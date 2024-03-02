BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: CHP\'yi terör örgütüyle işbirliği yapmakla suçladı

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Özgür Özel'e ne oluyor? Selahattin Demirtaş olmaya özeniyor. Maalesef onların yöntemleriyle Cumhuriyet Halk Partisini yönetmeye kalkıyor ve Cumhuriyet Halk Partisini gördüğümüz kadarıyla bir uçuruma doğru sürüklüyor." dedi.

Destici, partisince Hendek'te düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve muhtarlarla buluştu.

Daha sonra Erenler ilçesinde, belediye başkan adayları ve proje tanıtım toplantısına katılan Destici, Sakarya'nın 8 ilçesinde aday gösterdiklerini söyledi.

Destici, temiz ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini belirterek, yerel seçimlerde sahadaki uygulamaların görüşmelerde mutabık kalınan esaslara göre yapıldığını kaydetti.

Terörle mücadelenin en öncelikli meseleleri olduğunu vurgulayan Destici, terörle ve tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bir taraftan benim askerim, polisim canı pahasına şehitlik mertebesine ulaşarak terörle mücadele ederken Türkiye'nin ilk siyasi partisi olan ve her fırsatta 'Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün partisiyiz' diyenler gidip terör örgütünün partisiyle masaya oturup işbirliği yaparsa terör ondan cesaret alır. Onun için diyoruz ki CHP'ye, CHP'nin genel başkanına, İstanbul Belediye Başkanı'na, çünkü aslında gizli genel başkanın o olduğu söyleniyor perde arkasında, ona da diyoruz ki bu terör örgütünün uzantılarıyla görüşmeyi de işbirliğini de bırakın. Bu, teröre destek anlamına geliyor. Bu Türkiye'nin, devletin terörle mücadelesini zayıflatıyor ve terörü güçlendiriyor. Bazı belediyeleri kazanmak için böyle bir yola girmeyin. Tam tersine terörle ve teröristle aranıza mesafe koyun, milletle buluşun diyoruz."

"Herkesi sorumluluk sahibi olarak davranmaya davet ediyoruz"

Eleştirilerine devam eden Destici, "Bir taraftan terör örgütünün partisiyle PKK'nın partisiyle diğer terör örgütünün uzantısı olan partilerle işbirliği yapacaksınız İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, İzmir'i kazanmak için diğer taraftan da halkı sokağa davet edeceksiniz. Şimdi bu kimin yöntemidir? Derler ya atalarımız; üzüm üzüme baka baka kararırmış, körle yatan şaşı kalkarmış." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Özgür Özel'e ne oluyor? Selahattin Demirtaş olmaya özeniyor. Maalesef onların yöntemleriyle Cumhuriyet Halk Partisini yönetmeye kalkıyor ve Cumhuriyet Halk Partisini gördüğümüz kadarıyla bir uçuruma doğru sürüklüyor. Bunun için diyoruz ki bu sokak çağrılarından vazgeçin. Sokak zaten hepimizin. Hepimiz sokağa çıkıyoruz; seçim çalışmamızı yapıyoruz, miting yapıyoruz, seçim merkezleri açıyoruz, esnaf ziyareti yapıyoruz. Ama başka türlü; 6-7 Ekim olayları benzeri, Gezi olayları; sokak çığırtkanlığı yapmak, bu devlete de bu millete de bu ülkeye de ihanettir."

Herkesi sorumluluk sahibi olarak davranmaya davet eden Destici, "Seçimler huzur içinde geçsin ve her parti, her belediye başkan adayı kendisini demokratik yollarla anlatsın, tanıtsın." dedi.