz bunun mücadelesini veriyoruz." dedi.

Destici, Batman'daki temasları kapsamında, bir lokantada partililerle yemekte bir araya geldi.

Burada konuşan Destici, Batman'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, yoğun bir kalabalık, coşku ve sevgiyle kendilerini karşılayan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

"Etle tırnak gibiyiz. Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si, doğulusu, batılısı hepimiz bu aziz Türk milletinin birer ferdiyiz, birer mensubuyuz." ifadelerini kullanan Destici, bin yıldan fazla bir süredir bu topraklarda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşadıklarını belirtti.

Bu topraklarda hoşgörünün kadim hale geldiğini, kardeşliğin var olduğunu kaydeden Destici, birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana olduklarını aktardı.

Destici, şöyle devam etti:

"Ay yıldızlı al bayrağımızın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan, gururla bağımsızlığımızın, devletimizin kuruluşunun bir timsali olan İstiklal Marşı'mızı gururla okuyan herkes bizim kardeşimizdir. Bizim meselemiz budur."

Demokratik olgunlukla seçimlerin yapıldığını, milletin tercihine saygılı olduklarını kaydeden Destici, İzmir'de de, Batman'da da, Diyarbakır'da da, Ankara'da da, Konya'da da, Eskişehir'de de, Sivas'ta da milletin tercihine saygılı olduklarını bildirdi.

Bundan sonra da seçilen belediye başkanlarının ya da yöneticilerinin anayasaya, yasalara uygun bir şekilde aldıkları yetkiyi kullanmalarının önemli olduğunu anlatan Destici, şöyle konuştu:

"Çünkü kendileri anayasaya ve yasalara uygun olarak seçimlere girmişlerdir. O kuralları kabul ederek girmişlerdir. O zaman bundan sonra belediyeleri yönetirken de o kurallara uyacaklardır. O kurallara uydukları sürece bir mesele yoktur. Herkes anayasaya ve yasalara uygun hareket etmek zorundadır. Bakın şu anda henüz hiçbir belediyeye kayyum atanmış değil, isteriz ki atanmasın. Ama böyle yapmaya devam ederlerse, terörden arınmazlarsa terör örgütleriyle aralarına mesafe koymazlarsa elbette ki devlet gereğini yapar."

Birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana olduklarını anlatan Destici, siyasetçiler olarak görevlerinin, milletin gönlüne girmek olduğunu belirtti.

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi bölmeye çalışanlar inanın ki Kürt'ün de Türk'ün de dostu değildir. Daha doğrusu Müslüman'ın dostu değil. Onun için onlar sadece kendi çıkarları için buradadırlar ve kendi çıkarlarını öncelemektedirler. Bizim çıkarlarımız ortaktır. Aynı çıkarlar doğrultusunda mücadele ettiğimizde, ülkemiz daha huzurlu hale gelecektir, daha büyüyecektir ve zenginleşecektir. Biz bunun mücadelesini veriyoruz."

Seçimden sonra ülkede bir demokratik olgunluk havası esmeye başladığını kaydeden Destici, siyasette buzların eridiğini, görüşmelerin ön plana çıktığını belirtti.

Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Özgür Özel'in, 'Makama saygı duyacağız. Makama gereken saygıyı göstereceğiz. ve ülke meselelerini konuşturacağız.' açıklaması olumlu bir adım olmuştur. Buna karşı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kabulü ve aynı yöndeki beyanları da bu olumlu havayı tabiri caizse daha yukarılara çekmiştir. İnşallah bu olumlu hava devam eder. Didişmenin, itişmenin kavga etmenin bu millete de bu devlete de siyasi partilerimize de bir faydası yoktur."

Programa, BBP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut, Bülent İspir, Emin Serin ve Şafak Çomaklı, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP MKYK üyeleri Recep Er ve Kemal Üçüncü ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Aynı çıkarlar doğrultusunda mücadele ettiğimizde ülkemiz daha huzurlu hale gelecektir - Son Dakika

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